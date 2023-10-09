Міністерка Сухопутних військ США виступила за військову допомогу Ізраїлю та Україні

Пентагон закликає законодавців затвердити додаткове фінансування, щоб збільшити оборонні спроможності США та наростити оборонне виробництво, що уможливить надання допомоги одночасно Ізраїлю та Україні. Про це заявила міністерка Сухопутних сил США Крістін Вормут в понеділок, 9 жовтня.

Заява Вормут пролунала у той час, коли робота Палати представників США залишається паралізованою, поки Республіканська партія займається новими пошуками нового спікера.

Так само як ми прагнемо допомогти Україні, я вважаю, що ми маємо намір підтримати Ізраїль

"Одна річ, яка насправді дуже важлива, особливо у питанні боєприпасів і нашої спроможності одночасно підтримувати потенційно і ізраїльтян, і українців – це додаткове фінансування від Конгресу, щоб збільшити наші спроможності, наростити виробництво та оплатити самі боєприпаси ", – зазначила Вормут.

Вона наголосила на необхідності підтримки від Конгресу: “Нам потрібна додаткова підтримка від Конгресу. І я сподіваюся, що ми незабаром її побачимо”.

Вормут зазначила, що армія США знаходиться на ранніх стадіях розгляду запитів Ізраїлю про допомогу. США проводили схожі оцінки у випадку надання допомоги Україні.

“Так само як ми прагнемо допомогти Україні, я вважаю, що ми маємо намір підтримати Ізраїль”, – говорить міністерка з питань армії США.

Вормут також наголосила, що за кілька тижнів можливий новий урядовий шатдаун у США.

“Відсутність передбачуваності нашого бюджету є величезною проблемою, особливо у світлі неймовірно складного безпекового середовища, де ми робимо все, щоб підтримати Україну, працюємо над тим, щоб не відставати від викликів Китаю, і тепер ми також бачимо, що відбувається в Ізраїлі”, – сказала вона.

“Наявність передбачуваного фінансування дуже допомогло б”, – додала Вормут.

Раніше сьогодні, 9 жовтня, лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл закликав США та світ до єдності, щоб засудити напад руху ХАМАС на Ізраїль та надати додаткову допомогу як Ізраїлю, так і Україні.

"Нездатність підтримати друзів під ударом — у Києві чи Тель-Авіві — лише підбадьорить найбільшого у світі державного спонсора тероризму та його авторитарних колег, які уважно чекають на послаблення американського лідерства та західної солідарності", - йдеться в заяві сенатора.

Він зауважив, що саме Іран, який надає Росії дрони для використання в Україні, оснащує та тренує ХАМАС.

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