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- Голос Америки
"Я хотіла впасти мертвою, не мала сил бігти. Але мене тягнули". Спогади про трагедію в Ізраїлі від учасниці музичного фестивалю, яка вижила
Учасниця музичного фестивалю в Ізраїлі, під час якого угруповання ХАМАС вбило принаймні 260 людей та багато осіб забрали в заручники, розповіла журналістці Російської служби Голосу Америки Євгенії Самус про свій досвід втечі від озброєних нападників.
Ія родом з Грузії, вона розповідає, що придбала квитки на фестиваль електронної музики Supernova в пустелі на півдні Ізраїлю, за три місяці заздалегідь. І вже тоді жінка мала сумніви, чому цей фестиваль проводять на кордоні із територією Гази, що перебуває під контролем палестинців.
"Це був такий гарний фестиваль, ми вирішили поїхати, і за три місяці заздалегідь купили квитки. І ввечері, десь о 19 годині, нам відправили адресу, і там було показано, що це дуже далеко. Ця мапа Гугл була на івриті, і там було вказано, що там - поруч територія Гази. Я написала організаторам питання, чи це територія Ізраїлю, де це взагалі? У мене збереглось це листування. Вони мені відписали, що це територія Ізраїлю, не турбуйтесь, у нас є поліція, все, так що все спокійно", - розповідає Ія.
"Ми прибули серед перших, ще було дуже мало людей, знайшли гарне місце, було прохолодно, трохи замерзли, але була дуже гарна атмосфера. Велика сцена, виступи мали починатись о 12-тій, концерт почався о 3:40 ночі - бо я перше відео тоді зняла, не знаю, чому так пізно почали", – згадує учасниця фестивалю.
За її словами, більшість учасників фестивалю – це великі компанії друзів або родини, з батьками, сестрами, братами і їхніми сім'ями. Вони жили в наметах.
"Я там стояла, знімала відео, поруч з нами була родина десь із 15 людей - тато, донька, зять… – вони вже тут живуть 15 років, ми з ними потоваришували, пили разом каву, пиво. І цей чоловік дорослий стояв – я не знаю його імені, я хотіла його знайти, поширила його фото, може хтось знає цю сім’ю, але вони зникли. Тож він там стояв, і раптом в нього очі широко відкрились: “Ракети випускають!” Я стояла ззаду, відразу повертаюсь, і дві ракети величезні летять", - емоційно згадує очевидиця трагедії.
За даними представниці Ізраїлю в ООН, на початку нападу на Ізраїль угруповання ХАМАС випустило принаймні 4,5 тисячі ракет.
"Ми були шоковані, нічого не розуміли. Відразу побігли туди, де стояло авто. Там вже була паніка, але ще не було терористів. Ми думали, ну від бомбардування ще можна заховатися. Але від терористів як ти можеш? Ми сіли в авто, але відразу застрягли. Була велика паніка, люди кричали, бігли, було багато поліцейських, пожежних, швидка допомога, але це не було розраховано на таку атаку", - розповіла Ія.
На фестиваль зібралось близько 3 500 людей, коли всі почали розбігатись, натовп заблокував дороги для проїзду машиною. Єдиним способом врятуватись було – бігти.
"Я падала разів 10. Одного разу я впала в якусь канаву і лишилась лежати. Коли терористи наближались до нас, коли вже було їх чути, я думала залишатись лежати, ніби я мертва, бо не мала більше сили бігти. І якийсь хлопець почав мене тягнути, мовляв, не час зараз тут лежати. Кілька разів я намагалась десь сховатись - чи під машину залізти, мене постійно витягували, але в мене не було сил. Десь півтори години тривало це пекло. Там було кладовище, це був квиток в одну сторону", - згадує жінка.
Коли вони втікали, розповідає Ія, не мали часу дивитись, що відбувається позаду, скільки навколо людей і як далеко їхні переслідувачі.
"Ми не могли дивитись, що відбувається позаду, там стріляли, і ми лише чули крики людей, які помирали. І це було дуже близько. В якийсь момент, коли ми бігли, я впала. Коли підіймалася, побачила збоку чоловіка, він був одягнений у таку кремову сорочку, і в цей момент у нього потрапила куля і він впав. Я бачила, як стріляли в людей переді мною", - коли Ія описує цей момент, вона починає плакати.
Терористи захопили велику кількість людей у заручники, решта змогли втекти. Серед тих хто врятувався, Ія та її друзі. Коли вони прибули в найближче село, місцеві люди їм винесли воду.
"Ми не розуміли, що відбувається, ми ще перебували в шоку. А вони нам махали як людям, які вижили, які вийшли з пекла. Цього моменту ми не розуміли", - каже жінка.
Ія продовжує, що досі не усвідомила, що саме з нею відбулося.
"Там було пекло. Як ми вижили, я не знаю, просто не знаю. Я молила Бога, будь ласка, витягни мене звідси, і я більш ніколи не поїду в таке місце, ніколи. Мене врятував Бог, і всі так вижили. Якби ми всі не бігли, не знаю. Нас просто Бог любить", - підсумовує Ія.
Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден у вівторок, 10 жовтня висловив підтримку Ізраїлю. Байден назвав дії ХАМАСу “чистим злом”.
“Жорстокість ХАМАСу, спрага до крові нагадала про найстрашніші напади ІДІЛа. Це тероризм. Але, на жаль, для євреїв - це не нове. Ця атака нагадала про болючі спогади та шрами, залишені тисячоліттями антисемітизму та геноциду проти єврейського народу”, – заявив Джо Байден.
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- Голос Америки
Норвезький виробник антидронових систем допоможе захистити Україну від атак іранськими безпілотниками
Норвезька компанія оборонних технологій Kongsberg, що також виробляє системи NASAMS, надсилає свою інтегровану систему протидії безпілотникам в Україну для захисту від іранських дронів, пише Defense News.
Американське спеціалізоване видання зауважує, що норвезький виробник також сподівається переконати Пентагон ширше запровадити цю систему для армії США.
Йдеться про дистанційно керовані станції CROWS, які уже використовується на транспортних засобах армії й флоту США. Однак на щорічній конференції Асоціації армії США представник компанії розповів виданню, що там бачать потенціал більшого використання систем.
Джон Карлссон, віцепрезидент розвитку бізнесу компанії у Сполучених Штатах, розповів, що це інтегроване бойове рішення вже використовується в Норвегії та інших скандинавських країнах.
Тепер системи допомагатимуть українцям захищати повітряний простір від іранських дронів Shahed, розповів виробник. Він наголосив, що таким чином Київ зможе зберегти дорожчі ракети "повітря-повітря" більшої дальності.
У серпні компанія оголосила, що надсилає в Україну систему боротьби з дронами CORTEX Typhon. Kongsberg надає віддалену станцію озброєння та програмне забезпечення ICS, яке отримуватиме інформацію від датчиків, наданих Teledyne, і буде встановлено на автомобілях Dingo 2, наданих Україні урядом Норвегії.
Норвезька компанія спільно з американським Raytheon також виробляє зенітні ракетні комплекси NASAMS, які західні союзники надають Україні. У Kongsberg сказали, що антидронові системи CROWS і CORTEX Typhon допоможуть використовувати NASAMS для складніших повітряних загроз, таких як реактивні літаки та гелікоптери.
Як повідомляв Голос Америки, нині на відкритті Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що союзники мають бути готовими до того, що цієї зими Кремль знову атакуватиме крилатими ракетами та дронами українські міста, цивільних та критичну інфраструктуру.
Щоб допомогти Україні захиститись від цих ударів, Остін оголосив про новий пакет допомоги США Україні у 200 мільйонів доларів, що включає боєприпаси AIM-9 для нової системи протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та ракети.
Зеленський озвучив 5 запитів до МВФ та Світового банку
Президент України Володимир Зеленський назвав головні пріоритети в підтримці України у зверненні до очільників міжнародних фінансових установ та міністрів фінансів країн, що взяли участь в засіданні присвяченому Україні в рамках осінніх зборів МВФ та Світового банку 11 жовтня.
Зеленський оголосив п'ять пріоритетів такої підтримки:
- Потужні глобальні санкції проти агресора.
- Конфіскація активів агресора та тих, хто йому допомагає, і спрямування коштів на компенсацію завданої шкоди.
- Гарантії довгострокової фінансової підтримки.
- Запровадження механізму страхування від воєнних ризиків, а також поєднання ресурсів донорів та приватних коштів.
- Активізація експортних кредитних установ та фінансування інфраструктурних та інвестиційних проєктів.
Зеленський висловив подяку тим, хто вже розпочав працювати над цими пріоритетами.
"Звичайно, використання коштів має бути повністю підконтрольне та підзвітне", - додав Зеленський.
Досвід України буде потрібний для допомоги іншим країнам, що потерпають від агресії
Президент України також запропонував фінансистам використати випадок України як модель для подальшої підтримки країн, які потерпають від агресії.
Директор Світового банку Аджай Банга погодився, що досвід міжнародної координації допомоги Україні може стати в пригоді для інших країн.
Він високо оцінив роботу українського уряду з забезпечення механізмів приваблення інвестицій, зокрема проєктів у сфері страхування воєнних ризиків у співпраці з агенцією Світового банку MIGA. Завдяки роботі таких механізмів, каже Банга, майже третина коштів необхідних для відновлення України може надійти від приватних інвесторів.
Банга вказав на цифрові технології, зелену енергетику та аграрну сферу в контексті земельної реформи, як перспективні сфери для приватних інвестицій до України.
МВФ високо оцінив роботу українського уряду зі стримування інфляції, стабілізації валютного курсу
Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва відзначила "виняткову" роботу уряду України із забезпечення економічної стабільності в час війни.
Серед країн-членів нашої організації є країни, які не перебувають у війні, але яким важко уповільнити інфляцію до одноцифрового числаДиректорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва відзначила успіх уряду України із стримування росту цін
"Україна досягає відновлення швидше, ніж ми раніше передбачали", - відзначила Георгієва. Вона вказала на те, що структурні реформи в Україні тривають, а політика уряду дозволила значно уповільнити інфляцію.
"Серед країн-членів нашої організації є країни, які не перебувають у війні, але яким важко уповільнити інфляцію до одноцифрового числа", - зауважила Георгієва. Згідно з офіційними даними, у вересні 2023 року споживча інфляція в Україні в річному вимірі сповільнилася до 7,1%.
Третім фактором, який відзначила Георгієва став перехід "до гнучкого курсу" гривні "з позиції сили". Раніше цього місяця відхід НБУ від політики фіксованого валютного курсу не призвів до негайної девальвації, що високо оцінили оглядачі.
США, ЄС говорять про необхідність подальших реформ в Україні
У своїх виступах на події міністерка фінансів США Дженет Єллен та Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні заявили про рішучість підтримувати Україну і наголосили на важливості продовження реформ.
"Президент Зеленський чітко зосереджується на подоланні корупції та зміцненні підзвітності та стандартах управління. Продовження врегулювання цих складних питань буде ключовим для досягнення майбутнього, на яке заслуговує Україна", – наголосила Єллен.
Джентілоні своєю чергою нагадав, що поточна макрофінансова допомога ЄС Україні надається за умов виконання реформ, зокрема в судовій сфері, дерегуляції економіки та покращенні врегулювання режиму неплатоспроможності компаній.
"Я оптимістично налаштований щодо того, що Україна зможе виконати реформи до кінця року", - додав європейський посадовець.
Він відзначив, що Європа узгоджує пакет допомоги Україні на чотири роки обсягом 50 мільярдів євро. Цей пакет, який має почати діяти з 2024 року, передбачає втілення реформ в рамках плану, який розробляє уряд України, а також плану членства України в ЄС, додав посадовець.
Очікується, що до кінця року Україна та ЄС можуть почати переговори про вступ України до Євросоюзу.
Як посилення військової підтримки США Ізраїлю може вплинути на допомогу України? Відео
США вже почали передислокацію авіаносної ударної групи ВМС США до Східного Середземномор’я. Мова йде про присутність у регіоні американського авіаносця, крейсера, а також низки есмінців. Очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що уряд Сполучених Штатів швидко надасть Армії оборони Ізраїлю додаткове обладнання й ресурси, в тому числі боєприпаси. Як посилення американської військової підтримки Ізраїлю може вплинути на забезпечення озброєнням Україну дізнавалися Ірина Соломко та Ірина Шинкаренко.
- Голос Америки
Росіяни очікували на "бліцкриг" в Авдіївці. Чи спроба РФ оточити сили України провалилась і чому це "одна з визначальних битв війни"?
Російська армія атакувала Авдіївку, сподіваючись на "бліцкриг" та швидке оточення українських сил, однак поки ці спроби зазнали невдачі: вони не просунулися далеко й зазнали втрат. Про це кажуть оглядачі, які стежать за ходом бойових дій на Донеччині.
Генштаб ЗС України повідомив, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку росіяни "силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин" активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Українські військовики наголосили, що "відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій".
Російські сили, що отримали підкріплення, хочуть взяти Авдіївку
Дійсно дуже гарячеВіталій Барабаш, голова військової адміністрації Авдіївки
В ефірі Радіо Свобода голова військової адміністрації міста Віталій Барабаш розповів, що ситуація в Авдіївці дуже напружена: "Немає там ніяких перебільшень, дійсно дуже гаряче. Вчора, мабуть, на мій погляд, особиста думка, були наймасованіші наступальні дії по нашому напрямку з початку взагалі повномасштабної війни".
Барабаш розповів, що зранку 11 жовтня російські війська техніки вже не використовували, натомість багато груп кількістю 20-30 осіб підвозять до передової, далі вони десантуються і намагаються штурмувати "по багатьох напрямках, 10-12 напрямків одночасно" за підтримки авіації.
Єгор Фірсов, український політик і військовик, що перебуває зараз на передовій, у Facebook пише: "Я погано розумію ситуацію на інших ділянках фронту, крім Донецької. Але скажу, що у нас ворог активно перейшов у наступальні дії. З технікою і штурмами. Особливо по Авдіївському напрямку".
Проблема починається коли треба не оборонятися, а наступати
Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень і фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков зазначає, що приклад спроби наступу РФ на Авдіївку засвідчив, що як для Києва, так і для Москви, не є проблемою виявляти і знищувати значні скупчення живої сили й техніки, які намагаються проводити наступальні дії.
"Проблема починається, коли треба не оборонятися, а наступати, тобто власне здійснити масування зусиль із подальшим маневром. В цій війні за відповідного рівня залучених технологій це той іще виклик. Особливо, коли розрахунки великої стратегії штовхають до наступу, не даючи можливості задовольнятися лише успішною обороною", – додав він.
Відвертання уваги від інших напрямків
Успішне оточення Авдіївки, одного з найбільш укріплених районів лінії фронту в Донецькій області, ймовірно, вимагатиме більше сил, ніж Росія зараз виділяє, на напрямку Авдіївка-Донецьк, й російське командування усвідомлює це, пише американський аналітичний центр ISW.
Оглядачі додали, що посилення російських наступальних операцій в районі Авдіївки та Жереб'янок на Запоріжжі збігається з іншими локалізованими наступальними зусиллями в Луганській області та на сході Запорізької області. Усі вони, ймовірно, спрямовані на фіксацію українських сил і перешкоджання українському командуванню перекинути резерви на критичні ділянки фронту в західній Запорізькій області, вважають аналітики ISW.
"Авдіївка цінна і як символ, і як населений пункт"
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун із приводу дій російських військових сказав в ефірі Радіо Донбас Реалії: "Авдіївку вони мріють взяти давно, так само як і Мар’їнку... По-друге, вони відволікають нас від наступу на півдні України… Якщо вони раніше кидали в бій в основному піхоту, інколи прикривали її танками та БМП, то наразі вони задіяли досить велику кількість броньованої техніки. Авдіївка – цінна і як символ, і як населений пункт".
ще одна з визначальних битв війни
"Росія розпочала великий наступ на Авдіївку - почалась ще одна з визначальних битв війни, - пише Юрій Бутусов, редактор Цензор.нет. - Авдіївка має стратегічне значення для РФ, оскільки це місто є фактично воротами у Донецьк – основний комунікаційний вузол на окупованих територіях. І для того, щоб закріпитись на захопленому Донбасі Путіну потрібно відсунути лінію фронту від Донецька".
Штурм Авдіївки є однією з небагатьох наступальних операцій, розпочатих російськими військовими за останні місяці, оскільки російські війська зосередилися на захисті від українського контрнаступу на півдні, нагадує New York Times, й додає, що від початку повномасштабного вторгнення Авдіївка стала символом українського опору, адже сили Києва утрималися на позиціях попри постійні російські удари.
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