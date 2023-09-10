Лідери G20 хочуть, щоб війна Росії проти України закінчилась на справедливих та довготривалих умовах - Блінкен

Лідери країн Групи двадцяти хочуть, щоб війна Росії проти України закінчилась на справедливих та довготривалих умовах, заявив державний секретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю каналу CNN, розміщеному на сайті Держдепартаменту. Він зауважив, що у спільній заяві лідери Групи двадцяти наголосили на важливості принципів територіальної цілісності та суверенітету України та додав, що «наслідки агресії Росії відчуваються в країнах G20 і в усьому світі, що розвивається».

На запитання ведучого, чи розчарований держсекретар недостатньо сильною мовою підсумкової заяви, Блінкен відповів, що вже сам факт наявності спільної заяви, яка підтверджує важливість України, її територіальної цілісності та суверенітету багато про що говорить.

«Я вважаю, що дуже важливо, щоб G20 говорила як одне ціле. Я маю на увазі, певною мірою, можливо, це G19, тому що, очевидно, Росія також тут, вона є частиною G20. Але той факт, що ми маємо колективну заяву, яка знову ж таки, підтверджує важливість України, її територіальної цілісності і суверенітету, це багато про що говорить. Але те, що дійсно говорить голосно – це сама присутність лідерів в кімнаті. І я думаю, якби ви почули, що сказали багато з них, якщо б ви були на місці росіян, було б цілком зрозуміло, яку позицію займає решта світу», - сказав Блінкен.

Як повідомляв раніше Голос Америки, значну частину часу і фінальної Декларації лідери Групи двадцяти присвятили проблемі війни Росії в Україні. У документі лідери надали підтримку Україні, але не зуміли дійти згоди у тому, щоб засудити дії Москви.

Остаточний варіант Декларації привітали західні делегації. Олаф Шольц заявив, що Декларація «демонструє чітку позицію» щодо вторгнення Росії в Україну. А британський прем’єр-міністр Ріші Сунак сказав, що в заяві “дуже різко висловлюються про незаконну війну Росії в Україні”.

Напередодні речник МЗС України Олег Ніколенко підкреслив: "Ми вдячні партнерам, які намагались включити в текст сильні формулювання. Але в питанні агресії Росії проти України G20 нема чим пишатися".

В інтерв'ю на каналі CNN, відповідаючи на питання ведучого про запит адміністрації до Конгресу надати Україні додаткові 24 мільярди доларів, Блінкен наголосив, що багатьом в Конгресі зрозуміло, що для продовження контрнаступу Україні потрібна додаткова допомога.

«Я думаю, що нам і багатьом у Конгресі цілком зрозуміло, що ця додаткова допомога — це те, що зараз потрібно Україні, щоб продовжити контрнаступ, повернути свою територію та зміцнити свою оборону, свою армію, рухаючись вперед. Це не тільки правильна річ, це розумна та необхідна річ з огляду наших власних інтересів. Тому що, як ми говорили з першого дня, якщо ми дозволимо цій російській агресії тривати безкарно, страждатимуть не лише українці», - заявив Блінкен.

Він додав, що практично всі в усьому світі покладаються на принципи, які лежать в основі Статуту ООН, зокрема те, що одна велика країна не може просто топтати кордони іншої, вторгатися в неї та намагатися захопити її.

«Якщо ми дозволимо, щоб це відбувалося безкарно, якщо ми не протистоїмо цьому, тоді в усьому світі настане відкритий сезон (для полювання – ред. ГА). Я чув, як лідер Макконнелл дуже потужно говорив про це, інші колеги з боку Палати представників, як-от Голова Комітету Палати представників у закордонних справах Майк Маккол», - заявив Блінкен і додав, що адміністрація має міцне двопартійне партнерство з Конгресом і висловив очікування, що воно продовжиться.