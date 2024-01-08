США: Проліт американських F-16 над Боснією і Герцеговиною підтверджує підтримку територіальної цілісності країни

Два американські військові літаки F-16 здійснюють проліт над Боснією і Герцеговиною 8 січня в рамках навчальної операції, покликаної підтвердити підтримку Вашингтоном територіальної цілісності Боснії на тлі "антидейтонської та сепаратистської діяльності".

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Сараєво.



"Ці двосторонні навчання є прикладом співпраці між військовими, яка сприяє миру та безпеці на Західних Балканах, а також демонструє відданість Сполучених Штатів забезпеченню територіальної цілісності БіГ перед лицем антидейтонської та сепаратистської діяльності", - йдеться в заяві.

Сполучені Штати підкреслили, що Конституція БіГ не передбачає права на відокремлення, і вони діятимуть, якщо хтось спробує змінити цей основний елемент Дейтонського договору, угоди, укладеної за посередництва США, яка поклала край Боснійській війні 1992-1995 років.

У заяві посольства йдеться про відновлення сепаратистської діяльності Мілорада Додіка, націоналістичного, проросійського лідера післявоєнного сербського регіону Боснії, який закликає його відокремитися та приєднатися до сусіднього союзника Сербії, пише Reuters.

У понеділок увечері боснійські серби святкуватимуть самопроголошений день державності, який був заборонений конституційним судом Боснії як дискримінаційний. У вівторок запланований парад поліції та спецназу.

Суд над Додіком за порушення постанов мирного посланника мав розпочатися 20 грудня, але був відкладений до 20 січня через процедурні питання, порушені його командою юристів. Додік відмовився визнати провину.



В статті використано матеріали Reuters.