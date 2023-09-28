Палата представників Конгресу США окремо голосуватиме за додаткові 300$ млн Україні

В американському Конгресі законодавці сперечаються щодо затвердження бюджетного законодавства. Якщо бюджетні постанови не буде затверджено до кінця тижня, уряд США частково призупинить свою роботу в рамках так званого "шатдауну".

Одне з питань, яке законодавці обговорюють найбільше - допомога Україні. В результаті тривалого обговорення, в середу республіканці у регламентному комітеті Палати представників домовились про винесення на окреме голосування поставному щодо додаткової військової допомоги Україні у 300 мільйонів доларів.

Раніше ця стаття витрат - Ukraine Security Assistance Initiative - на тренування українських військовиків та придбання зброї - мала бути частиною законопроєкту про асигнування для Пентагону. Однак під час терміново скликаної вечірньої зустрічі у середу представники Республіканської партії, які мають 221 місце у Палаті представників Конгресу проти 212 у демократів, вирішили голосувати за нього окремо.

Як пише The Hill, на цей крок республіканці пішли, щоб прийняти законопроєкт про оборонні витрати, адже низка законодавців не підтримує допомогу Україні. "Є деякі люди, які з чистим сумлінням не можуть проголосувати за законопроєкт про схвалення [бюджету Пентагону], якщо він включає гроші на війну, проти якої вони морально виступають, - сказав республіканець Томас Массі у на слуханнях у Регламентному комітеті. - Вони хочуть мати можливість фінансувати наших солдат, не надсилаючи гроші в Україну".

Минулого тижня спікер Кевін Маккарті заявив, що він виключить статтю про фінансування України із законопроєкту про витрати після того, як конгресвумен-республіканка Марджорі Тейлор Грін проголосувала проти просування закону через його положення про фінансування Україною. Наступного дня Маккарті натомість сказав, що допомога Україні залишиться в законопроєкт після визнання того, що інший законопроєкт про асигнування, який розглядається цього тижня — фінансування Державного департаменту та закордонних операцій — також включатиме гроші для України. Це призвело до того, що Грін стала єдиною законодавицею у Республіканській партії, яка виступила проти просування пакету, що містить обидва законопроєкти.

Демократи розкритикували опонентів через такі розбіжності у поглядах всередині консервативної партії та за діаметрально протилежні заяви щодо того, чи виносити ці кошти на підтримку України на окреме голосування, на тлі того, що Палата представників голосувала проти виключення допомоги Україні з загального законопроєкту про оборонний бюджет.

Україна програє, то засади свободи програють, якщо Україна програє, то наша власна національна безпека опиниться під загрозою

Демократ Джим Макговерн під час засідання у четвер заявив: "Палата Представників буквально щойно переважною більшістю проголосувала проти позбавлення України фінансування. Голоси поділились у співвідношенні більш як три до одного. І замість того, щоб змиритися з цим програшем, ви змінюєте правила, проти волі Палати".

Він додав: "Ці гроші не якась подачка. Якщо Україна програє, то засади свободи програють, якщо Україна програє, то наша власна національна безпека опиниться під загрозою".

А от конгресмен-республіканець Том Коул, який очолює Регламентний комітет Палати представників, вважає, що окреме голосування за допомогу Україні стане можливістю для конгресменів більш чітко висловити свою позицію.

"Я насправді думаю, що це створить можливість, - каже Коул. - Тому що мої колеги-демократи збираються голосувати проти законопроєкту щодо оборони в цілому".

Коул визнав, що демократи підтримують допомогу Україні, але мають інші заперечення щодо оборонного законопроєкту.

Чи це означає, що ви проти допомоги Україні? Авжеж ні. Цей крок просто прибере зайві запитання і дозволить окремим людям голосувати за оборону Сполучених Штатів

Окреме голосування, переконаний Коул "Дозволить Палаті говорити єдиним голосом, і це буде двопартійний голос. І я буду голосувати разом із вами. Ми проголосували проти певної поправки, але ви завтра голосуватимете проти закону в цілому. Чи це означає, що ви проти допомоги Україні? Авжеж ні. Цей крок просто прибере зайві запитання і дозволить окремим людям голосувати за оборону Сполучених Штатів".

Ці кошти для України - окремі від додаткового фінансування у 24 мільярдів доларів, яке Білий дім запросив для підтримки Києва у протистоянні російській агресії. Будь-який прийнятий Палатою представників законопроєкт про витрати на оборону повинен бути скоригований і погоджений Сенатом, щоб стати законом.

Раніше Голос Америки повідомляв, що у вівторок Сенат США проголосував за механізм затвердження проєкту постанови з бюджету, в якій передбачено 6 мільярдів доларів на допомогу Україні. В разі остаточного затвердження, постанова передбачить фінансування бюджету США до 17 листопада і дозволить уникнути "шатдауну" - часткового призупинення роботи уряду, що настає, якщо бюджетне не затверджено до початку нового фінансового року - 1 жовтня.