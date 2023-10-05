Німеччина пообіцяла додаткові установки Patriot, Іспанія — HAWK для захисту української інфраструктури

Громадська підтримка у США щодо озброєння та іншої допомоги Україні знижується, хоч і далі залишається на високому рівні, засвідчили одразу кілька соціологічних центрів, які опублікували результати опитувань громадської думки в США щодо підтримки України.

Питання про продовження економічної та військової допомоги Україні є одним із найбільш гарячих питань під час суперечок щодо бюджету на Капітолійському пагорбі.

Це сталося частково через те, що всередині Республіканської партії зростають розбіжності щодо підтримки Сполученими Штатами України. Частина крайньоправих республіканців заприсяглася протистояти будь-яким тимчасовим заходам чи законопроєктам, які виділяють додаткове фінансування Києву.

Американці все ще готові допомагати Україні, але, аналізуючи результати опитувань, експерти застерігають: рівень підтримки знижується, міжпартійний розкол щодо неї – зростає.

Reuters/Ipsos: 41% американців за надання зброї Україні, 35% проти

Онлайн опитування від Reuters/Ipsos засвідчило, що громадська підтримка у США щодо озброєння України знижується.

Упродовж двох днів було опитано американців обох основних політичних партій, а зниження підтримки організатори опитування назвали “сигналом попередження для Києва”.

Дводенне опитування, яке завершилося в середу, 4 жовтня, продемонструвало, що 41% респондентів погоджуються з тим, щоб Вашингтон надавав зброю Україні. Натомість 35% не погоджуються з цим, а решта не впевнені.

У травні аналітичне опитування засвідчувало 46% підтримки надання зброї та лише 29% були проти (решта – не знали, як відповісти на питання).

“Зменшення підтримки негативно впливає на рішення Конгресу та, зрештою, на перспективи отримання додаткових пакетів допомоги”, – прокоментувала опитування Reuters Елізабет Гоффман, директорка із питань Конгресу та уряду Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Близько 52% прихильників демократів і 35% з-поміж республіканців підтримали озброєння України з боку США.

Вона також наголосила, що потрібен більш ефективний “обмін повідомленнями”, зокрема, щоб дати можливість американцям зрозуміти, що значна частина грошей, виділених Україні, залишається в Сполучених Штатах, зокрема на робочих місцях в американських виробників зброї.

Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден пообіцяв, що незабаром виступить з великою промовою про це.

Щодо розподілу думок між прихильниками різних партій, то, згідно з опитуванням, близько 52% демократів підтримали озброєння України (порівняно з 61% у травні). Серед республіканців підтримка відправлення зброї до Києва змінилася з 39% у травні до 35% у жовтні.

Близько 34% демократів в опитуванні погодилися з твердженням, що “проблеми України – не наша справа, і ми не повинні втручатися”, порівняно з 56% республіканців.

Chicago Council on Global Affairs: 6 із 10 американців продовжують підтримувати надання допомоги Україні

Інше опитування – від Чиказької ради з глобальних справ – демонструє: шість із десяти респондентів продовжують підтримувати надання економічної допомоги та надсилання додаткової зброї українському уряду. Це дещо менше, ніж рік тому.

“Американська громадська підтримка допомоги Україні зменшилася, але все ще є значною”, – підсумували організатори опитування, публікуючи його результати у середу, 4 жовтня.

Опитування, проведене 7-18 вересня, свідчить, що більшість американців (53%) вважають виправданою раніше надану допомогу та підтримують надання економічної допомоги (61%) Україні та надсилання додаткової зброї та військових поставок українському уряду (63%), що трохи менше, ніж рік тому.

Хоча багато республіканців вважають, що Сполучені Штати повинні спонукати Київ до переговорів з Росією про припинення війни, половина з них все ще підтримує продовження фінансової та військової допомоги Україні.

Як і в листопаді 2022 року, близько половини населення – 47% – вважають, що Сполучені Штати повинні підтримувати Україну “стільки, скільки потрібно”, навіть якщо це означає підвищення цін всередині США. Інша частина людей вважають за краще, щоб США заохочували Україну до переговорів, навіть якщо вона втратить територію – 49%, серед них більшість республіканців (66%).

​49% опитаних американців вважають за краще, щоб США заохочували Україну до переговорів, навіть якщо вона втратить територію.

Але у відповідь на окреме запитання, в якому прямо не згадуються витрати домогосподарств США, майже 6 із 10 американців кажуть, що Сполучені Штати повинні продовжувати постачати зброю та військові постачання Україні, доки вона не поверне всю свою територію – 57%.

4 з 10 вважають за краще заохочувати Україну до переговорів з Росією, щоб припинити війну, навіть якщо це призведе до того, що Росія збереже захоплену територію – 39% загалом.

Незначна більшість підтримує відправку винищувачів F-16 до Києва – 55%.

Більшість (61%) загалом виступає проти надсилання касетних боєприпасів, можливо тому, що формулювання запитання показує, що кілька союзників по НАТО заборонили їх, пишуть у Чиказькій раді з глобальних справ.

Щодо причин для ослаблення бажання підтримати Україну називають кілька факторів:

- зниження інтересу до новин про війну,

- зменшення відчуття загрози з боку Росії,

- бажання, щоб європейці взяли на себе більшу роль,

- зниження популярності президента України Володимира Зеленського та

- зростання відчуття, що Україна не змогла отримати перевагу.

Якби конфлікт поширився й Росія напала на союзника по НАТО, переважна більшість американців підтримали б участь американських військ у захисті. У відповідь на два гіпотетичні сценарії, представлені респондентам, приблизно 6 із 10 заявили, що підтримали б направлення американських солдатів до Латвії, Литви чи Естонії (57%) і Німеччини (64%) у разі нападу Росії.

Лише 14% американців вірять, що війна завершиться протягом року. Решта готові до більш тривалого періоду, 15% припускають, що війна триватиме ще щонайменше п’ять років.

Інтерес до новин про ситуацію між Росією та Україною впав до 68%, порівняно з 84% у березні 2022 року. Як і рейтинг президент України Зеленського – до 66% проти 81% у березні 2022 року.

Американці в основному залишаються відданими підтримці України як своїми почуттями, так і своїми кишенями.

“Американці в основному залишаються відданими підтримці України як своїми почуттями, так і своїми кишенями”, – підсумовують організатори опитування.

Окрім партійного поділу щодо підтримки України, існує також різкий розкол у підтримці України на основі освіти.

Видання Wall Street Journal, аналізуючи опитування Чиказької ради, звертає увагу, 75% випускників коледжів підтримують надсилання озброєння в Україну, порівняно з 53% тих, хто має середню або меншу освіту. Серед людей з вищою освітою цифра становить 60%.

ABC News/Washington Post: 4 з 10 критикують допомогу США Україні

У результатах останніх опитувань Post-ABC, Quinnipiac University та Fox News йдеться, що від 34 до 41 відсотка американців сказали, що “Сполучені Штати надають занадто багато допомоги Україні”.

41% вважають, що Сполучені Штати “роблять надто багато для підтримки України” – порівняно з 33% у лютому та 14% у квітні 2022 року, пише ABC News.

50%, вважають, що Сполучені Штати роблять “достатньо або надто мало” – порівняно з 60% сім місяців тому і 73% у перші місяці війни.

Опитування, проведене для ABC компанією Langer Research Associates, виявило, що цьогорічна зміна є переважно ідеологічною: критика рівня підтримки зросла на 13 пунктів з лютого серед консерваторів, без статистично значущих змін серед поміркованих чи лібералів.

Критика рівня допомоги загалом є значно вищою серед людей, які негативно оцінюють економіку або кажуть, що під час президентства Байдена погіршилося їхнє фінансове становище.

Це також на 12 пунктів вище серед чоловіків, ніж жінок, і на 10 пунктів вище серед людей, які не мають чотирирічної вищої освіти, порівняно з випускниками коледжу.