США можуть оголосити новий пакет оборонної допомоги Україні обсягом 200$ млн вже сьогодні

Уряд США може оголосити про надання військової допомоги Україні обсягом 200 мільйонів доларів, сказав посадовець США кореспондентці Голосу Америки в Пентагоні Карлі Бебб.

Оголошення може відбутись вже сьогодні. До пакету, за інформацією посадовця, Пентагон може включити боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS; ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням TOW; протитанкові системи "Джавелін".

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває цими днями у Вашингтоні, напередодні під час виступу у Національному оборонному університеті у Вашингтоні подякував США за підтримку, за "американські Bradley, HIMARS, артилерію калібру 155 мм, ATACMS, Patriots, F-16".

Він додав: "На нас дивиться весь світ, спостерігаючи за тим, яка доля може спіткати інші вільні народи - жити вільно чи стати суб'єктом. Україна не здалася і не здасться. Ми знаємо, що робити, і ви можете розраховувати на Україну. І ми так само сподіваємося, що зможемо на вас розраховувати".

Підтримати допомогу Україні закликав і міністр оборони США Ллойд Остін.

"Якщо ми сьогодні не виступимо проти агресії Кремля, якщо ми не протистоятимемо, агресорами стануть інші, ми лише дозволимо ще більшу агресію, більше кровопролиття та більше хаосу", - сказав глава Пентагону на тій же події.

Він також запевнив, що підтримка України відповідає американським національним інтересам. "Америка буде в більшій безпеці, якщо ми протистоятимемо все більш агресивній Росії Путіна. Америка буде більш безпечною, якщо ми відстоюватимемо наші базові цінності. Америка буде в більшій безпеці, якщо ми дамо зрозуміти потенційним агресорам у всьому світі, що вони не мають права вирішувати, яким країнам жити, а яким - загинути", - пояснив Ллойд Остін.

Попередній пакет обсягом 175 мільйонів доларів США оголосили 6 грудня. Той пакет включав снаряди для систем ППО, боєприпаси для HIMARS та артилерійські снаряди, високошвидкісні антирадіолокаційні ракети, бронебійні снаряди, протитанкові ракети, обладнання для захисту критичної інфраструктури тощо.