ЗСУ довели здатність атакувати стратегічні активи РФ в Криму — на Заході коментують удар по російському кораблю

Удар ЗСУ по російському кораблю 4 листопада наближає ситуацію, коли Крим стане непідйомним для Росії, вважає екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес.

В п'ятницю надійшли повідомлення, що ЗСУ завдали удару по новітньому російському кораблю "Аскольд" з пусковими установками для ракет "Калібр". Командувач Повітряних сил України Микола Олещук у каналі Telegram подякував військовим за удар: "Ще раз подякую пілотам тактичної авіації Повітряних сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу "Затока" в Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр".

В російському Міноборони визнали, що удар відбувся.

Такими ударами ЗСУ намагається послабити захист Москви і зірвати спроби Росії перекидати сили та зброю з Росії на півострів, пише Newsweek. Видання зазначає, з посиланням на дані супутникових знімків, що після низки ударів ЗСУ, Москва, як видається, намагається перекинути свої активи з Криму до Новоросійська.

"Успішний напад на кораблебудівельний завод має велике значення для війни, вважає редактор Defense Blog Дилан Малясов. Він вказує - такий удар "підкреслює здатність України завдавати ударів по стратегічних активах в регіоні".

Бен Годжес, колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, прокоментував повідомлення, зазначивши, що такий удар поблизу Керченського мосту, свідчить про те, що контрнаступ ЗСУ продовжує давати позитивні результати в тому, щоб "розмивати російські спроможності та наближати ситуацію, коли Крим стане непідйомним для російських сил".

Удар став ще однією ознакою того, що Україна інтенсифікувала атаки і завдає наступних ударів російському флоту, пише The Wall Street Journal. Видання вказує, що повідомлення про удари надійшли на тлі стриманих оцінок щодо наступу від Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

Як повідомляв Голос Америки, в інтерв'ю The Economist Залужний говорив про те, що ситуація на полі бою "зайшла в глухий кут". Натомість в інтерв'ю NBC президент України Володимир Зеленський не погодився з тим, що ситуація на фронті зайшла у “глухий кут".

“Я вважаю, що сьогодні дійсно, дійсно складна ситуація. Але я не думаю, що це глухий кут”, - сказав президент Зеленський. - “Вони [росіяни] думали, що заженуть нас у глухий кут, але цього не сталося".

Президент України додав, що Україна розглядає зміни у своїй воєнній стратегії.

"Наші військові продумують різні плани, різні операції, щоб швидше просуватися вперед і несподівано вдарити по РФ", - сказав він.