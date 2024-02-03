У Тегерані розігнали мітинг родичів загиблих пасажирів українського літака, збитого Іраном у 2020 році

Мітинг, організований сім'ями загиблих пасажирів українського літака, який Іран збив у 2020 році, був розігнаний в Тегерані вранці у суботу, 3-го лютого. Про це повідомляє Перська служба Голосу Америки.

Низка сімей пасажирів літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752, які зібралися перед офісом ООН домагалися справедливості від уряду Ірану. Вони звинувачують владу країни у перешкоджанні розслідуванню загибелі рейсу 752, збитого вранці 8 січня 2020 року двома іранськими зенітними ракетами.

Учасники акції попросили зустрічі з Недою Аль-Нашіф, заступницею Верховного комісара з прав людини. Але іранські агенти служби безпеки в цивільному та сили безпеки режиму негайно почали розганяти цих людей погрозами та залякуваннями, повідомляє кореспондент Голосу Америки в Тегерані.

«Поведінка силовиків була образливою та жорстокою, вони були готові до будь-якої жорсткішої реакції», – мовиться у повідомленні Асоціації родин рейсу PS752 у мережі X (колишня Twitter).

Родини раніше підписали заяву з вимогою скасувати поїздку Неди Аль-Нашиф до Ірану, мовиться у повідомленні.

У 2020 році в результаті удару по літаку загинули всі 176 осіб на борту, більшість з яких були іранцями та канадцями іранського походження, які летіли до Канади через Київ. Іран стверджує, що його сили прийняли літак за ракету США.

Родичі загиблих вважають, що Іран покриває злочинців, які здійснили «умисне вбивство, навмисний напад на цивільне населення або цивільні об’єкти, посягання на особисту гідність і грабіж, а також злочини проти людяності у вигляді вбивства та «інших нелюдських дій».

У липні минулого року Канада, Велика Британія, Швеція та Україна, чотири країни, які втратили громадян під час інциденту рейсу PS752, попросили Міжнародний суд ООН в Гаазі, розпочати розгляд проти Ірану.

Міжнародний суд є головним судовим органом Організації Об'єднаних Націй, відповідальним за вирішення правових суперечок між державами.