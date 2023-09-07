Книга: Ілон Маск наказав відключити Starlink під час операції України по флоту РФ в Криму

Ілон Маск таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink біля узбережжя Криму торік, щоб перешкодити українській таємній операції проти російського військово-морського флоту. Про це в новій біографії засновника компанії SpaceX пише Волтер Айзексон, повідомляє CNN.

У книзі під назвою "Ілон Маск" письменник стверджує, що коли українські підводні безпілотники з вибухівкою наблизилися до російських кораблів, вони "втратили зв'язок і їх винесло на берег".

Рішення Маска, яке змусило українських посадовців просити його знову ввімкнути супутники, було зумовлене гострим страхом, що Росія відповість ядерною зброєю на український напад на Крим, - страхом, який спричинили розмови Маска з високопосадовцями РФ, пише Айзексон. Він додає, що занепокоєння Маска щодо повторення історії нападу Японії на базу США у Перл Гарборі під час Другої світової не виправдались. Але це свідчить про те, що Маск відчуває глибокий страх розпалити ширшу війну.

"Як я опинився у цій війні? - цитує Маска Айзексон. - Starlink не був призначений для війни. Він був призначений для того, щоб люди могли дивитися Netflix і відпочивати, відвідувати онлайн-уроки та робити добрі мирні речі, а не атакувати безпілотниками".

Раніше в статті американського видання New Yorker журналіст-розслідувач Ронан Ферроу писав, що хоча спочатку Маск продемонстрував беззастережну підтримку українській боротьбі, але з плином війни в SpaceX почали заявляти про велику вартість наданої допомоги. Також Маск також заявив, що розмовляв з президентом Путіним особисто після чого опублікував свій мирний план, який розкритикували як проросійський. При цьому пізніше Маск заперечив, що розмовляв з Путіним про Україну.

Співзасновник LinkedIn Рейд Гоффман, який працював з Маском над створенням PayPal, заявив виданню Insider, що вважає, що Маск "потрапив на гачок Путіна" щодо війни в Україні. При цьому половину всіх автомобілів Tesla виробляє підприємство в Шанхаї, тож Маск, ймовірно, зважає на позицію китайських чиновників, які не схвалюють його рішення надати Україні інтернет-послуги та шукають запевнень, що він не розгорне цю технологію в Китаї.