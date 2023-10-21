Німеччина надасть 200 мільйонів євро на відновлення України

Журналісти Російської служби Бі-бі-сі та "Медіазони" разом із командою волонтерів підтвердили загибель 34 857 російських солдатів на війні в Україні (з початку широкомасштабної агресії, – ред). За останні два тижні список збільшився на 953 імені, мовиться у повідомленні Російської служби Радіо Свобода.

Найбільше втрати зросли серед мобілізованих. Загалом журналісти знайшли у відкритих джерелах 4056 некрологів, присвячених тим, кого відправили на війну з мобілізації. Більше тисячі з них загинули у період із червня 2023 року, тобто після початку українського контрнаступу.

За час війни в Україні загинуло 6410 ув'язнених та 3532 з тих, хто пішов воювати в Україну добровільно.

"Наведені вище цифри втрат – це найбільш консервативна оцінка загиблих із числа мобілізованих, оскільки ми враховуємо лише ті випадки, коли смерть була підтверджена публічно і коли можна встановити статус того, хто воював", – наголошують журналісти.

У раніше опублікованому спільному дослідженні "Медузи" та "Медіазони" говорилося, що за 15 місяців повномасштабного вторгнення в Україну загинули 47 тисяч російських військових без урахування втрат під час поточного українського контрнаступу.

Росія та Україна не розкривають втрати у війні. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про загальну кількість втрат 21 вересня минулого року, заявивши про загибель 5937 осіб.

Щодо незалежної оцінки українських втрат востаннє давалося навесні. Тоді в документах, що потрапили до мережі, імовірно містили дані американської розвідки, повідомлялося, що Вашингтон оцінював втрати української армії в 15,5–17,5 тисяч осіб убитими та 109–113 тисяч пораненими.

З весни 2022 року у ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що ПВК "Вагнера" вербує ув'язнених у російських колоніях для участі у війні з Україною в обмін на помилування. Як це оформляється юридично, досі невідомо. Кремль заявив, що ця інформація засекречена.

Скільки людей було завербовано на війну з російських колоній, достеменно невідомо. ФСВП повідомляла про скорочення кількості ув'язнених минулого року майже на 30 тисяч осіб. За даними США, засуджені складають значну частину загонів ПВК і 40 із 50 тисяч найманців, що воюють в Україні, — ув'язнені, завербовані з російських колоній.

Голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова повідомляла, що до кінця 2022 року з колоній було завербовано 42–43 тисячі осіб.