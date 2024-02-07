"Цілеспрямоване прагнення Путіна до знищення суверенної України та підкорення її народу продовжує цю війну" – американський дипломат в ООН

У США немає доказів інформації, яка поширюється російськими медіа, щодо "обстрілу пекарні" 3-го лютого в окупованому Росією Лисичанську та загибелі, як стверджує Росія, щонайменше 28 цивільних.

Росія не має свободи слова чи незалежної журналістки, тому такі заяви важко підтвердит

Про це 6-го лютого під час засідання Ради Безпеки ООН заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд.

"Поки ми не змогли незалежно перевірити цю інформацію. Сполучені Штати висловлюють жаль у зв’язку з жертвами серед цивільного населення. Сумна реальність полягає в тому, що Росія не має свободи слова чи незалежної журналістки, тому такі заяви важко підтвердити", – додав він.

Вуд також поклав повну відповідальність за смерті та руйнування, "спричинені агресивною війною Путіна проти України в порушення статуту ООН" на Росію, адже саме "цілеспрямоване прагнення президента Путіна до знищення суверенної держави Україна та підкорення її народу продовжує цю війну".

І поки Росія, за словами дипломата, "вдає занепокоєння щодо українського цивільного населення на окупованих територіях", російські війська продовжують завдавати страждань українським цивільним.

"Коли ми наближаємося до двох років безглуздої та жорстокої війни Путіна, ми повинні пам’ятати факти, підтверджені важкою роботою незалежних слідчих", – додав він.

На відміну від недостатньої прозорості та зневаги Росії до міжнародного права, уряд України продемонстрував готовність поважати свої зобов’язання та повністю розслідувати будь-які звинувачення у порушеннях чи зловживаннях, скоєними її військовими

Дипломат також нагадав, що усі сторони конфлікту повинні вживати можливих запобіжних заходів, щоб звести до мінімуму шкоду для цивільного населення. І Київ це робить.

"На відміну від недостатньої прозорості та зневаги Росії до міжнародного права, уряд України продемонстрував готовність поважати свої зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом і повністю розслідувати будь-які звинувачення у порушеннях чи зловживаннях, скоєними її військовими", – заявив Вуд.

Він нагадав, що Росія продовжує відмовляти у доступі до окупованих нею частин України незалежним слідчим. Наразі вони мають доступ лише до звільнених, а також території поблизу лінії фронту.

"Ці розслідування показали жорстокі, просочені кров’ю страждання цивільного населення та звірства, скоєні російськими військами в Бучі та багатьох інших місцях", – заявив дипломат.

Вуд також нагадав, що Росія продовжує зневажати міжнародне право, порушуючи ембарго ООН на постачання зброї з Північної Кореї. На сьогодні, за його словами, Москва щонайменше дев’ять разів запускала поставлені КНДР балістичні ракети проти України.

Саме тому Росія і КНДР мають бути притягнуті до відповідальності, адже ці дії порушують резолюції Ради Безпеки ООН.

"Ці незаконні передачі зброї та потенційні передачі технологій з Росії до КНДР підривають регіональну стабільність і глобальний режим нерозповсюдження, а також довіру до Ради Безпеки", – попередив він.

Вуд також відзначив, що наразі повністю відсутня будь-яка серйозна демонстрація зацікавленості Путіна у мирному вирішенні війни, а от Україна "продовжує шукати шляхи до справедливого миру, який відповідає принципам Статуту ООН".

Чергове засідання Ради Безпеки щодо війни в Україні знову скликала Росія, аби обговорити обстріл окупованого Лисичанська. Це вже п’яте засідання присвячене Україні з початку року. Більшість з них скликала саме Росія.