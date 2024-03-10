Мешканці Лондона зможуть передати Україні свої автомобілі, які підлягають утилізації

З 15 березня учасники програми утилізації, яку фінансує мер Лондона Садік Хан, матимуть можливість отримати грант на утилізацію та пожертвувати свій автомобіль, який не відповідає вимогам ULEZ (вимоги зони низьких викидів), для підтримки гуманітарних та медичних потреб в Україні, ніж утилізувати чи модернізувати своє авто. Про це повідомляють в офісі мера Лондона.

Наприкінці січня міністр транспорту Марк Харпер підтвердив, що уряд не бачить жодних правових перешкод, щоб дозволити передати невідповідні стандартам викидів транспортні засоби в Україну. Офіс транспорту Лондона повідомив, що зареєстрована у Великобританії благодійна організація British-Ukrainian Aid (BUA) є відповідним посередником для впровадження нової схеми. BUA сприятиме передачі транспортних засобів в Україну, надасть клієнтам відповідну документацію для отримання гранту на утилізацію та звітуватиме про кількість транспортних засобів, переданих таким чином. Лондонська служба швидкої допомоги також планує долучитися до цих зусиль, передавши Україні 50 списаних автомобілів швидкої допомоги.

Інфраструктура України була значно пошкоджена під час конфлікту, а доступ до медичної допомоги в багатьох регіонах серйозно погіршився, зазначають в офісі мера Лондона. Пожертвування низки різних транспортних засобів українській владі та її партнерам забезпечить гуманітарну та матеріально-технічну допомогу, оскільки незаконне вторгнення Росії триває.

BUA працює безпосередньо з організаціями на місцях в Україні та протягом 2023 року закупила та доставила понад 300 медичних та евакуаційних автомобілів туди, де вони найбільше потрібні.

"Оскільки руйнівні наслідки незаконного вторгнення Росії в Україну тривають, інфраструктура країни значно постраждала. Я швидко працював над тим, щоб внести зміни в нашу схему утилізації, щоб з наступного тижня невідповідні транспортні засоби можна було дарувати Україні, допомагаючи задовольняти медичні та гуманітарні потреби, а також прибирати старі, забруднюючі транспортні засоби з доріг Лондона", заявив Мер Лондона Садік Хан.

"Кожен подарований автомобіль матиме величезну різницю між життям і смертю для тих, хто потребує гуманітарної чи медичної допомоги в Україні. Ці транспортні засоби дозволять нам евакуювати та транспортувати поранених, зокрема дітей, жінок і людей похилого віку, а також допомагатимуть медичному персоналу та допомагатимуть діставатися до критичних місць. Дякуємо лондонцям за те, що вони є маяком надії під час кризи та за те, що ви вирішили призначити своєму транспортному засобу нове призначення, щоб допомогти врятувати більше життів в Україні", - каже Райнер-Ельк Андерс, представник British-Ukrainian Aid.