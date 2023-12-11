Візит Зеленського до США “суттєво відрізняється" від його попереднього візиту, настрої зовсім інші - оглядачі 

У США змінюється ставлення до України та зменшується підтримка України зброєю та грішми, відтак президента Володимира Зеленського у Вашингтоні цими днями прийматимуть значно холодніше, ніж під час попередніх візитів. Про це в інтерв’ю індійському каналу WION сказав професор Південно-східного Університету Норвегії Ґленн Дісен.

“Коли потрібні гроші, Зеленський зазвичай їде на Захід, це спроба згуртувати підтримку, особливо у вигляді грошей чи зброї. Виглядає, ще цей візит суттєво відрізнятиметься від його попереднього візиту. Першого разу, коли він прибув [до США], його сприйняли як рок-зірку, як нового Черчілля, йому усі аплодували стоячи. Зараз у Сполучених Штатах настрої зовсім інші. Я думаю, що він зіштовхнеться з більшою опозицією, тому що у США існує багато розбіжностей щодо того, як довго цю війну варто продовжувати. Крім того, враження від України також дуже змінюється”, - сказав професор.

За словами експерта, значна частина населення США стурбовані економічною ситуацією в країні, інфляцією, тим, що запаси зброї виснажуються, а також їхню увагу відвертають інші війни та конфлікт у світі, зокрема війна Ізраїлю проти ХАМАСу та протистояння США з Китаєм.

“На цей час головна риторика, яка, як мені здається, зараз переважає, полягає в тому, чому США мають дивитись на власні кордони замість українських кордонів. У нас не було такої риторики, коли він [Зеленський] прибув до США вперше [після вторгнення]”, - продовжує професор Південно-східного університету Норвегії Ґленн Дісен.

А от британський оглядач військовий експерт Філіпс О’Браян вважає, що Україну чекають позитивні дні. Принаймні, на його думку, це більш ймовірний сценарій.

“Очікується, що це будуть найкращі дні для України за певний час (або катастрофічні. Хоча найкращі — більш ймовірно). Є ознаки того, що угода щодо допомоги Україні у США близька до завершення. Зеленський і Макрон обговорили надання Україні нових передових вогневих потужностей. А норвежці та Велика Британія пообіцяли більше допомоги”, - пише у мережі Х (раніше Twitter) британський експерт.

А от колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер вважає - візит Зеленського та інших українських високопосадовців "більше затягує Україну до внутрішньої політики" США. В коментарі Українській службі Голосу Америки він вказав, що республіканці мають голоси для того, щоб схвалити допомогу, але Байден має піти на компроміс щодо питання безпеки кордонів. Волкер все ж висловив переконання, що допомогу буде схвалено до Різдва.

Професор Стенфордського університету Майкл Макфол заявив, що брак допомоги Україні є слабкістю: "Байден і Конгрес США повинні продемонструвати нашим ворогам, що ми все ще здатні діяти разом, щоб захистити наші національні інтереси". В низці дописів в соцмережі Х Макфол наголосив: якщо США не затвердять нову допомогу Україні "ми будемо виглядати слабкими. Виглядати слабким ніколи не було добре для американської національної безпеки".

Як повідомляв Голос Америки, напередодні візиту президента Зеленського до Вашингтона сенатор-республіканець Джей Ді Венс заявив, що Україні, можливо, доведеться поступитися деякими територіями Росії, щоб покласти край війні.

"Що в найкращих інтересах Америки, так це прийняти те, що Україні доведеться поступитися росіянам деякими територіями, і ми повинні завершити цю війну", - сказав Венс зі штату Огайо в ефірі телеканалу CNN. Він також додав, що нібито "Україна функціонально знищена як держава".

Нещодавнє опитування Financial Times свідчить, що 48% американських виборців вважають, що США витрачають занадто багато на допомогу Україні, й найбільше проти подальшої підтримки висловлюються республіканці.

До роботи над статтею долучилась Тетяна Ворожко.