Пентагон: Поставки деякої техніки в Україну тривають згідно з укладеними раніше контрактами

Незважаючи на відсутність рішення Конгресу про додаткове фінансування для України, виробництво та деякі поставки військової техніки та боєприпасів в Україну продовжуються згідно з укладеними раніше контрактами. Про це українській службі Голосу Америки повідомили в Пентагоні.

Це включає артилерійські снаряди, ракети для HIMARS, спроможності ППО та інше військове обладнання. Втім, для надання нової допомоги для України Пентагону потрібно додаткове фінансування від Конгресу.

Останній пакет озброєнь для України анонсували 27 грудня минулого року. Проте Міністерство оборони США може виконати деякі свої попередні зобов’язання перед Києвом завдяки вже існуючим контрактам за програмою USAI (Ініціатива сприяння безпеці України), фінансування на які виділили ще раніше.

На відміну від програми президентських повноважень (PDA), яка дозволяє Сполученим Штатам швидко постачати зброю в Україну безпосередньо з власних складів, USAI передбачає замовлення обладнання у виробників. Цю програму використовували для підтримки ЗСУ в довгостроковій перспективі. Втім, наразі усе фінансування для неї вичерпали, і коштів на нові закупівлі в Пентагону не залишилося, допоки їх не затвердить Конгрес.

За словами речника Міноборони США Джеффа Юргенсена, кожен контракт USAI має певний період виконання, терміни виробництва та доставки.

У багатьох випадках — наприклад, з 155-мм боєприпасами, системами ППО NASAMs, Джавелінами, Стінгерами, GMLRS (ракети для HIMARS — ред.), рядом БПЛА та засобами протидії БПЛА — виробництво та постачання цього в Україну, а також для поповнення запасів США продовжується згідно з умовами цих контрактів.

"У багатьох випадках — наприклад, з 155-мм боєприпасами, системами ППО NASAMs, Джавелінами, Стінгерами, GMLRS (ракети для HIMARS — ред.), низкою БПЛА та засобами протидії БПЛА — виробництво та постачання цього в Україну, а також для поповнення запасів США продовжується згідно з умовами цих контрактів", — сказав Голосу Америки Джефф Юргенсен.

З безпекових міркувань у Пентагоні не надали точнішої інформації про кількість обладнання або конкретні терміни їх доставки в Україну.

Однією з найбільш нагальних потреб ЗСУ за останні місяці стали артилерійські снаряди. Київ неодноразово попереджав про нестачу критично важливих боєприпасів. В американському уряді це також визнають.

15 лютого радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що є ризик того, що Авдіївка може потрапити під контроль Росії. "Значною мірою це відбувається через те, що в українських військових на місцях закінчуються артилерійські снаряди, — сказав Кірбі під час брифінгу в Білому домі. — Росія посилає новобранців атакувати українські позиції хвилю за хвилею. І через те, що Конгрес досі не схвалив законопроєкт про додаткове фінансування, ми не можемо забезпечити Україну артилерійськими снарядами, які їй конче необхідні, щоб дати відсіч цим російським атакам".

Наразі США виробляють приблизно 28 тисяч 155-мм снарядів на місяць, а до кінця 2024 року планують збільшити виробництво до 70-80 тис. на місяць, повідомив Голосу Америки речник Пентагону Джефф Юргенсен. За його словами, фінансування USAI також сприяє виробництву таких снарядів.

Водночас Юргенсен зазначив, що Конгрес досі не ухвалив запиту адміністрації на додаткове фінансування. За словами речника Пентагону, подібна невизначеність має "руйнівні наслідки" для Міністерства оборони, включаючи можливість надавати допомогу Україні та іншим союзникам і партнерам США.

“Наприклад, без додаткового фінансування ми не можемо досягти своєї мети щодо виробництва 100 тисяч 155-мм снарядів на місяць. Це також обмежує здатність Міноборони США виконувати заплановані багаторічні закупівельні контракти, включаючи ракети для Cтінгерів, Джавелінів і ракет PAC-3 для систем Patriot", – сказав Джефф Юргенсен.

Раніше цього тижня Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 мільярдів доларів. Втім, так виглядає, що законопроєкт може зіткнутись із труднощами в Палаті представників США, де більшість мають республіканці.