"Десять років тому ми встояли й далі стоїмо". Зеленський вшанував пам'ять героїв Небесної Сотні

У День пам’яті Героїв Небесної Сотні Україна вшановує пам'ять загиблих внаслідок розстрілів під час Революції Гідності.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні з нагоди роковин подій 2014 заявив, що "десять років тому українці вирішили раз і назавжди: ми хочемо й будемо жити лише у європейській державі".

Зеленський сказав: "Сьогодні Україна вшановує пам’ять про їхній подвиг. Пам’ять про те, як українці вміють виборювати власну свободу. На площах, барикадах, а сьогодні – на фронті. Пам'ять про те, що у найважчі моменти історії ми ніколи не здаємося. Стоїмо одне за одного, заради одне одного".

"Шлях спільних цінностей. Рівність. Гідність. Повага. Шлях нашої держави до європейської родини. І, звісно, найголовніша – незалежність України. Все це десять років тому для народу було стимулом боротися. Все це є стимулом для нас і сьогодні. Захищати свою землю", - зазначив він.

20 лютого 2014 року ‒ найкривавіший день подій на Майдані у Києві, які отримали назву Революція гідності, нагадує Радіо Свобода. Попри оголошене перемир'я, сутички у ніч з 19 на 20 лютого між протестувальниками і озброєними спецпризначенцями продовжувались. Зранку до Києва приїхали численні автобуси з людьми з західних областей України. Беркутівці намагалися прорватися на Майдан. О 8 годині 55 хвилин учасники Революції Гідності почали підійматися Інститутською, щоб відтіснити силовиків.

Лише в один день, 20 лютого 2014 року, смертельно поранені були 48 мирних учасників Революції Гідності, а також 4 працівників органів внутрішніх справ. До сьогодні не оголошені всі судові вироки у справі загибелі Героїв Небесної Сотні 20 лютого.

За даними прокуратури, всього під час Революції Гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 107 її учасників загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.