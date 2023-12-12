Пентагон: Якщо Путіну дозволять перемогти, Росія не зупиниться

Росія провалила свою ціль знищити Україну та у випадку, якщо Путіну дозволили б перемогти, Росія продовжила б спроби агресії або дестабілізації інших країн. Про це під час брифінгу у Пентагоні у вівторок, 12 грудня, заявив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

“Попередній досвід зазвичай є показником того, що буде в майбутньому. Ми бачили як Росія проводить операції у сірих зонах. Ми знаємо, що їх мета, яку вони провалили, була знищення України як країни. Якщо Путіну дозволили б перемогти, тоді Росію не зупинити. Вони перейдуть до спроб вторгнення або дестабілізації інших країн”, – заявив Пет Райдер.

Якщо Путіну дозволили б перемогти, тоді Росію не зупинити.

За словами Райдера, за такого сценарію, США опинились би у ситуації, коли НАТО може опинитися під загрозою, а перед США стояли б зобов’язання щодо статті 5 про колективну оборону НАТО. “Ось чому Україна має значення. Це не тільки про Україну. Йдеться про міжнародну безпеку не лише в Європі, а й у всьому світі”, – додав Райдер.

Речник Пентагону також цитував міністра оборони США Ллойда Остіна, який напередодні під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським підкреслив, що Україна має значення для формування траєкторії глобальної безпеки у XXI столітті, та наголосив, що це – причина, чому Сполучені Штати виділили понад 44 мільярди доларів на безпекову допомогу Україні.

Нагадаємо, що уряд США може незабаром оголосити про надання військової допомоги Україні обсягом 200 мільйонів доларів, про це сказав посадовець США кореспондентці Голосу Америки в Пентагоні Карлі Бебб.

Оголошення може відбутись вже сьогодні. До пакета, за інформацією посадовця, Пентагон може включити боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS; ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням TOW; протитанкові системи "Джавелін".

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