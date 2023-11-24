“Сподіваюсь, підтримка України збережеться” – міністерка оборони Нідерландів про результати виборів

Нідерландська міністерка оборони Кайса Оллонґрен заявила у пʼятницю. 24 листопада, що сподівається на продовження військової підтримки України навіть якщо уряд очолить євроскептик і популіст Герт Вілдерс. Його партія перемагає на парламентських виборах, що відбулися 22 листопада в Нідерландах.

Вілдерс раніше говорив, що Нідерландам самим потрібна зброя, яку вони надають Україні, щоб мати можливість захистити себе. За словами Оллонґрен, така позиція викликала низку дзвінків її колег з Європи, які стурбовано запитували, чи зміниться позиція Нідерландів щодо України.

Я сподіваюсь і очікую, що ситуація не зміниться в новому парламенті. Але Партія за Свободу (PVV) зараз є найбільшою партією, вони ніколи не були в захваті від підтримки України.

“У Нідерландах є широка підтримка нашої допомоги Україні”, - сказала Оллонґрен у коментарі журналістам у пʼятницю. “Я сподіваюсь і очікую, що ситуація не зміниться в новому парламенті. Але Партія за Свободу (PVV) зараз є найбільшою партією, вони ніколи не були в захваті від підтримки України. Часом вони навіть були проросійськими. Тож це мене хвилює”, – говорить нідерландська міністерка оборони.

24 листопада чинний прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте також провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Розмова стосувалася поточної ситуації України та прийдешньої зими.

Рютте запевнив Зеленського, що Нідерланди підтримують Україну: “Нідерланди стоять пліч-о-пліч з українським народом та підтримують Україну у її боротьбі проти російської агресії”. Зеленський наголосив, що розмова також стосувалась єдності у Європі.

Нідерланди матимуть нового прем’єр-міністра після того, як Марк Рютте, який очолював уряд 13 років, заявив про відставку після розвалу урядової коаліції через суперечки в питаннях імміграції.

Як раніше повідомляв Голос Америки, Герт Вілдерс, який вимагає закрити кордони для іммігрантів, бажає виходу Нідерландів з ЄС, раніше заявляв, що не хоче допомагати Україні захищатися від російської агресії. Як і інші європейські крайні праві, Герт Вілдерс 2022 року засудив відкрите вторгнення Росії в Україну. Але раніше, як і чимало його європейських однодумців, він виявляв прихильність до авторитарного російського режиму.

Він зокрема заявляв, що в Росії можна “навчитися патріотизму”, і доводив, що Москва не становила загрози для Нідерландів і висловлювався проти того, що він називав русофобією. На нідерландському референдумі 2016 року щодо угоди ЄС про асоціацію та зону вільної торгівлі з Україною він агітував голосувати пороти. Він наголошував, що уряд Нідерландів повинен допомагати насамперед нідерландцям, натякаючи, що допомогу Україні він не вважає важливою.

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