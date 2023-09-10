Ердоган на G20 виступив на підтримку позиції Путіна щодо зернової угоди

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив незгоду із критикою вимог Росії щодо повернення до Чорноморської зернової угоди, що дозволяла експорт українського збіжжя через заблоковані Росією українські чорноморські порти.

Про це турецький лідер заявив у відповідь на запитання журналістки Української служби Голосу Америки Тетяни Ворожко під час прес-конференції за результатами зустрічі G20 у Нью-Делі. Вона попросила пояснити його точку зору щодо критики можливого задоволення деяких російських вимог, адже це може стати сигналом того, що агресія дозволяє Росії досягати своєї мети.

Ердоган відповів: "Путін наголошує на наступному: Захід не виконав наданих нам обіцянок. Він каже: «Ми можемо надати це зерно безкоштовно, і Туреччина може переробити це зерно в борошно». А ще співпрацюймо з Катаром і відправимо це зерно в бідні африканські країни». Ось, що говорить президент Путін. У понеділок під час нашої розмови він також наполягав на цьому - відправленні зерна бідним африканським країнам. Ми (Туреччина - ред.) думаємо так само. Катар думає так само. Ми сподіваємося, що так і буде й надалі".

Турецький президент додав: "Поки що пан Путін погодився на один мільйон тонн. Коли я вів переговори з паном Лавровим, я повторив, що ми не повинні обмежувати цю кількість одним мільйоном і шукати шляхи збільшення обсягів. Тому що всі бідні африканські країни дивляться на цю угоду і цікавляться, скільки зерна їм Росія доправить. Вони (Росія - ред.) сказали, що розберуться в цьому. Ми продовжуватимемо наші дипломатичні зусилля - навіть якщо це буде здійснюватися телефоном. Мій міністр закордонних продовжуватиме займатися цим питанням. Тому що ми сповнені рішучості продовжувати наші зусилля боротьби з бідністю, особливо в африканських країнах".

Також під час саміту G20 в Індії Ердоган, після нещодавньої зустрічі із президентом Путіним, заявив, що будь-яка ініціатива щодо відновлення чорноморської зернової угоди, яка ізолює Росію, навряд чи буде довготривалою.

Чорноморська зернова ініціатива для експорту українського збіжжя була укладена за посередництва ООН і Туреччини. Після одностороннього виходу з угоди Росія почала атакувати на зернову інфраструктуру, чорноморські та дунайські порти, які Київ використовував для експорту збіжжя.

Нагадаємо, у фінальній декларації G20 лідери країн висловили підтримку Україні, але не засудили дії Москви. Деякі оглядачі також засудили той факт, що на саміт не був запрошений президент України Володимир Зеленський.