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- Голос Америки
НАТО посилює патрулювання Балтійського моря
НАТО посилює патрулювання в Балтійському морі після нещодавнього пошкодження підводної інфраструктури в регіоні.
Як йдеться у заяві альянсу, посилені заходи включають додаткові спостереження та розвідувальні польоти, в тому числі за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників. Флот з чотирьох мисливців за мінами також прямує до цього регіону.
“Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією та підтримуємо тісний контакт з нашими союзниками Естонією та Фінляндією, а також нашим партнером Швецією”, – сказав виконуючий обов’язки речника НАТО Ділан Вайт.
За його словами, НАТО вживатиме усіх необхідних заходів у регіоні Балтійського моря для безпеки союзників.
Як повідомляв Голос Америки, на початку цього місяця стався розрив трубопроводу Balticconnector, що з’єднує Фінляндію та Естонію, що, на думку влади, могло бути навмисним актом саботажу. У той же час було пошкоджено і підводний телекомунікаційний кабель, який через Балтійське море з’єднує Швецію та Естонію. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон тоді заявив, що ситуація з безпекою у Швеції погіршилася
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Допомога США Україні та Ізраїлю – прибічники та противники об’єднаного пакету
Президент США Джо Байден звернеться до американців зі спеціальною промовою щодо відповіді Ізраїлю на атаку ХАМАСу та російську війну в Україні.
Промову, яку Українська служба Голосу Америки транслюватиме наживо з перекладом, відбудеться у четвер, 19 жовтня о 20 за місцевим часом (20 жовтня, 3:00 ночі за Києвом).
Очікується, що наступного дня Білий дім надішле запит до Конгресу на суму близько 100 мільярдів доларів, який включатиме оборонну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також фінансування зусиль із посилення безпеки на кордоні США з Мексикою.
Втім, не всі на Капітолійському пагорбі підтримують об’єднання допомоги США для України та Ізраїлю. Так, дев'ять сенаторів-республіканців у спільному листі до лідерів в Сенаті закликали до того, щоб будь-яку додаткову допомогу США Ізраїлю та Україні виносити та голосування окремо.
Автори листа стверджують, що об’єднання законодавства у спільний пакет допомоги може створити політичні ускладнення та завадити підтримці, яка потрібна охопленому війною Ізраїлю.
«Ми закликаємо вас відокремити спроби надання військової допомоги Ізраїлю від додаткових коштів Україні чи інших питань», - цитує листа сенаторів, адресованому лідеру більшості в Сенаті демократу Чаку Шумеру і лідеру меншості республіканцю Мітчу Макконнеллу, The Post.
«Поки ми шукаємо способи допомогти нашим друзям, ми очікуємо, що незабаром з’являться пропозиції щодо фінансування допомоги Ізраїлю. Ми з моїми колегами твердо переконані, що будь-яка допомога Ізраїлю не повинна використовуватися як важіль впливу, щоб надіслати в Україну ще десятки мільярдів доларів. Це два окремих конфлікти на різних стадіях, і їх не можна розглядати як «пакетну угоду», - цитує видання співавтора листа сенатора-республіканця Роджера Маршалла.
В листі сенатори Синтія Ламміс, Джей Ді Венс, Джош Хоулі, Марша Блекберн, Майк Браун, Майк Лі, Рік Скотт і Рон Джонсон закликали «відокремити спроби надання військової допомоги Ізраїлю від надання додаткових коштів Україні чи від інших справ».
Деякі аналітики погоджуються, що конфлікти в Україні та Ізраїлі – це дві різні події, які заслуговують на дві різні відповіді.
«Ізраїль є демократичним, історичним партнером США та ключовим союзником на Близькому Сході, тоді як Україна все ще позбавляється корупції радянських часів і не є партнером по НАТО. Крім того, Ізраїль має заможних сусідів, але вони не збираються допомагати ізраїльським військовим зусиллям, і допомога навряд чи надійде з будь-якого іншого джерела, окрім США. Цього не можна сказати про Україну, чиї заможні сусіди з ЄС — зокрема Німеччина та Франція — могли б надати значно більше допомоги», - пишуть автори аналітичної статті в The Hill президент The Heritage Foundation Кевін Робертс та сенатор Джей Ді Венс.
У випадку Ізраїлю, пишуть актори, допомога США буде виключно військовою, надаватиметься з чіткими кінцевими цілями — перемогти терористів, послабити вплив Ірану в регіоні та врятувати заручників, у тому числі американських громадян. Натомість у випадку з Україною, зауважують Робертс та Венс, Конгрес затвердив фінансування на 113 мільярдів доларів допомоги, більшість з яких – економічна допомога. Автори статті також вказують на те, що адміністрація Байдена досі не сформулювала чітко визначеної стратегії щодо того, яким чином завершити вийну в Україні.
Водночас, як повідомляв раніше Голос Америки, за даними Washington Post, серед законодавців є як прихильники, так і противники об'єднання пакетів допомоги. Так, вказує видання, конгресмен-республіканець Тоні Гонзалес переконаний - пакети потрібно об'єднати, зокрема з огляду на те, що допомогу потрібно швидко розглянути. А от конгресмен-республіканець Келі Армстронг каже, що хоч і підтримує допомогу Україні, він виступає проти спільного голосування, адже хоче більшої чіткості щодо планів з України.
Разом з тим, в адміністрації неодноразово наголошували: США здатні надати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, як також захистити свої власні національні інтереси.
В Конгресі готуються розглядати нові пакети допомоги Україні та Ізраїлю
Загалом, більшість американських законодавців, в обох палатах, як республіканці, так і демократи, підтримують продовження надання України допомоги у її боротьбі проти російської агресії. Напередодні сенатор-демократ Бен Кардін зустрівся з посолкою України у США Оксаною Маркаровою та запевнив її у подальші підтримці надання Україні допомоги.
Сьогодні я сказав пані-послу Маркаровій, що продовжуватиму підтримувати зусилля України у боротьбі за свободСенатор Бен Кардін
«Сьогодні я сказав пані-послу Маркаровій, що продовжуватиму підтримувати зусилля України у боротьбі за свободу, у тому числі шляхом тісних переговорів з керівництвом Сенату та колегами від обох партій щодо додаткового пакету асигнувань на підтримку України та інших демократичних партнерів, які перебувають під загрозою. Я також продовжуватиму виступати за те, щоб президент Байден надав Україні важливу зброю, необхідну для захисту свого народу на передовій демократії для кожного у вільному світі», - йдеться у заяві сенатора Кардіна, розміщеній на сторінці комітету Сенату з міжнародних відносин.
«Найближчими днями Сенат буде зобов’язаний вжити рішучих дій – надати максимальну підтримку самообороні Ізраїлю, підготувати Україну до перемоги, як він її визначає, і допомогти Тайваню стримувати зростаючі загрози», - сказав у своєму зверненні до Сенату в четвер лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл.
Як раніше повідомляв Голос Америки, майже дві третини американських виборців кажуть, що підтримка України у її війні проти Росії відповідає національним інтересам Сполучених Штатів, що показало нове опитування Quinnipiac, опубліковане у вівторок.
65% опитаних вважають, що підтримка США України відповідає національним інтересам країни, 28% з цим не погоджуються.
За даними низки американських ЗМІ із посиланням на власні джерела, зі 100 мільярдів запиту адміністрації до Конгресу, 60 мільярдів доларів проситимуть на допомогу Україні, а 10 мільярдів - Ізраїлю. Reuters пише, що за даними кількох джерел, Байден не визначився з остаточною сумою, тож Конгрес поки не повідомили про деталі запиту.
При цьому невідомо, як швидко Конгрес зможе прийняти такий законопроєкт, адже законодавча діяльність у Палаті представників перебуває в глухому куті понад два тижні через відсутність постійного спікера.
В матеріалі використані джерела Washington Post, The Post, The Hill, Reuters, Quinnipiac.
- Голос Америки
Лідери оборонних відомств США та Великої Британії консультуються щодо Ізраїлю та України
Міністр оборони США Ллойд Остін і Міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс обговорили атаку ХАМАСу на Ізраїль і продовження російського вторгнення в Україну під час зустрічей у Пентагоні.
Остін назвав напад ХАМАС на Ізраїль минулого тижня огидним. “Ми підтримуємо основоположне право Ізраїлю захищати себе після звірств, масових вбивств і масових викрадень, здійснених ХАМАСом”, – нагадав він.
Міністр також сказав, що продовжив терміни перебування авіаносної групи USS Gerald R. Ford у Східному Середземномор’ї, а також наказав авіаносній групі USS Dwight D. Eisenhower прямувати туди ж. “Ці зміни в позиції наших сил надсилають чіткий сигнал, щоб стримати ворогів від спроб пролити більше крові або розгорнути цю війну”, – пояснив він.
Велика Британія своєю чергою спрямувала оперативну групу Королівського флоту в регіон. “Ми продовжуватимемо підтримувати Ізраїль і вас”, – сказав Остін Шаппс, інформує Міноборони США.
Остін зауважив також, що Британія є лідером у наданні допомоги Україні, зокрема з підготовки військових.
“На український народ чекає ще одна зима війни та агресії, – сказав Остін – Але ми будемо надавати їм те, що потрібно і скільки потрібно”.
Міністра оборони США також подякував британським партнерам за внесок у зміцнення НАТО. Щодо безпекового партнерства Австралії, Великої Британії та США AUKUS, то Остін висловив сподівання на тісну співпрацю зокрема у відповідь на “залякування та дестабілізуючі дії з боку Китаю”.
Шаппс запевнив, що Британія також підтримує Ізраїль у боротьби з бойовиками ХАМАСу, а також зацитував слова з Меморіалу Корейській війні у Вашингтоні: “Свобода не є безкоштовною”.
- Голос Америки
Війна РФ в Україні переходить у нову фазу, й Захід має далі підтримувати Київ, кажуть аналітики
Сили оборони України продовжують обороняти Авдіївку від атак росіян, а також ведуть штурмові дії південніше Бахмута й наступальної операції на Мелітопольському напрямку, маючи "частковий успіх південно-західніше Вербового Запорізької області", повідомляє Генштаю ЗСУ.
При цьому, як повідомляють російські медіа, підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівому березі на Херсонщині, йдеться у звіті аналітичного центру Інститут вивчення війни (ISW). Як пишуть оглядачі, командування РФ останніми місяцями перекинуло значну кількість елітних підрозділів з херсонського напряму на Запоріжжя, тож там можуть бути занепокоєні здатністю російських сил відбити потенційну українську наступальну операцію через Дніпро.
Водночас ISW не вважає, що українські сили створили плацдарм на східному березі Херсонської області для подальшого маневру значних механізованих сил. Оборонний аналітик Конрад Музика такожне вважає, що Україна накопичила достатньо сил для створення плацдарму й подальшого наступу на тому напрямку.
Тим часом на напрямку Куп'янськ-Лиман за останні два тижні спостерігається значне посилення наступальної активності росіян, щоб просунутись на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області, повідомило напередодні військова розвідка Міністерства оборони Великої Британії. "Дуже ймовірно, що ця діяльність є частиною поточного російського наступу, який ведеться на кількох напрямках у східній Україні", - йдеться у дописі відомства.
Оглядач Радіо Свобода пише, що зараз російська війна в Україні переходить у нову фазу "без чітких ознак того, що будь-яка сторона має перевагу". Видання зазначає, що питання про те, чи наймасштабніший від початку року наступ РФ на Авдіївку, чи раптовий український удар ракетами ATACMS по авіації РФ у Бердянську, чи повідомлення про форсування Дніпра українською морською піхотою змінить ситуацію, залишається відкритим. Адже поповнення або ротація військ, які воюють у виснажливій окопній війні, буде важчим і займатиме більше часу.
Австралійський експерт Мік Раян, колишній військовик, який стежить за ситуацією на фронті й нещодавно знову відвідав Україну, відзначає: Росія веде довгу війну, мобілізувавши свою промисловість і суспільство для тривалої війни з Україною та тривалої конфронтації зі Сполученими Штатами та Європою. Кремль ще далеко не вичерпав своїх можливостей для формування та використання нових бойових сил для нападу на українців, пише він. І хоча наступальна спроможність нещодавно сформованих російських підрозділів може бути сумнівною, Росія, очевидно, здатна постійно підкріплювати підрозділи для своїх операцій в Україні в коротко- та середньостроковій перспективі. Отже, Україні ще деякий час доведеться продовжувати підхід до розумного вибуття.
Зараз Україна зберігає стратегічну ініціативу у цій війні, але як видно з наземних атак РФ на Авдіївку та пропагандистських операцій, Москва відчайдушно прагне змінити цей наратив, каже Раян.
Однак для України 2023 рік став роком стратегічної реконструкції та розбудови збройних сил з одночасним проведенням двох оборонних кампаній і двох наступальних сухопутних кампаній на півдні та сході, тож можна очікувати, що українці будуть ще більш ефективними в тактичній і стратегічній частині у 2024 році. Тож експерт закликає Захід, у його бажанні підтримати й Ізраїль в захисті від атак ХАМАСу, продовжувати і збільшувати нашу підтримку України.
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