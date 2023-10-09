Нездатність підтримати Україну та Ізраїль заохочує терористів - законодавці США

Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл закликав США та світ до єдності, щоб засудити напад руху ХАМАС на Ізраїль та надати додаткову допомогу як Ізраїлю, так і Україні.

"Нездатність підтримати друзів під ударом — у Києві чи Тель-Авіві — лише підбадьорить найбільшого у світі державного спонсора тероризму та його авторитарних колег, які уважно чекають на послаблення американського лідерства та західної солідарності", - йдеться в заяві сенатора.

Він зауважив, що саме Іран, який надає Росії дрони для використання в Україні, оснащує та тренує ХАМАС.

"Терористи, відповідальні за цю війну проти Ізраїлю, що триває, були навчені та оснащені Іраном, тією самою терористичною державою, яка надає смертоносні дрони Росії для нападу на Україну. Мають бути наслідки для тих, хто проводить або підтримує такий терор", - заявив Макконнелл.

Сполучені Штати визнали ХАМАС терористичною організацією у 1997 році.

Макконнелл запевнив, що терор на ізраїльській землі є гострим проявом узгоджених терористичних зусиль, які загрожують Сполученим Штатам, їх партнерам на Близькому Сході та вільним суспільствам у всьому світі.

Співголова Групи підтримки України в Конгресі США демократка Марсі Каптур провела паралелі між терором, направленим проти Їзраїлю та проти України.

"Мене продовжує жахати та лякає жорстокість терористів ХАМАС, які атакують невинних ізраїльських цивільних осіб різного віку. Сліди іранської стратегії та технологій присутні тут так само, як і в атаках на Україну", - йдеться у заяві конгресвумен. Каптур рішуче виступила проти будь-якого терору і підтримала ізраїльський народ.

"Наша Палата представників має швидко відновити порядок, щоб бути ефективним інструментом для людей нашої країни та виконувати обов’язки нашої країни як лідера вільного світу", - написала Каптур.

Як раніше повідомляв Голос Америки, cенатор-демократ Бен Кардін повідомив про підготовку законопроєкту, який би забезпечив Ізраїль інструментами, необхідними для самооборони.

В неділю Голова комітету із закордонних справ Палати представників конгресмен-республіканець Майк Маккол закликав Конгрес ухвалити резолюцію про підтримку Ізраїлю та засудження ХАМАСу ще до обрання нового спікера Палати представників. Він попередив, що блокування роботи Конгресу "буде небезпечним сигналом для супротивників Америки". Маккол сказав, що він та провідний демократ в його комітеті Грегорі Мікс працюють над відповідною резолюцією.

Президент США Джо Байден запевнив Ізраїль у підтримці США та заявив про "свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю".