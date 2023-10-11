"Я хотіла впасти мертвою, не мала сил бігти. Але мене тягнули". Спогади про трагедію в Ізраїлі від учасниці музичного фестивалю, яка вижила

Учасниця музичного фестивалю в Ізраїлі, під час якого угруповання ХАМАС вбило принаймні 260 людей та багато осіб забрали в заручники, розповіла журналістці Російської служби Голосу Америки Євгенії Самус про свій досвід втечі від озброєних нападників.

Ія родом з Грузії, вона розповідає, що придбала квитки на фестиваль електронної музики Supernova в пустелі на півдні Ізраїлю, за три місяці заздалегідь. І вже тоді жінка мала сумніви, чому цей фестиваль проводять на кордоні із територією Гази, що перебуває під контролем палестинців.

"Це був такий гарний фестиваль, ми вирішили поїхати, і за три місяці заздалегідь купили квитки. І ввечері, десь о 19 годині, нам відправили адресу, і там було показано, що це дуже далеко. Ця мапа Гугл була на івриті, і там було вказано, що там - поруч територія Гази. Я написала організаторам питання, чи це територія Ізраїлю, де це взагалі? У мене збереглось це листування. Вони мені відписали, що це територія Ізраїлю, не турбуйтесь, у нас є поліція, все, так що все спокійно", - розповідає Ія.

"Ми прибули серед перших, ще було дуже мало людей, знайшли гарне місце, було прохолодно, трохи замерзли, але була дуже гарна атмосфера. Велика сцена, виступи мали починатись о 12-тій, концерт почався о 3:40 ночі - бо я перше відео тоді зняла, не знаю, чому так пізно почали", – згадує учасниця фестивалю.

За її словами, більшість учасників фестивалю – це великі компанії друзів або родини, з батьками, сестрами, братами і їхніми сім'ями. Вони жили в наметах.

"Я там стояла, знімала відео, поруч з нами була родина десь із 15 людей - тато, донька, зять… – вони вже тут живуть 15 років, ми з ними потоваришували, пили разом каву, пиво. І цей чоловік дорослий стояв – я не знаю його імені, я хотіла його знайти, поширила його фото, може хтось знає цю сім’ю, але вони зникли. Тож він там стояв, і раптом в нього очі широко відкрились: “Ракети випускають!” Я стояла ззаду, відразу повертаюсь, і дві ракети величезні летять", - емоційно згадує очевидиця трагедії.

За даними представниці Ізраїлю в ООН, на початку нападу на Ізраїль угруповання ХАМАС випустило принаймні 4,5 тисячі ракет.

"Ми були шоковані, нічого не розуміли. Відразу побігли туди, де стояло авто. Там вже була паніка, але ще не було терористів. Ми думали, ну від бомбардування ще можна заховатися. Але від терористів як ти можеш? Ми сіли в авто, але відразу застрягли. Була велика паніка, люди кричали, бігли, було багато поліцейських, пожежних, швидка допомога, але це не було розраховано на таку атаку", - розповіла Ія.

На фестиваль зібралось близько 3 500 людей, коли всі почали розбігатись, натовп заблокував дороги для проїзду машиною. Єдиним способом врятуватись було – бігти.

"Я падала разів 10. Одного разу я впала в якусь канаву і лишилась лежати. Коли терористи наближались до нас, коли вже було їх чути, я думала залишатись лежати, ніби я мертва, бо не мала більше сили бігти. І якийсь хлопець почав мене тягнути, мовляв, не час зараз тут лежати. Кілька разів я намагалась десь сховатись - чи під машину залізти, мене постійно витягували, але в мене не було сил. Десь півтори години тривало це пекло. Там було кладовище, це був квиток в одну сторону", - згадує жінка.

Коли вони втікали, розповідає Ія, не мали часу дивитись, що відбувається позаду, скільки навколо людей і як далеко їхні переслідувачі.

"Ми не могли дивитись, що відбувається позаду, там стріляли, і ми лише чули крики людей, які помирали. І це було дуже близько. В якийсь момент, коли ми бігли, я впала. Коли підіймалася, побачила збоку чоловіка, він був одягнений у таку кремову сорочку, і в цей момент у нього потрапила куля і він впав. Я бачила, як стріляли в людей переді мною", - коли Ія описує цей момент, вона починає плакати.

Терористи захопили велику кількість людей у заручники, решта змогли втекти. Серед тих хто врятувався, Ія та її друзі. Коли вони прибули в найближче село, місцеві люди їм винесли воду.

"Ми не розуміли, що відбувається, ми ще перебували в шоку. А вони нам махали як людям, які вижили, які вийшли з пекла. Цього моменту ми не розуміли", - каже жінка.

Ія продовжує, що досі не усвідомила, що саме з нею відбулося.

"Там було пекло. Як ми вижили, я не знаю, просто не знаю. Я молила Бога, будь ласка, витягни мене звідси, і я більш ніколи не поїду в таке місце, ніколи. Мене врятував Бог, і всі так вижили. Якби ми всі не бігли, не знаю. Нас просто Бог любить", - підсумовує Ія.

Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден у вівторок, 10 жовтня висловив підтримку Ізраїлю. Байден назвав дії ХАМАСу “чистим злом”.

“Жорстокість ХАМАСу, спрага до крові нагадала про найстрашніші напади ІДІЛа. Це тероризм. Але, на жаль, для євреїв - це не нове. Ця атака нагадала про болючі спогади та шрами, залишені тисячоліттями антисемітизму та геноциду проти єврейського народу”, – заявив Джо Байден.

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