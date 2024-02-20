"Вічна пам'ять Героям Небесної Сотні". У десяту річницю розстрілів на Майдані міжнародні дипмісії засвідчили свою підтримку українцям

Разом з усіма українцями міжнародні дипломатичні представництва в Києві вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. Посли низки західних країн взяли участь у церемонії покладання квітів до меморіалу разом із президентом України Володимиром Зеленським.

Жертва "звичайних чоловіків і жінок, які віддали своє життя за право українців обирати власне майбутнє" - "назавжди залишиться в історії боротьби України за свободу", - йдеться у заяві посолки США Бріджит Брінк.

Вона додала: "Сполучені Штати підтримували вас десять років тому і ми непохитно стоїмо з вами сьогодні, солідарні з вашою боротьбою за свободу та майбутнє, яке ви обираєте".

Заступник посла Великої Британії в Україні Ніколас Гаррокс у своєму зверненні підкреслив, що "безстрашність та самопожертва заради людської гідності, верховенства права та свободи слова" Небесної Сотні "є нагадуванням, що демократію не можна сприймати як належне".

Протягом 10 років діти Героїв Небесної Сотні та мільйони українців "борються проти тиранії за свободу, ідентичність та власне місце під сонцем", сказав дипломат і додав: "Велика Британія завжди буде на боці хоробрих українців та продовжуватиме підтримувати вашу боротьбу проти тиранії".

Німецька дипмісія також приєдналась до вшанування: "Німеччина поважає і завжди пам'ятатиме героїчний поступ українців на Майдані. Тому ми й надалі підтримуватимемо Україну у відстоюванні її свободи та права самостійно обирати шлях свого розвитку! Вічна пам'ять Героям Небесної Сотні!"

"Ми пам'ятаємо і вшановуємо найбільшу жертву Героїв Небесної Сотні. Вже десять років після Революції Гідності ми продовжуємо підтримувати Україну у сміливій боротьбі за свободу, незалежність і демократію", - твітує канадська амбасада в Україні.

"Десять років тому народ України виступив за своє майбутнє, майбутнє своїх дітей, за європейське майбутнє України. За це віддали життя Герої Небесної Сотні", - йдеться у заяві Ремі Дюфло, заступника глави Представництва ЄС в Україні.

"Десять років тому ви виступили за своє майбутнє, майбутнє ваших дітей, європейське майбутнє України. Це те, за що віддала свої життя Небесна Сотня. Сьогодні ви не самотні у своїй боротьбі проти повномасштабної агресії Росії", - сказав Дюфло, нагадавши про військову та фінансову підтримку України з боку Брюсселя, а також про рішення відкрити переговори про вступ України до ЄС.

"Україна захищає не лише свою свободу, а й усієї Європи. Не можна дозволити Росії виграти цю війну, - повідомляє шведське посольство у Києві. - Сьогодні Швеція оголосила про найбільший пакет підтримки Україні".