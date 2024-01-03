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Норвегія відправить до Данії два F-16 для навчання українських пілотів

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам сидить у кабіні літака F-16 в аеропорту Буде, Норвегія, 3 січня 2024 року, де тривають останні приготування перед відправленням двох норвезьких винищувачів F-16 до Данії для підготовки українських льотчиків. Фото: Jan Langhaug/NTB/AFP
Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам сидить у кабіні літака F-16 в аеропорту Буде, Норвегія, 3 січня 2024 року, де тривають останні приготування перед відправленням двох норвезьких винищувачів F-16 до Данії для підготовки українських льотчиків. Фото: Jan Langhaug/NTB/AFP

Норвегія відправить до Данії два винищувачі F-16 для навчання українських пілотів, повідомив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Норвегія вже направила 10 інструкторів до Данії для навчання українських пілотів на винищувачах американського виробництва, додав урядовець. Військово-повітряні сили Норвегії замінили власні F-16 на передові винищувачі моделі F-35.

Торік Норвегія оголосила про приєднання "авіаційної коаліції" на чолі з Данією та Нідерландами із навчання українських авіаторів і постачання ЗСУ винищувачів F-16.

Наприкінці минулого року почали з'являтись повідомлення, що перші літаки F-16 вже можуть бути в Україні. Також повідомлялось, що деякі групи українських пілотів уже закінчили підготовку на цих винищувачах.

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