Американський Nasdaq допоможе розвинути ІТ-сектор України, сподіваються в Києві

Співпраця з оператором провідної світової біржі Nasdaq сприятиме відновленню української економіки та розвитку сфери високих технологій, сподіваються в урядах США та України.

12 лютого уряд України підписав меморандум про взаєморозуміння з оператором технологічної біржі. Того ж дня Nasdaq подав запит до Комісії з цінних паперів США, щоб дозволити українським стартапам проводити лістинг на біржі безкоштовно. Про це оголосив віцепрезидент Nasdaq Ед Найт, який підписував меморандум з американської сторони. Від України меморандум підписала міністерка економіки Україні Юлія Свириденко.

Під час церемонії підписання Найт висловив захоплення хоробрістю українського народу в боротьбі за свободу: "Всі американці поділяють цю цінність боротьби за свободу". Він також відзначив, що Nasdaq керує 18 торговельними майданчиками, деякі з яких знаходяться в країнах Балтії, і висловив сподівання на активну співпрацю з Україною.

"Співпраця із Nasdaq – це можливість зробити нашу економіку більш стійкою, створити більше рівних можливостей, аби втілювати свій економічний потенціал на повну", - зазначила Юлія Свириденко.

Меморандум передбачає, що Nasdaq надаватиме технічну допомогу уряду України для майбутнього міжнародного фінансового центру в Україні, розвитку ринків капіталу в Україні, доступу українських компаній до довгострокового фінансування на міжнародних ринках, сприятиме розвитку підприємництва серед українців, повідомили в Міністерстві економіки України.

ІТ сектор України розвивається попри війну

У час війни галузь високих технологій є рушієм української економіки, зауважила на церемонії підписання Ерін Маккі, помічниця адміністратора USAID з питань Європи.

Вона наголосила, що сфера високих технологій є найбільшою експортною галуззю України і згадала, що компанія освітніх послуг Go-IT отримала понад 10 мільйонів доларів фінансування від інвестиційної компанії Horizon Capital.

Посолка України у США Оксана Маркарова, відкриваючи церемонію підписання, поділилась сподіванням, що ця подія стане локомотивом для нових ініціатив на підтримку українського бізнесу і підтримає сектор високих технологій, який "вже є основою для багатьох українських індустрій".

Українські інновації допомагають протистояти Росії на фронті, вказує Маркарова: "Російська війна, що триває стала трагічним стимулом для українських інновацій. Винахідливість українців не лише допомагає нам отримувати технологічну перевагу над переважаючою армією загарбника, в таких сферах, як дрони, технології оцінки ситуації, протиповітряний захист, але і допомагає нам віднаходити інноваційні рішення, зокрема для покращення розмінування, 3-D друк імплантів кісток, застосування БПЛА та штучного інтелекту в сільському господарстві, щоб покращити врожайність і значно більше".