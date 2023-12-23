Німеччина передала Україні боєприпаси для танків Leopard, іншу військову допомогу

Німеччина передала Україні боєприпаси для танків, обладнання для розмінування та зенітні установки серед іншого в пакеті додаткової військової допомоги, повідомив уряд Німеччини у п'ятницю, 22 грудня.

Після початкових вагань Німеччина послідовно підтримує Україну постачанням зброї та обладнання для протистояння російському повномасштабному вторгненню.

Остання поставка включає боєприпаси для танків Leopard, засоби протиповітряної оборони, зокрема, додаткові зенітні системи Gepard, патрони калібру 155 мм, і ще 14 танків Wisent для розмінування.

Також до останньої поставки Німеччини входять розвідувальні безпілотники, прикордонні патрульні машини, системи самозахисту AMPS для вертольотів, вантажівок і медичне обладнання.

Уряд Німеччини у своїй заяві підраховує, що фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки України становить 5,4 мільярда євро на 2023 рік (після 2 мільярдів євро на 2022 рік).

Також у заяві мовиться, що додаткові дозволи для прийняття зобов’язань у наступні роки становлять 10,5 мільярда євро.

Ці кошти мають бути спрямовані в першу чергу на військову допомогу Україні, але як наголошує заява, водночас ці кошти будуть використані для поповнення запасів власних збройних сил товарами, що постачаються в Україну.

Ці ж фонди використовуються для внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), з яких ЄС надає військову допомогу Україні.

Як повідомляв Голос Америки, на початку грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна повинна бути готова продовжувати надавати допомогу Києву до 2025 року.

Шольц додав, що на тлі затримки з ухваленням допомоги Україні в США та ЄС, Німеччина, «якщо буде необхідно, повинна мати можливість зробити ще більший внесок».

Німеччина є другим після США постачальником зброї та економічної допомоги для України.

Минулого місяця, урядова коаліція канцлера Олафа Шольца вирішила подвоїти військову допомогу Німеччини Україні наступного року до 8 мільярдів євро (8,6 мільярда доларів).

Для підтримки України протягом зимових місяців у жовтні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги на суму 1,1 мільярда доларів.

Також 21 грудня Німеччина пообіцяла надати Україні додаткові 85,5 мільйона євро (94 мільйони доларів) для допомоги у відновленні енергетичної інфраструктури країни, яка постраждала від російських обстрілів.