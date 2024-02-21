13 тонн допомоги медичних та гігієнічних засобів доставили в Курахове від гуманітарних партнерів ООН

Гуманітарні партнери доставили в українське місто Курахове Донецької області 13 тонн медичних та гігієнічних засобів для допомоги населенню, зокрема для людей з обмеженими можливостями.

Про це повідомило Управління ООН з координації гуманітарних питань 21 лютого.

До війни в Кураховому проживало 220 тисяч людей, наразі там лишається близько 90 тисяч осіб. Місто вже 10 років відчуває воєнні дії в Україні.

Під час удару по Краматорську 20 лютого росіяни знищили станцію з фільтрування води, що призвело до перебоїв у постачанні питної води місцевому населенню, повідомляє гуманітарна агенція ООН з посиланням на українську владу. Близько 20 людей постраждали внаслідок цієї атаки, зруйновані деякі об’єкти інфраструктури.