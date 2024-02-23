Кількість воєнних злочинів Росії в Україні перевищує 122 000 — генпрокурор Костін

Україна розслідує понад 122 тисячі воєнних злочинів з боку Росії. Про це генеральний прокурор України Андрій Костін у Берліні.

Костін взяв участь у конференції з міжнародного кримінального права “Реагування на злочини за міжнародним правом”, де йшлося про притягнення до відповідальності воєнних злочинців, інформує сайт Генпрокуратури України.

Агенція Reuters повідомляє, що у кулуарах конференції Костін розповів: “Ми ідентифікували вже 511 злочинців. І вже маємо 80 обвинувальних вироків в українських судах, переважно заочно”.

Йдеться про злочини, скоєні російськими військовими з початку повномасштабного вторгнення Росії до України майже два роки тому.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн на цій конференції повідомив, що Німеччина наразі зібрала 500 “конкретних слідів” за свідченнями тих жертв війни, які нині перебувають у країні. А також заявив, що Німеччина може розслідувати воєнні злочини на своїй території за принципом універсальної юрисдикції.

У Німеччині оприлюднено звернення українською, англійською і російською мовами із закликом повідомляти у поліцейські відділки про пережиті злочини, надавати відео, зняті на мобільний телефон, чи фотографії, що стосуються воєнних злочинів росіян.

Серед задокументованих правоохоронцями матеріалів є докази вбивств і страт, обстрілу цивільної інфраструктури та примусової депортації.

Ця цифра становитиме 125 000 і більше. Тому що вони не хочуть зупинятися

“Звірства тривають і поки ми говоримо, тож ми розуміємо, що на якомусь етапі ця цифра [кількість воєнних злочинів - ред.] становитиме 125 000 і більше. Тому що вони [росіяни] не хочуть зупинятися”, – сказав Костін.

Росіяни продовжують "насолоджуватися безкарністю"

Генпрокурор України також додав, що кількість підозрюваних у воєнних злочинах продовжить зростати, і “можливо, одна з причин полягає в тому, що [Росія] досі відчуває безкарність”.

Костін наголосив, що росіяни “насолоджувалися безкарністю у 2008 році в Грузії, у 2014 в Україні, вони насолоджувалися безкарністю в Сирії та в інших випадках”.

Він наголосив, що “понад 99%” усіх справ будуть розслідувані в Україні, але потрібна і допомога міжнародної спільноти.

Як повідомляв Голос Америки, Сполучені Штати висунули офіційні обвинувачення у воєнних злочинах проти чотирьох російських військовиків, зокрема у тортурах та нелюдському ставленні, скоєних проти американського громадянина під час окупації українських територій.

Міністр юстиції Польщі Адам Боднар заявив, що його уряд планує відігравати більшу роль у зборі таких доказів та запропонував криміналістичні інструменти, які є в розпорядженні польської прокуратури.

“Я думаю, що я повинен посилити відрядження польських прокурорів в Україну, тому що на місцях вони можуть бути справді корисними. Також для них, на мій погляд, це має бути справою відповідальності, що якщо у вас війна за кордоном, ви повинні подумати, як ви можете допомогти”, - зазначив міністр юстиції Польщі.

Боднар висловив сподівання на спільні місії разом з Міжнародним кримінальним судом для документування воєнних злочинів на місцях в Україні.

“Наше головне зобов’язання – не втрачати час", – наголосив генпрокурор України Костін. – "В багатьох попередніх війнах і конфліктах наші колеги починали документувати докази воєнних злочинів лише після закінчення війни. Ми ж робимо це з першого дня повномасштабного вторгнення, і це унікальна можливість вчасно відновити справедливість для жертв і постраждалих”.

Напередодні посолка з кримінального правосуддя Держдепу США Бет ван Скаак в інтервʼю Українській службі Голосу Америки розповіла, що Держдеп очікує більше справ проти російських воєнних злочинців як в американських судах, так і в Міжнародному кримінальному суді.