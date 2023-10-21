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- Голос Америки
Німеччина надасть 200 мільйонів євро на відновлення України
Німеччина надасть Україні ще 200 мільйонів євро (212 мільйонів доларів) на відновлення України, повідомив уповноважений уряду Німеччини з питань відновлення України, інформує агенція DPA.
Держсекретар німецького Міністерства економіки Йохен Фласбарт під час перебування в Києві 20 жовтня.
Гроші мають спрямовуватися на освіту, охорону здоров’я та постачання питної води та відбудову українських міст.
Важливо зберегти ключові сектори економіки, такі як сільське господарство, тому що людям потрібні перспективи та робочі місця, сказав Фласбарт.
За інформацією Міністерства розвитку Німеччини, Берлін виділив близько одного мільярда євро на цивільну підтримку з початку російської широкомасштабної війни в лютому 2022 року.
Як повідомляв Голос Америки, наприкінці вересня Німеччина також оголосила про новий пакет військової допомоги для України загальною вартістю 400 мільйонів євро.
У пакет увійшли артилерійські боєприпаси різних видів і калібрів, 200 бронемашин MRAP, а також 50 безпілотників. Німеччина також продовжить тренування українських військових.
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Імена майже 35 тисяч російських солдатів, які загинули в Україні, встановили журналісти-розслідувачі
Журналісти Російської служби Бі-бі-сі та "Медіазони" разом із командою волонтерів підтвердили загибель 34 857 російських солдатів на війні в Україні (з початку широкомасштабної агресії, – ред). За останні два тижні список збільшився на 953 імені, мовиться у повідомленні Російської служби Радіо Свобода.
Найбільше втрати зросли серед мобілізованих. Загалом журналісти знайшли у відкритих джерелах 4056 некрологів, присвячених тим, кого відправили на війну з мобілізації. Більше тисячі з них загинули у період із червня 2023 року, тобто після початку українського контрнаступу.
За час війни в Україні загинуло 6410 ув'язнених та 3532 з тих, хто пішов воювати в Україну добровільно.
"Наведені вище цифри втрат – це найбільш консервативна оцінка загиблих із числа мобілізованих, оскільки ми враховуємо лише ті випадки, коли смерть була підтверджена публічно і коли можна встановити статус того, хто воював", – наголошують журналісти.
У раніше опублікованому спільному дослідженні "Медузи" та "Медіазони" говорилося, що за 15 місяців повномасштабного вторгнення в Україну загинули 47 тисяч російських військових без урахування втрат під час поточного українського контрнаступу.
Росія та Україна не розкривають втрати у війні. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про загальну кількість втрат 21 вересня минулого року, заявивши про загибель 5937 осіб.
Щодо незалежної оцінки українських втрат востаннє давалося навесні. Тоді в документах, що потрапили до мережі, імовірно містили дані американської розвідки, повідомлялося, що Вашингтон оцінював втрати української армії в 15,5–17,5 тисяч осіб убитими та 109–113 тисяч пораненими.
З весни 2022 року у ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що ПВК "Вагнера" вербує ув'язнених у російських колоніях для участі у війні з Україною в обмін на помилування. Як це оформляється юридично, досі невідомо. Кремль заявив, що ця інформація засекречена.
Скільки людей було завербовано на війну з російських колоній, достеменно невідомо. ФСВП повідомляла про скорочення кількості ув'язнених минулого року майже на 30 тисяч осіб. За даними США, засуджені складають значну частину загонів ПВК і 40 із 50 тисяч найманців, що воюють в Україні, — ув'язнені, завербовані з російських колоній.
Голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова повідомляла, що до кінця 2022 року з колоній було завербовано 42–43 тисячі осіб.
- Голос України
Блінкен: Двох громадян США - заручників ХАМАСу - вдалося звільнити
Двох американських громадян, яких ХАМАС утримував у заручниках від 7 жовтня, вдалося звільнити. Про це на брифінгу у ввечері в пʼятницю, 20 жовтня, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Ці двоє американців зараз у безпеці в руках ізраїльської влади в Ізраїлі. Ми очікуємо, що команда з посольства США побачить їх найближчим часом", - зазначив Блінкен.
Держсекретар не розкрив подробиць та умов звільнення заручників, зазначивши, що США продовжують спрямовувати зусилля, на те, щоб звільнити всіх американців, які перебувають у полоні в Газі.
"Ще 10 американців залишаються зниклими безвісти в цьому конфлікті. Ми знаємо, що деякі з них утримуються в заручниках ХАМАСу разом із приблизно 200 іншими заручниками в Газі. Серед них є чоловіки, жінки, молоді хлопці, молоді дівчата, люди похилого віку різних національностей. Кожен із них повинен бути звільнений", - зазначив Блінкен.
Водночас він подякував владі Катару за сприяння у звільненні заручників.
"Я дійсно не можу вдаватися в деталі того, що ми робимо, як ми це робимо. І все, що я можу сказати щодо Катару, це те, що ми дуже цінуємо їхню допомогу. Нічого крім цього я справді не можу сказати, тому що знову ж таки ми хочемо зосередитися на тому, щоб ті, хто лишається в заручниках, повернулися додому", - зауважив Блінкен.
Ентоні Блінкен наголосив, що США "твердо вірять, що Ізраїль має не тільки право, але й обов’язок захищатися від того, що дуже важко передати словами", при цьому зауваживши на важливості забезпечення мінімальних жертв серед цивільного населення.
"Вони дійсно зобов’язані захищатися від цього, щоб зробити все можливе, щоб переконатися, що це більше не повториться. Але ми також чітко заявили, що те, як Ізраїль робить це, має значення. Зокрема, важливо, щоб операції проводилися відповідно до міжнародного права, гуманітарного права, закону війни..., і щоб було зроблено все, аби мінімізувати втрати серед цивільного населення. І ми продовжуємо на цьому зосереджуватися. Ми також зосереджуємось на наданні допомоги людям у Газі, які її потребують", - наголосив держсекретар США.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Катар, який посприяв поверненню кількох українських дітей з Росії, може бути посередником у переговорах із ХАМАСом.
У промові до американського народу, виголошеній 19 жовтня з Овального кабінету Білого дому, президент США Джо Байден заявив, що "ХАМАС і Путін становлять різні загрози, але у них є дещо спільне: вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію".
У пʼятницю, 20 жовтня, президент США Джо Байден подав до Конгресу новий запит про фінансування підтримки Ізраїлю та України.
Крім того, міністерство фінансів США оголосило в середу, 18 жовтня, що воно наклало санкції на "ключових членів терористичної групи ХАМАС” з метою завадити фінансуванню організації.
Раніше, 17 жовтня, 105 американських законодавців надіслали листа до Міністерства фінансів США та Білого дому, висловлюючи "серйозну стурбованість" тим, що ХАМАС і афілійована з ним група під назвою "Палестинський ісламський джихад" використовують цифрові активи для фінансування своїх операцій і уникнення санкцій США, додає Reuters.
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