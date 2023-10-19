НАТО посилює патрулювання Балтійського моря

Президент США Джо Байден звернеться до американців зі спеціальною промовою щодо відповіді Ізраїлю на атаку ХАМАСу та російську війну в Україні.

Промову, яку Українська служба Голосу Америки транслюватиме наживо з перекладом, відбудеться у четвер, 19 жовтня о 20 за місцевим часом (20 жовтня, 3:00 ночі за Києвом).

Очікується, що наступного дня Білий дім надішле запит до Конгресу на суму близько 100 мільярдів доларів, який включатиме оборонну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також фінансування зусиль із посилення безпеки на кордоні США з Мексикою.

Втім, не всі на Капітолійському пагорбі підтримують об’єднання допомоги США для України та Ізраїлю. Так, дев'ять сенаторів-республіканців у спільному листі до лідерів в Сенаті закликали до того, щоб будь-яку додаткову допомогу США Ізраїлю та Україні виносити та голосування окремо.

Автори листа стверджують, що об’єднання законодавства у спільний пакет допомоги може створити політичні ускладнення та завадити підтримці, яка потрібна охопленому війною Ізраїлю.

«Ми закликаємо вас відокремити спроби надання військової допомоги Ізраїлю від додаткових коштів Україні чи інших питань», - цитує листа сенаторів, адресованому лідеру більшості в Сенаті демократу Чаку Шумеру і лідеру меншості республіканцю Мітчу Макконнеллу, The Post.

«Поки ми шукаємо способи допомогти нашим друзям, ми очікуємо, що незабаром з’являться пропозиції щодо фінансування допомоги Ізраїлю. Ми з моїми колегами твердо переконані, що будь-яка допомога Ізраїлю не повинна використовуватися як важіль впливу, щоб надіслати в Україну ще десятки мільярдів доларів. Це два окремих конфлікти на різних стадіях, і їх не можна розглядати як «пакетну угоду», - цитує видання співавтора листа сенатора-республіканця Роджера Маршалла.

В листі сенатори Синтія Ламміс, Джей Ді Венс, Джош Хоулі, Марша Блекберн, Майк Браун, Майк Лі, Рік Скотт і Рон Джонсон закликали «відокремити спроби надання військової допомоги Ізраїлю від надання додаткових коштів Україні чи від інших справ».

Деякі аналітики погоджуються, що конфлікти в Україні та Ізраїлі – це дві різні події, які заслуговують на дві різні відповіді.

«Ізраїль є демократичним, історичним партнером США та ключовим союзником на Близькому Сході, тоді як Україна все ще позбавляється корупції радянських часів і не є партнером по НАТО. Крім того, Ізраїль має заможних сусідів, але вони не збираються допомагати ізраїльським військовим зусиллям, і допомога навряд чи надійде з будь-якого іншого джерела, окрім США. Цього не можна сказати про Україну, чиї заможні сусіди з ЄС — зокрема Німеччина та Франція — могли б надати значно більше допомоги», - пишуть автори аналітичної статті в The Hill президент The Heritage Foundation Кевін Робертс та сенатор Джей Ді Венс.

У випадку Ізраїлю, пишуть актори, допомога США буде виключно військовою, надаватиметься з чіткими кінцевими цілями — перемогти терористів, послабити вплив Ірану в регіоні та врятувати заручників, у тому числі американських громадян. Натомість у випадку з Україною, зауважують Робертс та Венс, Конгрес затвердив фінансування на 113 мільярдів доларів допомоги, більшість з яких – економічна допомога. Автори статті також вказують на те, що адміністрація Байдена досі не сформулювала чітко визначеної стратегії щодо того, яким чином завершити вийну в Україні.

Водночас, як повідомляв раніше Голос Америки, за даними Washington Post, серед законодавців є як прихильники, так і противники об'єднання пакетів допомоги. Так, вказує видання, конгресмен-республіканець Тоні Гонзалес переконаний - пакети потрібно об'єднати, зокрема з огляду на те, що допомогу потрібно швидко розглянути. А от конгресмен-республіканець Келі Армстронг каже, що хоч і підтримує допомогу Україні, він виступає проти спільного голосування, адже хоче більшої чіткості щодо планів з України.

Разом з тим, в адміністрації неодноразово наголошували: США здатні надати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, як також захистити свої власні національні інтереси.

В Конгресі готуються розглядати нові пакети допомоги Україні та Ізраїлю

Загалом, більшість американських законодавців, в обох палатах, як республіканці, так і демократи, підтримують продовження надання України допомоги у її боротьбі проти російської агресії. Напередодні сенатор-демократ Бен Кардін зустрівся з посолкою України у США Оксаною Маркаровою та запевнив її у подальші підтримці надання Україні допомоги.

Сьогодні я сказав пані-послу Маркаровій, що продовжуватиму підтримувати зусилля України у боротьбі за свобод

«Сьогодні я сказав пані-послу Маркаровій, що продовжуватиму підтримувати зусилля України у боротьбі за свободу, у тому числі шляхом тісних переговорів з керівництвом Сенату та колегами від обох партій щодо додаткового пакету асигнувань на підтримку України та інших демократичних партнерів, які перебувають під загрозою. Я також продовжуватиму виступати за те, щоб президент Байден надав Україні важливу зброю, необхідну для захисту свого народу на передовій демократії для кожного у вільному світі», - йдеться у заяві сенатора Кардіна, розміщеній на сторінці комітету Сенату з міжнародних відносин.

«Найближчими днями Сенат буде зобов’язаний вжити рішучих дій – надати максимальну підтримку самообороні Ізраїлю, підготувати Україну до перемоги, як він її визначає, і допомогти Тайваню стримувати зростаючі загрози», - сказав у своєму зверненні до Сенату в четвер лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл.

Як раніше повідомляв Голос Америки, майже дві третини американських виборців кажуть, що підтримка України у її війні проти Росії відповідає національним інтересам Сполучених Штатів, що показало нове опитування Quinnipiac, опубліковане у вівторок.

65% опитаних вважають, що підтримка США України відповідає національним інтересам країни, 28% з цим не погоджуються.

За даними низки американських ЗМІ із посиланням на власні джерела, зі 100 мільярдів запиту адміністрації до Конгресу, 60 мільярдів доларів проситимуть на допомогу Україні, а 10 мільярдів - Ізраїлю. Reuters пише, що за даними кількох джерел, Байден не визначився з остаточною сумою, тож Конгрес поки не повідомили про деталі запиту.

При цьому невідомо, як швидко Конгрес зможе прийняти такий законопроєкт, адже законодавча діяльність у Палаті представників перебуває в глухому куті понад два тижні через відсутність постійного спікера.

В матеріалі використані джерела Washington Post, The Post, The Hill, Reuters, Quinnipiac.