Соцмережу Х Ілона Маска звинувачують у співпраці з терористами, підсанкційними банками та ЗМІ Росії

Соцмережу Х (колишній Twitter) підприємця та винахідника Ілона Маска зіткнулася зі звинуваченнями у ймовірній співпраці з терористичними групами, такими як хусити чи Хезболла з Лівану, а також російськими та іранськими ЗМІ й іншими установами, що підпадають під західні і, зокрема, американські санкції.

Ідеться про отримання оплати за верифікацію акаунтів, що з ініціативи Маска стало офіційно платною послугою на Х.

“США вводять санкції проти окремих осіб, груп і країн, які вважаються загрозою національній безпеці. X Ілона Маска, схоже, продає преміальні послуги деяким із них”, – пише британський громадський мовник ВВС.

“Терористи платять за галочки на X”, – пише газета The New York Times. “[Мережа] X Ілона Маска стикається з гнівом уряду США за те, що він надав платні перевірені акаунти лідерам Хезболли”, – додає видання The News.

Видання посилаються на звіт Tech Transparency Project (TTP), некомерційної організації, що займається цифровими дослідженнями. Експерти ТТР виявили, що лідери групи опору Хезболла отримали платні значки верифікації та преміум-функції в Х.

А це потенційно порушує санкції, накладені Сполученими Штатами, як і саму політику платформи Х.

Пресслужба компанії Х не відповіла на запит Голосу Америки з приводу акаунтів підозрюваних у тероризмі осіб, але опублікувала заяву, у якій мовиться, що експерти мережі "розглянули звіт і, якщо необхідно, вживуть заходів". А також Х зняла галочки верифікації з кількох названих у звіті облікових записів.

Галочки верифікації і преміум умови на Х для підсанкційних російських компаній

Звіт повідомляє також, що золоту позначку верифікації мав і російський "Тинькофф Банк". На момент дослідження цей значок означав перевірену організацію та коштував 1000 доларів США на місяць. Облікові записи із золотими позначками отримують усі переваги рівня Premium+ та рекламу на платформі.

Особи та організації, пов’язані з цим обліковим записом, включені до списку Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США як підсанкційні.

Відповідно, громадянам та юридичним особам США забороняється брати від них будь-які внески чи кошти.

Синю галочку мала і НТВ — російська державна телевізійна станція з 1,5 мільйонами підписників на платформі Х.

На НТВ поширюються ті ж санкції, що й на Тинькофф Банк, нагадують автори звіту.

Надання платформи терористам

Звіт свідчить і про 28 облікових записів, потенційно пов'язаних із тероризмом.

TTP повідомила, що, наприклад, обліковий запис, керований хуситами, має понад 23 000 підписників. “Синю галочку” мав також акаунт з іменем та фото лідера Хезболли Хассана Насралли, з 93 000 підписників.

Тут публікувалися новини та меми, які висміюють Сполучені Штати та Ізраїль.

“X вимагає від користувачів надати видане державою посвідчення особи та селфі, щоб пройти перевірку таким чином, хоча незрозуміло, чи робив це Насралла", – йдеться у звіті.

У листопаді 2022 року Ілон Маск заявив, що Twitter Inc вимагатиме 8 доларів на місяць за свою послугу Blue, яка включає значок “верифіковано”, повідомляв Reuters.

Політика Ілона Маска допомогла поширити російську пропаганду – Washington Post

Нова політика Маска, писала газета The Washington Post торік, “допомогла поширити на платформі російську пропаганду”.

Згідно з дослідженням, оприлюдненим Європейською комісією, “X Ілона Маска (раніше Twitter) відіграв важливу роль у тому, щоб російська пропаганда про Україну охопила більше людей, ніж до початку війни”.

“Аналіз свідчить, що охоплення та вплив підтримуваних Кремлем облікових записів ще більше зросли в першій половині 2023 року, зокрема, через демонтаж стандартів безпеки Twitter”, – йшлося у публікації результатів дослідження.

Американські та європейські санкції проти російських компаній, зокрема підконтрольних Кремлю ЗМІ, спонукали соціальні платформи заборонити трансляцію пропагандистських наративів.

При цьому дослідження показало, що мережа Х Маска “не змогла зупинити поширення російської пропаганди”, пише WP. Instagram, Telegram і Facebook, що належать Meta, також викликали критику.

“Охоплення прокремлівських облікових записів зросло в період із січня по травень 2023 року, виявило дослідження. Це збільшення охоплення було значною мірою спричинене Twitter, де залученість зросла на 36% після того, як Ілон Маск вирішив скасувати пом’якшувальні заходи щодо підтримуваних Кремлем облікових записів, стверджуючи, що “всі новини певною мірою є пропагандою”, – йдеться у статті.