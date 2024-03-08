"Зробімо так, щоб Україна виграла цю війну", - заявив британський міністр оборони Шаппс у Києві

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс відвідує Київ, де зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони України Рустемом Умеровим.

"Я в Києві, щоб підняти на сполох демократичний світ – ми повинні переконатися, що Україна виграє цю війну, - написав Шаппс у мережі Х. - Сполучене Королівство зробило більше, ніж будь-коли, надаючи найбільший на сьогодні пакет військової підтримки. Тепер кожна нація має зробити те саме й забезпечити перемогу свободи над тиранією".

За повідомленням на сайті президента, Зеленський та Шаппс обговорили подальше посилення українського ППО та далекобійних спроможностей Сил оборони України, а також забезпечення інших нагальних потреб країни в озброєнні та боєприпасах й налагодження спільного виробництва зброї.

"У нас з'являться ресурси Заходу, якщо у нас є воля. Отже, меседж простий: це сигнал світу прокинутися. Зробімо так, щоб Україна виграла цю війну", - додав міністр.

Також Міністерство оборони Великої Британії заявило 7 березня, що надасть Україні понад 10 тисяч "передових безпілотників", додавши до раніше оголошеного пакета допомоги вартістю 200 мільйонів фунтів ще 125 мільйонів, в результаті чого загальна вартість пакета безпілотників для України досягне 325 мільйонів фунтів.

"Я посилюю наше зобов'язання озброїти Україну новими передовими безпілотниками, які надходять безпосередньо з провідних світових оборонних галузей Великої Британії - просто з заводського цеху на передову, — заявив Шаппс. - Я закликаю міжнародних партнерів приєднатися до Великої Британії в цих зусиллях".

Як нагадує агентство AFP, Велика Британія надала Україні військової допомоги на понад 7 мільярдів фунтів стерлінгів від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Також десятки тисяч українських військових були підготовлені зусиллями країни.

Крім того, Велика Британія стала першою країною, яка надала Україні зброю великої дальності, оголосивши ще в травні 2023 року постачання ракет повітряного базування Storm Shadow.