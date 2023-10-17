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- Голос Америки
Швеція заявляє про погіршення безпеки на тлі пошкодження підводного кабеля зв'язку
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що ситуація з безпекою у Швеції погіршилася на тлі пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю між Швецією та Естонією, цитує посадовця газета Guardian.
Агенція Reuters нагадує, що кабель, який через Балтійське море з’єднує Швецію та Естонію, був пошкоджений приблизно в той самий час, що й фінсько-естонський трубопровід.
Президент РФ Володимир Путін відкинув будь-які припущення про те, що за інцидентом стоїть Росія, назвавши їх “дурницями”, пише Guardian.
Водночас у Гельсінкі після пошкодження трубопроводу заявили, що не виключають причетність до інциденту сил іншої країни на тлі того, що шведська розвідка назвала “значно погіршеними” відносинами з Росією.
Контрадміралка Єва Скуг Гаслум, командувачка Військово-морських сил Швеції заявила, що “ситуація на [Балтійському] морі дуже напружена”, тому довколишні країни приділяють цьому питанню посилену увагу.
Щодо нещодавнього пошкодження трубопроводу, то фінські ЗМІ з посиланням на неназвані урядові джерела повідомляють про підозру в російській диверсії. Офіційні ресурси говорять, що пошкодження підводного трубопроводу було навмисним.
“Цілком ймовірно, що пошкодження як газопроводу, так і кабелю зв’язку є результатом зовнішньої діяльності”, — заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе у соцмережі X (колишній Twitter), додавши, що причина пошкодження ще не з’ясована.
Guardian нагадує, що експерти з регіональної безпеки заявляли про те, що у Балтійському морі було помічено російське оглядове судно, яке неодноразово відвідувало околиці трубопроводу Balticconnector.
Окремо фінські слідчі заявили, що ідентифікували судна у районі, де 8 жовтня сталося пошкодження трубопроводу та кабелю, назвавши два з них: судно під прапором Росії та судно, що належить Китаю, пише Reuters.
Як повідомляв Голос Америки, США, ЄС та НАТО підтримали розслідування цього інциденту, а український експерт прокоментував, що Росія "зондує" реакцію Заходу.
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- Голос Америки
- Марія Прус
Перший удар України проти сил РФ ракетами ATACMS. Все, що про це відомо
Україна застосувала ракети ATACMS проти російських активів у вівторок, повідомив посадовець США Голосу Америки. Українські сили використали американські ракети далекої дії для ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську і Бердянську 17 жовтня. Сили спеціальних операцій повідомили, що знищили дев'ять гелікоптерів, спецтехніку, пускову установку ППО, склад боєприпасів і пошкодили злітні смуги аеродромів.
"Сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з Президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – «атакамси» себе показали", - заявив президент України Володимир Зеленський.
Прийняття рішення
Як повідомляв Голос Америки, Київ довгий час просив Вашингтон надати цю зброю, й під час візиту Зеленського до Білого дому 21 вересня цього року президент США Джо Байден сказав, що Україна отримає ATACMS, однак, не уточнив строки й кількість ракет. На початку жовтня Байден підтвердив: "Я говорив із Зеленським, щодо всього, про що він просив, ми прийняли рішення (we've worked out - ред.)".
Першим про те, що ATACMS були таємно надані ЗСУ цими днями, написало видання Wall Street Journal. США вирішили надіслати їх Києву, уникаючи розголосу, щоб заскочити Кремль зненацька: росіяни знають про радіус дії ракет, і США були стурбовані тим, що вони перенесуть обладнання та зброю за межі досяжності, перш ніж ракети зможуть бути використані, сказав посадовець для CNN.
Як пише New York Times, США надіслали Україні невелику кількість таких ракет, й вони були оснащені касетними боєприпасами — меншими бомбами, які можуть завдати удару на великій території.
Видання Politico розповідає про те, як приймалось це рішення. Ідея належала раднику Білого дому з питань нацбезпеки Джейку Саллівану, який був занепокоєний складністю для українських сил прорвати російські лінії оборони. У серпні він запропонував відправити ATACMS середньої дії із кластерними боєприпасами, а не ракети ATACMS далекої дії, яких на складах Пентагону не так багато.
Саме через невеликий запас цих ракет далекої дії міністр оборони Ллойд Остін і тодішній голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі довго чинили опір відправленню ATACMS Києву, бажаючи переконатися, що Міноборони матиме достатньо великий запас для непередбачених ситуацій, які можуть виникнути деінде у світі, пише видання.
Водночас АР зазначає, що невелика кількість ракет підкреслює небажання США надсилати Києву потужну зброю.
Можливості ракет
Wall Street Journal зазначає, що модифікації ATACMS (Army Tactical Missile System), надані Україні, мають дальність приблизно 160 кілометрів. Йдеться про старішу версію ATACMS - APAM (Anti-Personnel/Anti-Materiel). При цьому CNN вказує, що новіші модифікації ATACMS можуть мати дальність до 300 кілометрів.
Україна вже використовує отримані від Великої Британії й Франції авіаційні крилаті ракети далекої дії класу "повітря-земля" Storm Shadow/SCALP, радіус яких може сягати 250 кілометрів. Сили оборони України вже, ймовірно, застосовують їх для ударів по російських силах у незаконно анексованому Криму.
Натомість запуск ракети "земля-земля" ATACMS можна проводити з уже наявних в Україні установок HIMARS. Вони переважно використовуються для ударів по неукріплених об'єктах, наприклад проти піхоти, але зараз застосовуються і проти укріплених броньованих цілей. ATACMS можуть здатність летіти зі швидкістю, що втричі перевищує швидкість звуку, й проводити маневри при наближенні до цілі, що значно ускладнює її збиття.
Вплив на війну
Отримання будь-якої з систем ATACMS стане значним поштовхом для її можливостей завдавати глибших ударів по контрольованій Росією території, пише BBC. Враховуючи величезну концентрацію російських військ разом зі складами бронетехніки та боєприпасів, які все ще знаходяться відносно близько до лінії фронту, можна очікувати, що нова зброя сильно вдарить по логістиці сил РФ та центрах управління, зауважує Politico.
Також Politico зазначає, що хоча представники адміністрації Байдена не вважають, що Україна зможе досягти своєї мети перерізати російський сухопутний міст до Криму до настання зими, вони сподіваються, що надання APAM може допомогти пом'якшити будь-яку перевагу Росії та виграти для Києва деякий час, щоб відвоювати додаткові території.
За даними видання, американські посадовці вкотре підкреслили, що вимагають від України утримуватися від використання американської зброї для ударів усередині Росії, але немає жодних обмежень на використання обладнання для ураження цілей в Україні та на окупованому Кримському півострові. Київ також погодився відстежувати запуски касетних бомб, щоб пізніше здійснювати розмінування нерозірваних снарядів.
Нова зброя може значно допомогти Україні в ослабленні російських сил, зокрема авіації РФ, цитує речника ВПС України Юрія Ігната WSJ. Він пояснив, що російські гелікоптери загрожують українським силам, які намагаються просуватися на півдні та сході, діючи з відстані, яка робить їх недосяжними для більшості систем протиповітряної оборони. Ігнат сказав, що удари ракетами більшої дальності по російських авіабазах змусять російську армію тримати вертольоти далі від фронту, послаблюючи тиск на українські війська.
Storm Shadow уже змусили Чорноморський флот "сховатися" в порти глибоко в Росії. А тепер ATACMS означає, що Росії доведеться відвести свої ключові командні пункти настільки далеко від лінії фронту, що вони можуть стати абсолютно неефективними в контролі ближнього боюThe Telegraph
А радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк написав в мережі Х: "Нова глава цієї війни (не)офіційно почалася... Більше немає безпечних місць для російських військ в межах міжнародно визнаних кордонів України. Це означає, що в середньостроковій перспективі немає можливості зберегти Південь, Крим і Чорноморський флот".
Видання Telegraph зауважує, що Storm Shadow уже змусили Чорноморський флот "сховатися" в порти глибоко в Росії. А тепер ATACMS означає, що Росії доведеться відвести свої ключові командні пункти настільки далеко від лінії фронту, що вони можуть стати абсолютно неефективними в контролі ближнього бою. Також Москві доведеться пересувати далі у тил не лише авіацію, а й артилерію та високоточні ракетні системи, що тепер можуть опинитись у зоні досяжності APAM.
Також експерти раніше припускали, що надання ATACMS з боку США також додасть аргументи для того, щоб Німеччина надіслала Україні далекобійні авіаційні ракети Taurus.
- Голос Америки
США, Японія та Південна Корея обговорили поставки зброї КНДР до Росії
Спеціальний представник США у справах КНДР посол Сун Кім зустрівся зі спеціальним представником Республіки Корея з питань миру та безпеки на Корейському півострові Ґанном Кімом та генеральним директором Міністерства закордонних справ Японії у справах Азії та Океанії Намазу Хіроюкі для двосторонніх та тристоронніх переговорів у Джакарті, Індонезія, 17 жовтня.
Офіційні особи трьох країн обговорили тристоронню співпрацю для стримування загрози з боку КНДР, зокрема в контексті її відносин з Росією. Про це повідомлено на вебсайті Державного департаменту США.
Зокрема, високопоставлені чиновники поділилися оцінками останніх подій на Корейському півострові та "постачання зброї між КНДР і Росією, які порушують численні резолюції Ради Безпеки ООН й загрожують стабільності та безпеці в Індо-Тихоокеанському регіоні, Європі та в усьому світі, а також підривають глобальний режим нерозповсюдження зброї масового знищення", йдеться в повідомленні Держдепу.
Раніше Сполучені Штати звинуватили Північну Корею у незаконному постачанні зброї в Росію для використання у війні проти України. Так, Білий дім 13 жовтня звинуватив Північну Корею у виряджанні до Росії понад 1000 контейнерів, які, ймовірно, були наповнені зброєю. За словами американських посадовців, такі постачання порушують санкції ООН, які забороняють Північній Кореї міжнародну торгівлю зброєю та військовим обладнанням.
У понеділок, 16 жовтня, на основі аналізу супутникових знімків, світові ЗМІ також повідомили про нові докази можливого виряджання північнокорейської зброї морем до Росії для подальшого транспортування до російських складів зброї поблизу кордонів з Україною.
Водночас видання New York Times зазначило, що неможливо з упевненістю сказати, що містилося в сотнях контейнерів, які були завантажені в гавані Раджин у північнокорейській спеціальній економічній зоні Расон, на два вантажні судна, пов’язані з російськими військовими.
Також, за повідомленнями агентства Reuters, Москва 17 жовтня заявила, що західні звинувачення у тому, що КНДР постачає зброю Росії “не засновані на доказах”.
За словами Сун Кіма, які наводить Reuters, постачання зброї між вищезазначеними двома країнами є "небезпечним" і "дестабілізаційним".
В ході зустрічі в Індонезії, представники США, Японії та Південної Кореї також наголосили на загрозі, яку незаконні програми балістичних ракет і зброї масового знищення Північної Кореї разом з її кібершахрайством становлять для глобального миру та процвітання. Офіційні особи зобов’язалися підтримувати тісну координацію щодо планів КНДР запустити військовий розвідувальний супутник із використанням технології балістичних ракет у порушення кількох резолюцій Ради Безпеки ООН, йдеться в повідомленні американського дипломатичного відомства.
На додаток, троє високопоставлених чиновників висловили стурбованість повідомленнями про примусову репатріацію північнокорейців з КНР.
- Голос Америки
Катар, який посприяв поверненню кількох українських дітей з Росії, може бути посередником у переговорах з ХАМАСом – ЗМІ
«Дипломатичним проривом» називають західні оглядачі повернення з Росії чотирьох українських дітей, чиєму возз’єднанню з родинами посприяв Катар. Оглядачі зазначають, що роль Катару як посередника може посилитися на тлі військових дій між Ізраїлем та ХАМАСом у Смузі Гази.
Низка англомовних ЗМІ пише, що у понеділок Катар та українські урядовці заявили, що вдалося повернути додому в Україну чотирьох українських дітей віком від 2 до 17 років після того, як Катар взяв участь у переговорах як посередник.
За повідомленнями ЗМІ, одна дитина вже повернулася до своєї сім’ї в Україні, а інша зараз зі своєю матір’ю повертається через Катар. Решта дітей має повернутися в Україну цього тижня.
Катар говорить, що виробив механізм повернення українських дітей з Росії
За повідомленням Forbes, Міністерство закордонних справ Катару заявило, що після місяців таємних дипломатичних переговорів, які проводилися на прохання Києва, вдалося домовилося не лише про повернення цих чотирьох дітей, але і про цілий механізм, який допоможе поверненню дітей з Росії до їхніх родин в Україні.
Міністерка міжнародного співробітництва Катару Лолва Аль Хатер заявила, що репатріація є «лише першим кроком», зауважує Forbes. Вона сказала, що «продовжуватиме своє посередництво в цьому та інших контекстах» і додала, що сподівається, що ця схема «прокладе шлях» до ослаблення напруженості між Москвою та Києвом.
Газета Washington Post повідомила, посилаючись на неназваного українського чиновника, що українські діти пройшли через посольство Катару в Москві та звідти різними маршрутами поїхали додому. Деякі прямували або мали їхати з Росії в Україну через Естонію, Латвію, Литву та Польщу. Інші поїхали через Білорусь, і поїздка включала кілька видів транспорту, включаючи дипломатичний конвой, поїзд і приватний чартерний літак через Катар, сказав чиновник, якого цитує WP.
Катар бачить себе посередником не лише у переговорах з Росією, але і на Близькому Сході
Часопис Forbes називає цю подію «дипломатичним проривом», який охоплює «одне з найбільш чутливих питань війни» – депортацію тисяч українських дітей, і яке «призвело до звинувачень у воєнних злочинах проти президента Росії Володимира Путіна».
Американський щоденник Washington Post (WP) зауважує, що Катар уже не вперше бере участь у делікатних переговорах.
«Ця невелика країна Перської затоки часто була ключовим учасником переговорів у глобальних кризах і могла б зіграти важливу роль у переговорах щодо триваючої війни між Ізраїлем і ХАМАСом, бойовим угрупованням, яке контролює Сектор Гази», – зауважує вашингтонська газета.
Як додає WP, деякі високопоставлені лідери ХАМАСу живуть у Катарі, тому для Дохи важливо показати, що вона є ефективним дипломатичним посередником, а не лише безпечним притулком для ймовірних терористів.
Західні аналітики вважають участь Катару в такого роду переговорах «суперечливою» через зв’язки країни зі Заходом з одного боку, а з іншого – через зв’язки країни з тими, хто оголосив себе ворогами Заходу.
«Роль Катару здається суперечливою, оскільки він є одним із головних союзників Сполучених Штатів поза НАТО, але він також зберігає зв’язки з організаціями, проти яких США вводять санкції, такими як ХАМАС, Талібан та Іран», — сказав Ельхам Фахро, науковий співробітник Лондонського аналітичного центру Chatham House.
Він додає, що успіх Катару в цих переговорах може зміцнити його «репутацію глобального дипломатичного посередника».
Як нагадує WP, у червні прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман бін Джассім Аль Тані, який також є міністром закордонних справ, відвідав Москву, де зустрівся з Путіним та іншими високопосадовцями.
Наступного місяця він відвідав Україну, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Під час тієї поїздки він також пообіцяв надати 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги на охорону здоров’я, освіту та розмінування. Під час цього візиту прем’єр-міністр України Денис Шмигаль публічно подякував Катару за готовність виступити посередником у поверненні українських дітей з Росії.
У березні 2023 року судді Міжнародного кримінального суду в Гаазі видали ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та російського уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, яких вони звинуватили їх у воєнних злочинах, заявивши, що обидва несуть індивідуальну відповідальність за «незаконну депортацію» та «незаконне переміщення» українських дітей до Росії.
Речник Кремля Дмитро Пєсков засудив тоді ордери на арешт як «обурливі та неприйнятні», він додав також, що Росія не є стороною Міжнародного кримінального суду, тому ці ордери її не стосуються.
Як повідомляв Голос Америки, за офіційними даними української влади, Росія незаконно депортувала майже 20 тисяч неповнолітніх українців. При цьому за деякими джерелами, цей показник може сягати 744 тисяч. Близько 400 з них Україні вдалося репатріювати.
В інтерв’ю Голосу Америки наприкінці вересня генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що Україні бракує міжнародних механізмів, які допомагали б повертати українських дітей, незаконно вивезених до Росії.
Занепокоєння відсутністю такого механізму висловило минулого тижня також Управління ООН з прав людини.
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