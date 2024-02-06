"Росія скликала Радбез під фальшивим приводом, що США не мають права відповідати на атаки проти своїх громадян", - американський дипломат

Ситуацію довкола ударів США по підтримуваних Іраном бойовиків у Сирії та Іраку, які Сполучені Штати завдали у відповідь на атаку дрона на американську базу в Йорданії, обговорили на засіданні Ради Безпеки ООН.

Засідання скликала Росія. Позицію ООН на брифінгу представляла заступниця генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло. За її оцінками, напруга, яка охопила кілька країн Близького сходу, продовжує зростати, і ця ескалація є наслідком "жахливих нападів ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня та нищівного контрнаступу Ізраїлю в Газі з початку жовтня 2023 року".

Дікарло додала, що інциденти у регіоні фіксуються практично щодня. Серед них і близько 165 атак на об’єкти Сполучених Штатів у Сирії та Іраку, що призвело, за словами представниці Секретаріату ООН, до ударів США в цих двох країнах. Вона нагадала, що Центральне командування США заявило, що здійснило 85 авіаударів по іранському Корпусу вартових ісламської революції та пов'язаних з ним групам у Сирії та Іраку.

"Сирія та Ірак засудили удари, обидва уряди стверджували, що вони призвели до загибелі та поранень мирних жителів. Сполучені Штати заявили, що націлили свої атаки на операції командування та управління, розвідувальні центри та об’єкти озброєнь. І що вони не прагнули конфлікту на Близькому сході чи деінде", - додала Дікарло.

Вона також закликала Раду Безпеки продовжувати активно залучати всі зацікавлені сторони, щоб запобігти подальшій ескалації та зростанню напруги, яка підриває регіональний мир і безпеку.

Виступ Дікарло розкритикував російський посол при ООН Василь Небензя, який і скликав засідання. За його словами, він почув від неї багато словесної еквілібристики, проте не почув найголовнішого – жорсткого осуду порушення міжнародного права з боку США та Великої Британії. Авіаудари США він назвав безвідповідальними.

Проте, Роберт Вуд, заступник постійного представника США при ООН, який взяв участь у засіданні, повідомив, що авіаудари в Іраку та Сирії по Корпусу вартових Ісламської революції Ірану та пов’язаним з ним групам ополченців – це необхідна та пропорційна дія, застосована на виконання права Сполучених Штатів на самооборону, як це відображено в статті 51 Статуту ООН.

Дії, вжиті збройними силами США 2 лютого, є необхідними та пропорційними, відповідають міжнародному праву та здійснюють невід’ємне право Сполучених Штатів на самооборону. США вживатимуть подальших заходів у відповідь на майбутні атаки – або загрози нападів – на громадян США, персонал і об’єкти США

Він також звинуватив Росі в тому, що вона скликала засідання під фальшивим приводом, що Сполучені Штати не мають підстав відповідати на атаки, в результаті яких загинув американський персонал. "Тому варто повторити, що дії, вжиті Збройними силами США 2 лютого, є необхідними та пропорційними, відповідають міжнародному праву та здійснюють невід’ємне право Сполучених Штатів на самооборону. Ми також неодноразово заявляли в попередніх листах до цієї Ради, що Сполучені Штати вживатимуть подальших заходів у відповідь на майбутні атаки – або загрози нападів – на громадян США, персонал і об’єкти США", - запевнив Вуд.

За його словами, ці авіаудари спрямовані на захист персоналу США, включно з тими, які знаходяться в Йорданії, які підтримують операції проти ІДІЛ, щоб гарантувати, що терористична група ніколи не відродиться. "Удари успішно погіршили можливості підтримуваних Іраном збройних формувань, стримуючи та підриваючи їх здатність проводити подальші атаки", - запевнив він.

Водночас він запевнив, що США не хочуть посилення конфлікту в регіоні, у той час, коли країна активно працює над стримуванням і деескалацією конфлікту в Газі. "І ми не прагнемо прямого конфлікту з Іраном. Але ми продовжуватимемо захищати наш персонал від неприйнятних атак. Крапка", - заявив дипломат.

Вуд також закликав кожного члена Ради Безпеки – і особливо тих, хто має прямі канали зв’язку з Іраном – чинити тиск на лідерів Ірану, щоб вони "приборкали свої збройні формування та припинили ці напади". Вони, за словами дипломата, також повинні тиснути на сирійський режим, щоб він припинив надавати Ірану платформу для дестабілізації регіону.

Барбара Вудворд, посолка Великої Британії – союзниці США, виступаючи, висловила повну підтримку право США на самооборону та право на відповідь. Адже, за її словами, ІДІЛ продовжує становити серйозну загрозу для країн регіону. Тому Велика Британія продовжує працювати з партнерами по боротьбі з тероризмом в Іраку та Сирії, аби протистояти загрозі з боку ІДІЛ і запобігати її відродженню. "Політична, фінансова та військова підтримка Іраном бойовиків дестабілізує регіон і загрожує нашій колективній здатності протистояти ІДІЛ. Тож ми закликаємо режим приборкати ці групи та діяти зараз, щоб запобігти подальшим атакам з боку своїх помічників і партнерів в Іраку, Сирії та Ємені", - додала вона.