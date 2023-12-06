"За ним не сумуватимуть". Західні оглядачі реагують на повідомлення про смерть Киви у Підмосков'ї

Іллю Киву, колишнього українського депутата, якого Україна розшукувала за звинуваченнями в державній зраді після того, як він втік до Росії, знайшли мертвим під Москвою, повідомляють міжнародні ЗМІ з посиланням на військову розвідку України.

За даними агентства Reuters, колишнього радника МВС України та колишнього начальника відділу боротьби з наркотиками Іллю Киву, знайшли у парку в підмосковному Одінцовому.

На початку цього року український суд засудив 46-річного екснардепа до 14 років позбавлення волі за державну зраду та публічні заклики до окупації України. Він втік з України на початку широкомасштабної агресії Росії і був заочно засуджений.

Кілька українських ЗМІ, посилаючись на свої джерела, повідомляють, що за вбивством стоїть СБУ. Також агентство Reuters повідомило з посиланням на українське джерело, яке говорило на умовах анонімності, що відповідальність за це несе Служба безпеки України.

В ефірі українського телебачення Андрій Юсов, речник ГУР України, іншої розвідувальної служби, заявив, що "Кива - всьо", але не сказав, хто стоїть за його смертю, додавши лише, що "справедливість має різні форми".

Відомий телеграм-канал ВЧК-ОГПУ повідомив, що працівник готелю знайшов тіло Киви з "дірою в голові, ймовірно, від використання вогнепальної зброї", додає американське видання Daily Beast.

Американський експерт з питань пострадянського простору Андерс Аслунд зауважив у мережі Х (колишня Twitter), що Кива часто брав участь у пропагандистських телешоу в Росії.

Дослідниця російської телевізійної пропаганди Джулія Девіс пише, що колишні колеги по пропагандистському цеху не висловили жодного співчуття, у зв’язку із загибеллю Киви.

"Воєнному кореспонденту російського держтелебачення Олександру Коцу вбивство Киви, очевидно, було байдуже. Росія із задоволенням використовує будь-яких зрадників, яких може отримати, але їй наплювати, якщо з ними щось трапиться», – каже Девіс у своєму твіті.



Сам Коц написав у соцмережах, що для України Кива був зрадником, але і для Росії "своїм не став, хоч як не намагався", "надто токсичний бекграунд", додає Кац.

Аналітик вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос говорить, що Ілля Кива був "відомим оперативником і посередником російських інформаційних операцій в Україні". За словами Барроса, він також допомагав підбурювати насильницькі протести в Україні у 2020 році.

"За ним не сумуватимуть", – додає Баррос у твіті.