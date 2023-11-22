Вибори в Нідерландах - позиції щодо України

Виборці в Нідерландах у середу 22 листопада голосують на виборах до парламенту, що визначать новий уряд країни, яка стала одним з провідних донорів військової допомоги Україні.

Нідерланди з Данією та іншими партнерами сформували так звану «Коаліцію F-16» - групу країн, які разом зі США допомагають Україні взяти на озброєння бойові літаки західного виробництва для противаги авіації російських загарбників.

Головними темами нідерландської виборчої кампанії були питання внутрішньої політики, зокрема дискусії щодо імміграції, обіцянки розв'язувати такі проблеми як дорожнеча життя, способи стимуляції економіки тощо.

Нідерланди матимуть нового прем’єр-міністра після того, як Марк Рютте, який очолював уряд 13 років, заявив про відставку після розвалу урядової коаліції через суперечки в питаннях імміграції.

Формування урядових коаліцій в Нідерландах зазвичай затягується на кілька місяців, тому очікують, що Рютте буде керувати перехідним кабінетом ймовірно до початку 2024 р.

Партію Рютте VVD (Народна Партія за Свободу і Демократію) зараз очолює Ділан Єсілґоз-Зеґеріус, якій передбачають можливість стати першою жінкою на чолі нідерландського уряду.

Опитування перед голосуванням вказували, що на значну кількість місць у парламенті можуть також розраховувати представники антиісламістської Партії Свободи на чолі з радикальним політиком Ґіртом Вілдерсом.

Ділан Єсілґос-Зеґеріус походить з сім'ї курдських іммігрантів з Туреччини, але вона також говорила про потребу обмеження імміграції.

Також порівняно високими показниками підтримки під час виборчої кампанії користувалося Об’єднання лейбористів і зелених, очолюване Франсом Тіммермансом, колишнім посадовцем в структурах ЄС.

Позиції щодо України

Ділан Єсілґос-Зеґеріус в уряді Рютте була міністеркою юстиції і брала активну участь у міжнародних консультаціях щодо притягнення Росії до судової відповідальності за агресію проти України і за злочини скоєні в ході російської війни.

«Разом з Україною ми зробимо так, щоб не було безкарності для російських загарбників», - заявила вона на міжнародній конференції у березні 2023 р.

Ґірт Вілдерс зосереджується на проблемах міграції і на останніх теледебатах перед голосуванням заявляв, що «тепер треба дбати за своїх людей» і «закрити кордони» для прохачів притулку.

Вілдерс не виступав проти військової допомоги Україні, але раніше він заперечував проти вступу України в ЄС і НАТО.

Франс Тіммерманс наголошував на соціальному захисті і потребі збільшення видатків для переходу на відновлювані джерела енергії.

Щодо України Тіммерманс висловлювався за повну підтримку України і за сприяння її вступу в ЄС.

«Що швидше Україна отримає засоби, щоб вигнати російські війська, то краще для решти Європи. Але Європейський Союз повинен не лише якнайшвидше забезпечити досягнення для України справедливого й тривкого миру. Він також має сприяти зусиллям України, для її перетворення у заможного члена ЄС», - писав Франс Тіммерманс в лютому 2023 р. з нагоди річниці початку відкритого повномасштабного російського вторгнення в Україну.