Норвегія, Швеція та Фінляндія приймають найбільші навчання НАТО Steadfast Defender

НАТО розпочало 3 березня нові навчання у північній Норвегії, Швеції та Фінляндії, у яких візьмуть участь понад 20 000 військових з 13 країн. Це перші подібні навчання після вступу до альянсу Фінляндії та Швеції.

У навчаннях, які отримали назву Nordic Response (“Нордична відповідь” у перекладі), й триватимуть до 14 березня, до військових з Норвегії, Швеції та Фінляндії приєднаються солдати з Великої Британії, США, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Нідерландів, Бельгії та Канади.

Військові вправи проходитимуть на суші, в повітрі і на морі, включно з відпрацюванням операцій за Полярним колом. Загалом буде залучено понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і десантних кораблів. Також у навчаннях візьмуть участь понад 100 винищувачів, транспортних літаків, літаків морського спостереження та гелікоптерів. Тим часом сухопутні війська використовуватимуть артилерійські системи, танки та іншу гусеничну техніку.

“Крайня Північ є важливою та стратегічно розташованою територією для НАТО, — йдеться у заяві альянсу. — Навчання підвищують готовність скандинавських країн і здатність проводити широкомасштабні спільні операції в складних погодних і кліматичних умовах”.

Nordic Response є частиною більших кількамісячних навчань НАТО Steadfast Defender (“Стійкий захисник” у перекладі), у яких беруть участь близько 90 000 солдатів. Також Nordic Response пов’язаний з військово-морськими навчаннями Joint Warrior (“Спільний воїн” у перекладі), які минулого тижня відбулися між Шотландією, Норвегією та Ісландією й проходили під керівництвом Великої Британії, повідомляє британське видання The Guardian.

Більшість заходів у ході навчань відбудеться у північній частині округу Тромс і на заході округу Фіннмарк у Норвегії. Водночас відбуватимуть навчання вздовж північного узбережжя Норвегії, а також у північній Фінляндії та Швеції.

Очікують, що новообраний президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та шведська кронпринцеса Вікторія відвідають навчання, додає The Guardian.

Своєю чергою Росія виступила проти навчань Nordic Response, нагадує Newsweek.

“Наша країна не залишить без відповіді нарощування військового потенціалу НАТО біля своїх кордонів, вживатиме відповідних оборонних заходів, щоб зменшити загрози своїй національній безпеці”, — заявила в лютому речниця МЗС Марія Захарова, цитує видання.

Раніше Норвегія, яка є країною-засновницею НАТО, кожні два роки проводила на півночі країни навчання, відомі як Cold Response (“Холодна відповідь” у перекладі). Ці навчання були розширені та перейменовані з огляду на приєднання до НАТО Фінляндії та очікуване приєднання Швеції незабаром.

“Завдяки розширенню НАТО [внаслідок приєднання] Фінляндії та, зрештою, Швеції, ми зараз розширюємо навчання, [які відтепер стануть] Nordic Response”, – йдеться на вебсайті збройних сил Норвегії.

“Ми всі повинні знати місцевість і умови, в яких ми працюємо”, — сказав у заяві бригадний генерал Трон Странд, командир Норвезького центру повітряних операцій Королівських ВПС Норвегії, якого цитує агентство AP. “Ми повинні бути в змозі дати відсіч і зупинити будь-кого, хто намагається кинути виклик нашим кордонам, цінностям і демократії”.

“З огляду на поточну безпекову ситуацію в Європі, навчання є надзвичайно актуальними та важливішими, ніж будь-коли раніше”, — додав він.

Швеція надіслала понад 4500 військовослужбовців на навчання, тим часом як Фінляндія відправила понад 4000, що є найбільшим фінським контингентом, який коли-небудь брав участь у навчаннях НАТО, зауважує Newsweek.

“Вперше Фінляндія братиме участь у здійсненні колективної оборони регіонів альянсу як країна-член НАТО”, — йдеться в заяві Фінських сил оборони, яку цитує AP.