25% американців вважають, що США недостатньо підтримують Україну – опитування

Чверть американців вважають, що США недостатньо підтримують Україну у боротьбі проти російської агресії. Про це йдеться в результатах опитування американського соціологічного інституту Gallup. Торік цей показник був на рівні 38%.

41% американців вважають, що США роблять забагато у підтримці України

За результатами опитування, значно зросла частка скептиків щодо допомоги Україні. Наприклад, 41% американців вважають, що США роблять забагато у підтримці України, цей показник значно зріс з червня цього року, коли він складав 29%. Частка тих, хто вважає, що підтримка достатня, зменшився за цей самий проміжок часу з 43% до 33%.

За даними Gallup, у серпні 2022 року більшість американців – 66% – вважали, що США мають підтримати Україну у поверненні її колишньої території, навіть якщо це призведе до тривалого конфлікту. Ця думка дещо послабшала, оскільки зараз 54% американців дотримуються такої точки зору.

43% виступають за те, щоб США намагалися допомогти швидко завершити війну, навіть якщо це означатиме, що Україна поступиться своєю територією Росії.

Соціологи також звертають увагу на зростання скепсису Республіканської партії щодо допомоги Україні – 62% республіканців частіше вважають, що США роблять занадто багато, тоді як у серпні 2022 року такої думки дотримувались 43%. Серед демократів частка скептиків зросла незначно – з 9% до 14%.

Відповідаючи на питання, чи мають США підтримувати Україну фінансово стільки, скільки Україні буде потрібно, без фінансових обмежень, 37% респондентів Gallup відповіли позитивно. Водночас цифри відрізняються, залежно від політичних вподобань. Так, із твердженням погодились 14% республіканців, 35% – незалежних респондентів, і 65% демократів.

Серед всіх опитаних Gallup, 20% вважає, що Україна перемагає у війні, 14% вважають, що перемагає Росія, а 64% вважають, що не перемагає жодна зі сторін.

Відповідно до опитування Quinnipiac, результати якого були опубліковані у жовтні, майже дві третини американських виборців кажуть, що підтримка України у її війні проти Росії відповідає національним інтересам Сполучених Штатів, показало нове опитування, опубліковане у вівторок.

65% опитаних вважають, що американська підтримка України відповідає національним інтересам країни, 28% з цим не погоджуються. Серед опитаних прихильників Демократичної партії 87% висловились за те, щоб США підтримували Україну, тоді як 8% були проти. Республіканці розділилися майже порівну — 49% сказали, що підтримка України відповідає національним інтересам США, а 44% вважають, що ні.

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