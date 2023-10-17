Швеція заявляє про погіршення безпеки на тлі пошкодження підводного кабеля зв'язку

Україна застосувала ракети ATACMS проти російських активів у вівторок, повідомив посадовець США Голосу Америки. Українські сили використали американські ракети далекої дії для ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську і Бердянську 17 жовтня. Сили спеціальних операцій повідомили, що знищили дев'ять гелікоптерів, спецтехніку, пускову установку ППО, склад боєприпасів і пошкодили злітні смуги аеродромів.

"Сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з Президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – «атакамси» себе показали", - заявив президент України Володимир Зеленський.

Прийняття рішення

Як повідомляв Голос Америки, Київ довгий час просив Вашингтон надати цю зброю, й під час візиту Зеленського до Білого дому 21 вересня цього року президент США Джо Байден сказав, що Україна отримає ATACMS, однак, не уточнив строки й кількість ракет. На початку жовтня Байден підтвердив: "Я говорив із Зеленським, щодо всього, про що він просив, ми прийняли рішення (we've worked out - ред.)".

Першим про те, що ATACMS були таємно надані ЗСУ цими днями, написало видання Wall Street Journal. США вирішили надіслати їх Києву, уникаючи розголосу, щоб заскочити Кремль зненацька: росіяни знають про радіус дії ракет, і США були стурбовані тим, що вони перенесуть обладнання та зброю за межі досяжності, перш ніж ракети зможуть бути використані, сказав посадовець для CNN.

Як пише New York Times, США надіслали Україні невелику кількість таких ракет, й вони були оснащені касетними боєприпасами — меншими бомбами, які можуть завдати удару на великій території.

Видання Politico розповідає про те, як приймалось це рішення. Ідея належала раднику Білого дому з питань нацбезпеки Джейку Саллівану, який був занепокоєний складністю для українських сил прорвати російські лінії оборони. У серпні він запропонував відправити ATACMS середньої дії із кластерними боєприпасами, а не ракети ATACMS далекої дії, яких на складах Пентагону не так багато.

Саме через невеликий запас цих ракет далекої дії міністр оборони Ллойд Остін і тодішній голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі довго чинили опір відправленню ATACMS Києву, бажаючи переконатися, що Міноборони матиме достатньо великий запас для непередбачених ситуацій, які можуть виникнути деінде у світі, пише видання.

Водночас АР зазначає, що невелика кількість ракет підкреслює небажання США надсилати Києву потужну зброю.

Можливості ракет

Wall Street Journal зазначає, що модифікації ATACMS (Army Tactical Missile System), надані Україні, мають дальність приблизно 160 кілометрів. Йдеться про старішу версію ATACMS - APAM (Anti-Personnel/Anti-Materiel). При цьому CNN вказує, що новіші модифікації ATACMS можуть мати дальність до 300 кілометрів.

Україна вже використовує отримані від Великої Британії й Франції авіаційні крилаті ракети далекої дії класу "повітря-земля" Storm Shadow/SCALP, радіус яких може сягати 250 кілометрів. Сили оборони України вже, ймовірно, застосовують їх для ударів по російських силах у незаконно анексованому Криму.

Натомість запуск ракети "земля-земля" ATACMS можна проводити з уже наявних в Україні установок HIMARS. Вони переважно використовуються для ударів по неукріплених об'єктах, наприклад проти піхоти, але зараз застосовуються і проти укріплених броньованих цілей. ATACMS можуть здатність летіти зі швидкістю, що втричі перевищує швидкість звуку, й проводити маневри при наближенні до цілі, що значно ускладнює її збиття.

Вплив на війну

Отримання будь-якої з систем ATACMS стане значним поштовхом для її можливостей завдавати глибших ударів по контрольованій Росією території, пише BBC. Враховуючи величезну концентрацію російських військ разом зі складами бронетехніки та боєприпасів, які все ще знаходяться відносно близько до лінії фронту, можна очікувати, що нова зброя сильно вдарить по логістиці сил РФ та центрах управління, зауважує Politico.

Також Politico зазначає, що хоча представники адміністрації Байдена не вважають, що Україна зможе досягти своєї мети перерізати російський сухопутний міст до Криму до настання зими, вони сподіваються, що надання APAM може допомогти пом'якшити будь-яку перевагу Росії та виграти для Києва деякий час, щоб відвоювати додаткові території.

За даними видання, американські посадовці вкотре підкреслили, що вимагають від України утримуватися від використання американської зброї для ударів усередині Росії, але немає жодних обмежень на використання обладнання для ураження цілей в Україні та на окупованому Кримському півострові. Київ також погодився відстежувати запуски касетних бомб, щоб пізніше здійснювати розмінування нерозірваних снарядів.

Нова зброя може значно допомогти Україні в ослабленні російських сил, зокрема авіації РФ, цитує речника ВПС України Юрія Ігната WSJ. Він пояснив, що російські гелікоптери загрожують українським силам, які намагаються просуватися на півдні та сході, діючи з відстані, яка робить їх недосяжними для більшості систем протиповітряної оборони. Ігнат сказав, що удари ракетами більшої дальності по російських авіабазах змусять російську армію тримати вертольоти далі від фронту, послаблюючи тиск на українські війська.

Storm Shadow уже змусили Чорноморський флот "сховатися" в порти глибоко в Росії. А тепер ATACMS означає, що Росії доведеться відвести свої ключові командні пункти настільки далеко від лінії фронту, що вони можуть стати абсолютно неефективними в контролі ближнього бою

А радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк написав в мережі Х: "Нова глава цієї війни (не)офіційно почалася... Більше немає безпечних місць для російських військ в межах міжнародно визнаних кордонів України. Це означає, що в середньостроковій перспективі немає можливості зберегти Південь, Крим і Чорноморський флот".

Видання Telegraph зауважує, що Storm Shadow уже змусили Чорноморський флот "сховатися" в порти глибоко в Росії. А тепер ATACMS означає, що Росії доведеться відвести свої ключові командні пункти настільки далеко від лінії фронту, що вони можуть стати абсолютно неефективними в контролі ближнього бою. Також Москві доведеться пересувати далі у тил не лише авіацію, а й артилерію та високоточні ракетні системи, що тепер можуть опинитись у зоні досяжності APAM.

Також експерти раніше припускали, що надання ATACMS з боку США також додасть аргументи для того, щоб Німеччина надіслала Україні далекобійні авіаційні ракети Taurus.