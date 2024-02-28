Чи стане Балтійське море "озером НАТО" після вступу Швеції: думки експертів та політиків

Ратифікація Угорщиною вступу Швеції до НАТО, хоч і була очікуваною, викликала активне обговорення серед західних політиків та експертів.

Попередні брехливі звинувачення Росії в тому, що вона оточена НАТО, тепер стають реальністю

Однією з головних тем обговорення стала зміна безпекового формату в регіоні Балтійського моря. Зі вступом Швеції до НАТО, країни, які мають вихід до Балтики, крім Росії, тепер входять до альянсу.

“Вступ Швеції в НАТО також посилає сигнал Росії: спроби шантажем змусити НАТО триматися якомога далі від регіону провалилися”, - написала на своїй сторінці у мережі Х прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас.

Російський анклав Калінінград "нейтралізують" першим, якщо Росія кине виклик НАТО, вважає посол Литви у Швеції й колишній міністр закордонних справ і оборони Лінас Лінкявічус.

На своїй сторінці в мережі Х Лінкявічус пише: “Після інтеграції Швеції в альянс, Балтійське море стало внутрішнім морем НАТО. Якщо Росія наважиться кинути виклик НАТО, Калінінград буде “нейтралізований” першим. Попередні брехливі звинувачення Росії в тому, що вона оточена НАТО, тепер стають реальністю”.

Натомість Гай Верховштадт, депутат Європейського парламенту, зазначив наступне в мережі Х: “Ніколи не забувайте, наскільки це історично: до того, як Путін розпочав війну із заходом, вступ Швеції до НАТО було немислимим…”.

Приєднання Швеції до НАТО зміцнить вплив Альянсу в регіоні Балтії, вважають аналітики.

Роберт Далсьо, директор з досліджень Шведського агентства оборонних досліджень, вважає, що Європа має приготуватися до протистояння та стримування мілітаризованої Росії протягом щонайменше покоління.

За таких умов приєднання Швеції різко посилить потенціал стримування НАТО в Балтійському та Північному морях, зазначає американське видання The New York Times.

“Швеція забезпечує передбачуваність, усуваючи будь-яку невизначеність щодо того, як ми будемо діяти під час кризи чи війни”, — сказав Далсьо в коментарі виданню. На його думку, членство Швеції в альянсі “зробить захист і стримування набагато легшими”, беручи до уваги географію Швеції, й зокрема острів Готланд, який забезпечує контроль над входом до Балтійського моря.

Своєю чергою Емма Розенгрен, наукова співробітниця Шведського інституту міжнародних відносин каже британському виданню The Guardian, що Швеція, ймовірно, слугуватиме матеріально-технічним центром для оборонного планування, “включаючи транспортування особового складу та військового обладнання на уявний майбутній фронт війни”.

Вступ Швеції до НАТО додає останню частину головоломки до альянсу навколо берегів стратегічно важливого Балтійського моря, але Росія все ще становить загрозу над і під водою

Тим часом деякі аналітики закликають пам’ятати про те, що приєднання Швеції до альянсу не вирішує усіх питань безпеки в регіоні.

Так у своїй статті для агентства AFP Макс Делані зазначає: “Вступ Швеції до НАТО додає останню частину головоломки до альянсу навколо берегів стратегічно важливого Балтійського моря, але Росія все ще становить загрозу над і під водою”.

Завдяки Швеції союзники можуть обмежити простір для маневру Росії на цьому ключовому морському шляху в разі потенційної війни. Однак, Росія продовжить становити загрозу з території Калінінградської області, де зосереджено велику кількість озброєнь, а також загрожувати підводній інфраструктурі у Балтійському морі.

“Якщо подивитись на карту, то географічно Балтійське море стає озером НАТО, так, — сказала пресі Мінна Аландер, наукова співробітниця Фінського інституту міжнародних відносин. — Але для НАТО ще є над чим працювати”.

На додаток до ймовірної диверсії на трубопроводах “Північний потік” у вересні 2022 року, у жовтні 2023 року було пошкоджено газопровід і кабель із Фінляндії та Швеції до Естонії. Ці інциденти підкреслили вразливість інфраструктури у Балтійському морі, кажуть оглядачі.

“Дуже важко мати загальний контроль над морем, як ви контролювали б території на суші, — сказав Юліан Павляк, дослідник з Університету Бундесверу в Гамбурзі, слова якого наводить AFP. — Серед іншого, диверсії на “Північних потоках” показали, що все ще важко точно знати, що відбувається під поверхнею та на морському дні”.

Також, нагадує Делані, Калінінградська область останніми роками стала однією з найбільш мілітаризованих територій в Європі, включно з наявністю там ракет, здатних нести ядерну зброю.

“З погляду артилерії, вогню непрямого наведення та ядерної зброї вони [росіяни] випереджають і перевершують союзників по НАТО в регіоні”, — сказав AFP Джон Дені, професор-дослідник Воєнного коледжу армії США.

“Навіть якщо врахувати Швецію, військово-морські ресурси НАТО відносно обмежені”, - додав Дені.

Виклик і загроза, яку представляє Росія в регіоні, певною мірою є значними, і союзникам поки що бракує можливостей протистояти цьому в умовах кризи

Водночас на думку Макса Делані, балтійські країни НАТО - Естонія, Латвія та Литва - які давно вважалися ахіллесовою п’ятою альянсу, відчують полегшення з приєднанням Швеції, адже через неї відкривається ключовий маршрут для транзиту більшої кількості сил НАТО для їх захисту у разі нападу й відрізання через Сувалкський коридор між Білоруссю та Калінінградом.

Проте професор Дені закликає до стриманості й вважає що називати Балтійське море “озером НАТО” веде до самозаспокоєння.

“Виклик і загроза, яку представляє Росія в регіоні, певною мірою є значними, і союзникам поки що бракує можливостей протистояти цьому в умовах кризи”, - цитує Дені AFP.