“Якщо ми нічого не зробимо, то просто подаруємо Путіну Україну на ці свята” – конгресмен Нікель

Конгресмен-демократ Вайлі Нікель під час слухань у Палаті представників 12 грудня заявив: “Якщо ми зараз нічого не зробимо, то просто дамо Україну як подарунок Володимиру Путіну на ці свята”.

Законодавець звернувся до колег з Республіканської партії США з проханням винести на розгляд і проголосувати законопроєкт для підтримки союзників – України та Ізраїлю.

На слуханнях, де було виголошено заяву, йшлося про посилення енергетичних санкцій проти Росії, Ірану та Венесуели.

Нікель сказав, що енергетичний сектор є серцем економіки Росії, також й Ірану, а надходження від нафти є їхнім “джерелом життя”. Тому, на його переконання, відповідні санкції повинні бути більш ефективними.

“Ми повинні підтримувати Україну, особливо зараз. Підтримка України входить до наших національних інтересів”, – сказав Нікель.

Він також додав “для колег, які згадують про вартість” пакетів допомоги Україні: “Ціна стримування агресивної Росії по всьому світу буде у 100 разів вищою”.

Посилити санкції щодо Росії закликали ряд конгресменів США та доповідачі слухань у Комітеті фінансових послуг Палати представників, присвячених питанню санкцій проти Росії, Ірану та Венесуели в сфері енергетики.

“Ми безумовно повинні підтримати Україну додатковою військовою допомогою. Але я бачу мало сенсу у тому, що ми беремо долари платників податків США на обладнання для українців, щоб допомогти їм воювати з росіянами, і при цьому не душимо російську економіку”, – сказав, доповідаючи перед законодавцями, Маршалл Біллінгслі, експерт Гудзонського інституту.

Як повідомляв Голос Америки, під час слухань 12 грудня, одразу кілька конгресменів звернули увагу на те, що у цей день президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Вашингтоні.

“Зеленський просить Конгрес про допомогу та, я підозрюю, його присутність одночасно ставить кілька жорстких запитань [президенту США Джо] Байдену щодо ефективності санкцій проти Росії”, – сказав Енді Барр, конгресмен-республіканець.

Якщо союзники України прагнуть виграти війну, то повинні чинити тиск на економіку агресора, переконаний Барр.

Він також розкритикував “лазівки” в американських санкціях проти Росії, зокрема діяльність російського тіньового флоту. Як повідомляв Голос Америки, сотні кораблів не завжди відомої приналежності, допомагають Росії перевозити нафту до Китаю та інших країн Азії.

Раніше в уряді США поділились очікуваннями, що надходження Росії від нафти та газу зменшаться вдвічі до 2030 року, а санкції діятимуть ще роками.

"Ми повинні будемо це забезпечити на наступні роки, поки Путін наполягає на цій війні", - помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт в інтерв'ю Financial Times.

Він додав: "мета санкцій - змінити поведінку Росії і забезпечити, що Путін не зможе, у випадку досягнення миру ... використати три-чотири роки, щоб переозброїтись і підготувати своє військо до третьої стадії вторгнення до України".

Відповідні прогнози щодо зменшення надходжень Росії від енергоресурсів раніше озвучувала Міжнародна енергетична агенція.

Для того, щоб забезпечити виконання режиму обмежень на торгівлю російської нафти, США почали запроваджувати санкції проти так званого "тіньового флоту", який Росія використовує для таких поставок в обхід західної системи перевезень та страхування.