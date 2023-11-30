Єврокомісар Ган: Підтримку України розміром 50 мільярдів євро на наступні 4 роки наразі не оскаржує жодна країна ЄС

Наразі жодна з країн Європейського Союзу не оскаржує пропозицію Єврокомісії надати Україні 50 мільярдів євро допомоги протягом наступних 4 років. Про це 30 листопада заявив єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган.

“Підтримку України ніхто не оскаржує”, - зазначив Ган, якого цитує видання Euractiv.com.

Натомість головною перешкодою на шляху до ухвалення угоди щодо середньострокового перегляду семирічного плану фінансування ЄС є внутрішня дискусія в Німеччині щодо бюджету країни.

Водночас Угорщина, яка традиційно ставить під питання допомогу Україні, за словами Гана, зараз є меншою перепоною для загальної угоди, зазначає агентство Reuters.

Єврокомісія запропонувала у червні цього року збільшити бюджет ЄС на 66 мільярдів євро для фінансування політики міграції, процентних ставок і конкурентоспроможності, а також надання Україні 50 мільярдів євро допомоги у 2024-2027 роках.

У листопаді Угорщина заявила, що блокуватиме таку допомогу Україні. У відповідь Єврокомісія погодила виділення Угорщині попередньо заморожених 900 мільйонів доларів з фондів Євросоюзу.

У своїй заяві Ган пояснив, що у ситуації, якщо Угорщина матиме на меті перешкодити досягненню угоди щодо плану фінансування через український пакет, існує можливість розглянути план Б.

“Одним із варіантів є двосторонні угоди з 26 країнами-членами [тобто без Угорщини], але це більш громіздкий процес”, — сказав Ган, якого цитує Euractiv.com.

Також сьогодні, 30 листопада, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін зустрівся з єврокомісаром Тьєррі Бретоном, який відповідає за оборонну індустрію ЄС.

"Предметно обговорили інтеграцію українського ОПК до загальноєвропейського ринку. Це одне з першочергових завдань нашої міжнародної співпраці. На цьому треку ми говоримо про спільні виробництва та проєкти з європейськими компаніями", – зауважив Камишін.

"Що стосується швидких рішень, то тут найважливіше — налагодити постачання вибухових речовин та порохів у достатніх для України обсягах. Питання складне, бо по даних позиціях існує глобальний дефіцит", - написав серед іншого Камишін у своєму телеграм-каналі після зустрічі.

Своєю чергою Бретон на своїй сторінці в мережі Х (колишня Twitter) зазначив: “ЄС має міцну оборонно-промислову базу для підтримки як ЄС, так і безпеки України — зміцнення співпраці є ключовим”.

“Україна буде в Євросоюзі та в НАТО, а наша оборонна індустрія має інтегруватись в європейську”, - підсумував Камишін, додавши, що очікує візиту Бретона до України.