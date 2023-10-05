Актуально
- Голос Америки
Німеччина пообіцяла додаткові установки Patriot, Іспанія — HAWK для захисту української інфраструктури
Німеччина працює над постачанням Україні додаткового зенітно-ракетного комплексу Patriot в зимові місяці, заявив у четвер канцлер ФРН Олаф Шольц.
Також виконувач обов’язків голови уряду Іспанії Педро Санчес запропонував президенту України шість пускових установок Hawk для протидії можливим російським бомбардуванням цивільних цілей та критичної інфраструктури, а також для захисту нового зернового коридору, повідомляє урядовий сайт.
Канцлер Німеччини заявив, що Росія спробує знову загрожувати інфраструктурі та містам України цієї зими ракетами та безпілотниками, і саме це зробило систему ППО пріоритетом.
"Це те, що зараз найбільш необхідно - забезпечити протиповітряну оборону за допомогою цієї високоефективної системи", - сказав Шольц після першого дня саміту Політичної спільноти ЄС в іспанській Гранаді.
Відповідаючи на запитання журналістів про повідомлення в газеті Bild про те, що Німеччина не планує постачати Україні крилаті ракети Taurus, Шольц не дав коментарів, але натомість розповів про систему Patriot, зазначивши, що вона значною мірою забезпечить потреби безпеки України.
Президент України Володимир Зеленський подякував Німеччині за підтримку.
«Я вдячний за підтримку Німеччини у захисті нашої свободи та народу. Це також захист Європи та наших спільних цінностей», – заявив у X (колишня Twitter).
Президент Зеленський також подякував за підтримку іспанському уряду після зустрічі з іспанським керівником уряду Педро Санчесом.
«Обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи», – написав Зеленський у Х.
Як мовиться у повідомленні іспанського уряду, Мадрид надасть Києву нові системи ППО, а також спеціалізовану підготовку в цій галузі для українських військових та нове обладнання для розмінування.
Виступаючи в Іспанії, президент Зеленський попередив європейських лідерів, що Росія може відновити свій військовий потенціал і напасти на інші країни протягом п’яти років, якщо Європа зупинить підтримку Києва.
Як повідомляв Голос Америки, президент Зеленський взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді, яка об'єднала 27 держав Європейського Союзу і ще 20 країн європейського регіону.
Він закликав ЄС посилити допомогу у боротьбі проти російської агресії. Він також висловив упевненість у подальшій підтримці США, попри те, що він назвав "політичним штормом" у Вашингтоні.
Майже 50 європейських лідерів використали саміт у Гранаді на півдні Іспанії, щоб підкреслити, що вони підтримують Україну в той час, коли рішучість Заходу виглядає дещо ослабленою. Президент України Володимир Зеленський у четвер відповів, що збереження такої єдності зараз є "головним викликом".
У матеріалі використано інформацію Reuters.
Всі новини дня
- Голос Америки
Стартувала лотерея Green Card: цьогоріч розіграють 55 000 дозволів на постійне проживання у США
У середу, 4 жовтня, Державний департамент США відкрив щорічний період реєстрації для участі у лотереї “зеленої картки” (Green Card) – Diversity Immigrant Visa Lottery на 2025 фінансовий рік.
Онлайн-реєстрація безкоштовна і триватиме до полудня 7 листопада 2023 року за східним часом (19:00 за Києвом).
Результати будуть відомі у травні 2024 року.
Нагадаємо, “зелена картка” надає право на постійне проживання в США тим, хто виграв лотерею та пройшов необхідне медичне обстеження.
Цього року буде доступно до 55 000 “зелених карток”.
Для того, щоб мати шанс виграти лотерею, необхідно мати середню освіту або еквівалент, два роки професійного досвіду роботи протягом останніх п’яти років.
Участь у лотереї цього року не мають права брати люди, народжені у таких країнах: Бангладеш, Бразилія, Канада, Китай, Колумбія, Домініканська республіка, Сальвадор, Гаїті, Гондурас, Індія, Ямайка, Мексика, Нігерія, Пакистан, Філіппіни, Південна Корея, Венесуела, В'єтнам.
На відміну від минулого року, тепер можуть брати участь особи з Великої Британії.
Для реєстрації у лотереї слід мати цифрову фотографію та вказати членів своєї сім’ї.
Зареєструватися можна на офіційному сайті програми.
Наразі, як інформує Посольство США в Україні, основним місцем оформлення імміграційних віз для резидентів України призначено Генеральне консульство у Франкфурті.
Єльський університет нагадує, що шахрайство є поширеним явищем стосовно лотереї, оскільки деякі вебсайти намагаються видати себе за постачальників офіційної урядової інформації США. Слід пам’ятати, що заявка на участь у лотереї безкоштовна, та радять не звертатися до посередників.
Більше відповідей на можливі запитання можна отримати на сайті Посольства США.
Стосовно переможців лотереї попереднього року, видання Forbes інформує, що їх торкнулася загроза так званого “шатдауну” в США. Через побоювання про припинення роботи федерального уряду Державний департамент США скасував частину запланованих співбесід для заявників 2023 фінансового року.
- Голос Америки
“Це жахливо, це неймовірно жахливо для народу України” — у Білому Домі відреагували на обстріл села Гроза. Відео
“Це жахливо, це неймовірно жахливо для народу України” — у Білому Домі відреагували на обстріл села Гроза. “Ось що відбувається в Україні щодня.
- Голос Америки
Громадська підтримка надсилання зброї в Україну знижується, але далі є значною. Останні соцопитування
Громадська підтримка у США щодо озброєння та іншої допомоги Україні знижується, хоч і далі залишається на високому рівні, засвідчили одразу кілька соціологічних центрів, які опублікували результати опитувань громадської думки в США щодо підтримки України.
Питання про продовження економічної та військової допомоги Україні є одним із найбільш гарячих питань під час суперечок щодо бюджету на Капітолійському пагорбі.
Це сталося частково через те, що всередині Республіканської партії зростають розбіжності щодо підтримки Сполученими Штатами України. Частина крайньоправих республіканців заприсяглася протистояти будь-яким тимчасовим заходам чи законопроєктам, які виділяють додаткове фінансування Києву.
Американці все ще готові допомагати Україні, але, аналізуючи результати опитувань, експерти застерігають: рівень підтримки знижується, міжпартійний розкол щодо неї – зростає.
Reuters/Ipsos: 41% американців за надання зброї Україні, 35% проти
Онлайн опитування від Reuters/Ipsos засвідчило, що громадська підтримка у США щодо озброєння України знижується.
Упродовж двох днів було опитано американців обох основних політичних партій, а зниження підтримки організатори опитування назвали “сигналом попередження для Києва”.
Дводенне опитування, яке завершилося в середу, 4 жовтня, продемонструвало, що 41% респондентів погоджуються з тим, щоб Вашингтон надавав зброю Україні. Натомість 35% не погоджуються з цим, а решта не впевнені.
У травні аналітичне опитування засвідчувало 46% підтримки надання зброї та лише 29% були проти (решта – не знали, як відповісти на питання).
“Зменшення підтримки негативно впливає на рішення Конгресу та, зрештою, на перспективи отримання додаткових пакетів допомоги”, – прокоментувала опитування Reuters Елізабет Гоффман, директорка із питань Конгресу та уряду Центру стратегічних і міжнародних досліджень.
Близько 52% прихильників демократів і 35% з-поміж республіканців підтримали озброєння України з боку США.Reuters/Ipsos
Вона також наголосила, що потрібен більш ефективний “обмін повідомленнями”, зокрема, щоб дати можливість американцям зрозуміти, що значна частина грошей, виділених Україні, залишається в Сполучених Штатах, зокрема на робочих місцях в американських виробників зброї.
Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден пообіцяв, що незабаром виступить з великою промовою про це.
Щодо розподілу думок між прихильниками різних партій, то, згідно з опитуванням, близько 52% демократів підтримали озброєння України (порівняно з 61% у травні). Серед республіканців підтримка відправлення зброї до Києва змінилася з 39% у травні до 35% у жовтні.
Близько 34% демократів в опитуванні погодилися з твердженням, що “проблеми України – не наша справа, і ми не повинні втручатися”, порівняно з 56% республіканців.
Chicago Council on Global Affairs: 6 із 10 американців продовжують підтримувати надання допомоги Україні
Інше опитування – від Чиказької ради з глобальних справ – демонструє: шість із десяти респондентів продовжують підтримувати надання економічної допомоги та надсилання додаткової зброї українському уряду. Це дещо менше, ніж рік тому.
“Американська громадська підтримка допомоги Україні зменшилася, але все ще є значною”, – підсумували організатори опитування, публікуючи його результати у середу, 4 жовтня.
Опитування, проведене 7-18 вересня, свідчить, що більшість американців (53%) вважають виправданою раніше надану допомогу та підтримують надання економічної допомоги (61%) Україні та надсилання додаткової зброї та військових поставок українському уряду (63%), що трохи менше, ніж рік тому.
Хоча багато республіканців вважають, що Сполучені Штати повинні спонукати Київ до переговорів з Росією про припинення війни, половина з них все ще підтримує продовження фінансової та військової допомоги Україні.
Як і в листопаді 2022 року, близько половини населення – 47% – вважають, що Сполучені Штати повинні підтримувати Україну “стільки, скільки потрібно”, навіть якщо це означає підвищення цін всередині США. Інша частина людей вважають за краще, щоб США заохочували Україну до переговорів, навіть якщо вона втратить територію – 49%, серед них більшість республіканців (66%).
49% опитаних американців вважають за краще, щоб США заохочували Україну до переговорів, навіть якщо вона втратить територію.
Але у відповідь на окреме запитання, в якому прямо не згадуються витрати домогосподарств США, майже 6 із 10 американців кажуть, що Сполучені Штати повинні продовжувати постачати зброю та військові постачання Україні, доки вона не поверне всю свою територію – 57%.
4 з 10 вважають за краще заохочувати Україну до переговорів з Росією, щоб припинити війну, навіть якщо це призведе до того, що Росія збереже захоплену територію – 39% загалом.
Незначна більшість підтримує відправку винищувачів F-16 до Києва – 55%.
Більшість (61%) загалом виступає проти надсилання касетних боєприпасів, можливо тому, що формулювання запитання показує, що кілька союзників по НАТО заборонили їх, пишуть у Чиказькій раді з глобальних справ.
Щодо причин для ослаблення бажання підтримати Україну називають кілька факторів:
- зниження інтересу до новин про війну,
- зменшення відчуття загрози з боку Росії,
- бажання, щоб європейці взяли на себе більшу роль,
- зниження популярності президента України Володимира Зеленського та
- зростання відчуття, що Україна не змогла отримати перевагу.
Якби конфлікт поширився й Росія напала на союзника по НАТО, переважна більшість американців підтримали б участь американських військ у захисті. У відповідь на два гіпотетичні сценарії, представлені респондентам, приблизно 6 із 10 заявили, що підтримали б направлення американських солдатів до Латвії, Литви чи Естонії (57%) і Німеччини (64%) у разі нападу Росії.
Лише 14% американців вірять, що війна завершиться протягом року. Решта готові до більш тривалого періоду, 15% припускають, що війна триватиме ще щонайменше п’ять років.
Інтерес до новин про ситуацію між Росією та Україною впав до 68%, порівняно з 84% у березні 2022 року. Як і рейтинг президент України Зеленського – до 66% проти 81% у березні 2022 року.
Американці в основному залишаються відданими підтримці України як своїми почуттями, так і своїми кишенями.
“Американці в основному залишаються відданими підтримці України як своїми почуттями, так і своїми кишенями”, – підсумовують організатори опитування.
Окрім партійного поділу щодо підтримки України, існує також різкий розкол у підтримці України на основі освіти.
Видання Wall Street Journal, аналізуючи опитування Чиказької ради, звертає увагу, 75% випускників коледжів підтримують надсилання озброєння в Україну, порівняно з 53% тих, хто має середню або меншу освіту. Серед людей з вищою освітою цифра становить 60%.
ABC News/Washington Post: 4 з 10 критикують допомогу США Україні
У результатах останніх опитувань Post-ABC, Quinnipiac University та Fox News йдеться, що від 34 до 41 відсотка американців сказали, що “Сполучені Штати надають занадто багато допомоги Україні”.
41% вважають, що Сполучені Штати “роблять надто багато для підтримки України” – порівняно з 33% у лютому та 14% у квітні 2022 року, пише ABC News.
50%, вважають, що Сполучені Штати роблять “достатньо або надто мало” – порівняно з 60% сім місяців тому і 73% у перші місяці війни.
Опитування, проведене для ABC компанією Langer Research Associates, виявило, що цьогорічна зміна є переважно ідеологічною: критика рівня підтримки зросла на 13 пунктів з лютого серед консерваторів, без статистично значущих змін серед поміркованих чи лібералів.
Критика рівня допомоги загалом є значно вищою серед людей, які негативно оцінюють економіку або кажуть, що під час президентства Байдена погіршилося їхнє фінансове становище.
Це також на 12 пунктів вище серед чоловіків, ніж жінок, і на 10 пунктів вище серед людей, які не мають чотирирічної вищої освіти, порівняно з випускниками коледжу.
Війну в Україні перетворили на «політичний футбол». Оглядачі у ЗМІ про допомогу Україні на тлі політичної кризи у США
На фоні політичної кризи у Конгресі США американські ЗМІ публікують яскраві висловлювання військових, економістів та політичних оглядачів.
Так, у виданні Hill з'явилася публікація про перетворення війни в Україні на “політичний футбол”, а Wall Street Journal пише, що блокуючи додаткову допомогу на зброю Україні у Палаті представників США, законодавці-республіканці демонструють “видовищну вправу з мазохізму”.
"Конгрес обрав легке й неправильне, а не важке і правильне"
“Поки Україна бореться за своє національне виживання, минулого тижня Конгрес обрав легке й неправильне (рішення), а не важке і правильне”, – стверджують автори коментаря на сторінках вашингтонського видання Hill.
Джонатан Світ, полковник армії у відставці та офіцер військової розвідки з 30-річним стажем та Марк Тот економіст і підприємець, ексочільник Всесвітнього торгового центру в Сент-Луїсі вважають, що ситуація всередині США є “золотою жилою” для президента РФ Володимира Путіна та кремлівської пропагандистської машини.
А попри заяви лідерів республіканської і демократичної більшості у Сенаті про підтримку, вилучення пункту про допомоги України із тимчасового бюджету США вже “завдало шкоди”.
Цей безсовісний двопартійний провал відкрив двері для російської дезінформації та внутрішньополітичної боротьби США.Оглядачі у Hill
“Цей безсовісний двопартійний провал відкрив двері для російської дезінформації та внутрішньополітичної боротьби США. Свідомо чи ні, російська дезінформація увійшла в американський політичний наратив і дискурс”, – пише Hill.
А заморожування фінансування України, навіть тимчасове, надсилає неправильне повідомлення союзникам по НАТО та у Тихому океані — Тайваню та Південній Кореї.
У Вашингтоні немає єдності, застерігають Світ і Тот, а війна в Україні, стверджують вони, політизована.
"Республіканський мазохізм": Ворожість до України завдає шкоди американському виробництву зброї
Тим часом редакційна стаття від Wall Street Journal “Республіканці проти зброї США” стверджує, що стримуючи постачання зброї Україні, вони також обмежують озброєння самих США.
“Ворожість Республіканської партії до України завдає шкоди американському виробництву зброї”, – стверджують автори редакційного коментаря.
“Відсторонення спікера Палати представників Кевіна Маккарті у вівторок було дивовижною вправою республіканського мазохізму, і деякі члени партії все більше плутаються щодо національної оборони. Зокрема, відколи республіканці виступають проти зміцнення запасів зброї в США?”, – запитують автори.
Вони також наголошують на невідповідності заяв республіканців одна одній: ті часто скаржаться, що підтримка України ставить проблеми іншої країни вище власних американських, але при цьому вони ж блокують виділення коштів на поповнення запасів власної армії США та її модернізацію.
Республіканці часто скаржаться, що підтримка України ставить проблеми іншої країни вище власних американських, але при цьому вони ж блокують виділення коштів на поповнення запасів власної армії США та її модернізацію.The Wall Street Journal
Адже саме це зокрема і передбачає так звана “додаткова допомога Україні”.
“Війна в Україні показала, що Сполученим Штатам потрібні більш глибокі резерви в усьому, від артилерії до далекобійного вогню. І це стратегічний подарунок — засвоїти цей урок до того, як війська США будуть гинути у війні”, – пише WSJ.
Видання наголошує: “чим більше зброї може виробляти Америка, тим більше сі цзіньпінам доведеться довго і наполегливо думати про те, щоб спровокувати США”.
У менш поляризовані часи, впевнені автори редакційної колонки WSJ, республіканці “скористалися б проханням Байдена розширити військову міць США, а не тримали б у заручниках обладнання та боєприпаси”.
Президент США мусить пояснити американцям, що насправді входить у допомогу Україні і чому це важливо для них самих
Автори обох згаданих публікацій звинувачують адміністрацію президента США у недостатньому інформуванню американців про те, на що насправді витрачаються гроші під загальною назвою “допомога Україні”.
Голос Америки вже цитував й інших експертів, які пояснюють: насправді значна частина цих асигнувань йде на озброєння самих Штатів та нові робочі місця усередині країни.
“Неспроможність адміністрації Байдена пояснити громадськості, чому підтримка України відповідає інтересам національної безпеки Америки, дозволила крайньолівим і ультраправим наводити аргументи проти продовження фінансування війни, по суті створюючи основу для політизації (питання) України”, – пише Hill.
WSJ, своєю чергою, додає: “Гроші, призначені для України, пов’язані зі здатністю Америки захищати себе, навіть якщо Байден не зміг пояснити це громадськості”.
Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден пообіцяв, що незабаром виступить з великою промовою про це.
“Для США піти в цей момент є безсовісним. Просто дозвольте Україні завершити справу”
Коли Захід втратить інтерес, а Україна вичерпає свої ресурси, президент Путін “програє наземну війну, але виграє інформаційну війну через агресивну дезінформаційну кампанію, якій США не змогли ефективно протистояти”, – застерігає Hill.
“Навіщо США прибирати ногу з газу зараз, коли перемога близька?”, – вважають Світ і Тот та нагадують: важку роботу виконує Україна, адже “у цій війні не загинув жоден солдат США чи НАТО”. “Наша вартість вимірюється в доларах, а не в життях американців. Однак це може змінитися, якщо Путіну дадуть простір”, – затсерігають вони.
Експерти наголошують на необхідності продовження підтримки України з американського боку: “Для США піти в цей момент є безсовісним. Просто дозвольте Україні завершити справу”.
Форум