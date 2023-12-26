Парламентський комітет Туреччини схвалив приєднання Швеції до НАТО. Останнє слово за парламентом, але його чекають «нескоро»

Комітет у закордонних справах парламенту Туреччини 26-го грудня дав свою згоду на приєднання Швеції до НАТО, відкривши у такий спосіб шлях до розгляду цього питання на загальній сесії парламенту країни. Про це повідомляє агентство АР.

Дату розгляду цього питання на парламентській сесії наразі не визначено, однак, це має стати останнім етапом законодавчого процесу в Туреччині щодо схвалення членства Швеції в альянсі.

Водночас як повідомляє американське видання The New York Times, голова комітету Фуат Октай зазначив, що це не відбудеться швидко.

Лише Туреччина та Угорщина, які є членами НАТО, наразі блокують вступ Швеції до організації колективної безпеки.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом привітав рішення комітету, написавши на своїй сторінці в мережі Х (колишня Twitter): “Наступним кроком є голосування парламенту з цього питання. Ми з нетерпінням чекаємо на те, щоб стати членом НАТО”.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, якого цитує АР, висловив надію, що Туреччина та Угорщина “завершать ратифікацію якомога швидше. Членство Швеції зробить НАТО сильнішим”.

Туреччина відкладала ратифікацію шведського вступу понад рік, закидаючи Швеції занадто прихильне ставлення до курдських бойовиків, а також до групи, начебто причетної до невдалого державного перевороту в Туреччині у 2016 році. Туреччина вважає ці групи загрозою своїй національній безпеці, нагадує АР.

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Туреччина також прив’язала схвалення вступу Швеції в НАТО до виконання низки вимог Сполученими Штатами та Канадою.

Зокрема, від США країна вимагає погодити продаж додаткових 40 винищувачів F-16 та комплектів для удосконалення вже наявних військових літаків загальною вартістю 20 мільярдів доларів, пояснює The New York Times. Білий дім підтримує угоду з продажу. Однак, частина членів Конгресу США виступає проти, посилаючись на погане дотримання Туреччиною прав людини, а також її позицію щодо Швеції.

Вимога до Канади полягає у розблокуванні продажу оптичних приладів, які Туреччина використовує у своїх безпілотниках. Заборону на такий експорт Канада також мотивувала невдоволенням щодо позиції Туреччини відносно членства Швеції у НАТО.

Загалом, вже неодноразові затримки Туреччини у схваленні вступу Швеції до НАТО викликали обурення серед інших членів альянсу, які вважають, що Швеція виконала усі вимоги для вступу, а Туреччина зловживає своїм становищем задля власної вигоди, додає The New York Times.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Швеція та Фінляндія вирішили змінити свою традиційну політику неприєднання до військових альянсів й подали заявки на членство в НАТО.

Фінляндію було офіційно прийнято до альянсу у квітні 2023 року. Країна стала 31-м членом організації. За правилами НАТО, рішення про розширення повинні бути одностайно ухвалені всіма країнами-членами організації.