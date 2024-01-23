Космос є “найважливішою” сферою для військових США, на тлі конкуренції з Китаєм та Росією

Я хочу прояснити - конфлікт не є неминучим ні у космосі, ні деінде. І Сполучені Штати мають намір запобігати потенційним конфліктам шляхом стримування, даючи зрозуміти нашим конкурентам, що ціна агресії набагато переважить будь-які мислимі вигоди

Космос наразі є “найважливішою” сферою для військових США, на тлі зростання конкуренції з Китаєм та Росією у цій царині, а також з огляду на досвід сучасних конфліктів, у яких супутникові комунікації відіграють вагоме значення, вважають у Пентагоні.

Про це заявила заступниця міністра оборони США Кетлін Гікс, виступаючи на церемонії зміни командування на базі космічних сил США Петерсон у Колорадо-Спрінгс 10 січня. Гікс, яку цитує американський ресурс Space.com, також зазначила що Росія та Китай розгортають у космосі обладнання, яке може нести загрози для роботи глобальної супутникової навігаційної системи, відомої як GPS.

Система GPS належить уряду США, і безпосередньо нею керують, розвивають та підтримують її Космічні сили Сполучених Штатів, згідно з офіційним сайтом GPS.gov.

“І Росія, і КНР розвивають свої військові доктрини з метою поширити [їх дію] в космосі”, — заявила Гікс. “Вони розгортають спроможності здатні атакувати GPS та інші життєво важливі космічні системи, і ми бачили, як обидві країни проводять операції проти нас, наших союзників і партнерів, щоб зменшити наші космічні переваги. Агресивні дії наших конкурентів прагнуть перетворити космос у сферу ведення війни”.

Натомість за словами Гікс, Сполучені Штати розвивають космічні військові технології виключно для того, щоб мати важелі стримування суперників, та для попередження нападів на американські орбітальні активи.

За словами заступника голови Об’єднаного штабу начальників штабів адмірала ВМС Крістофера Грейді, космос зараз є “найважливішою сферою”, в якій діють військові США, з огляду на досвід нещодавніх та теперішніх конфліктів, в яких космічні технології, такі як супутники зв'язку та системи GPS, виявилися вкрай важливими.

“Нещодавні конфлікти яскраво проілюстрували незамінну роль космосу в обороноздатності нашої країни. І, на мій погляд, космос став нашою найважливішою сферою ведення бойових дій — невід’ємною частиною нашої національної безпеки, оперативної сумісності з нашими [партнерами по] коаліції та нашої глобальної стабільності”, - цитує Грейді Space.com.

Водночас Гікс наголосила на тому, що відкритий конфлікт між країнами не є неминучим.

“Я хочу прояснити - конфлікт не є неминучим ні у космосі, ні деінде. І Сполучені Штати мають намір запобігати потенційним конфліктам шляхом стримування, даючи зрозуміти нашим конкурентам, що ціна агресії набагато переважить будь-які мислимі вигоди”.

"Розповсюджена космічна бойова архітектура"

Водночас американські Космічні сили, через свій підрозділ, відомий як Агентство космічного розвитку, останніми роками активно інвестують у створення нової великої мережі із сотень супутників, знаної як “Розповсюджена космічна бойова архітектура” (Proliferated Warfighter Space Architecture англійською), повідомляє американська мережа CNBC.

Метою цієї нової архітектури є створення суцільно інтегрованого сузір’я із сотень супутників, на кшталт системи Starlink, яке б мало великі резервні потужності та сприяло б кращому зв’язку. Це дозволило б знизити ризики у випадку конфлікту, адже кожен з супутників у сузір’ї має незначну вартість у порівнянні з потужними, але унікальними військовими апаратами минулого.

Нещодавні конфлікти яскраво проілюстрували незамінну роль космосу в обороноздатності нашої країни. І, на мій погляд, космос став нашою найважливішою сферою ведення бойових дій

Результатом програми вже стали замовлення на мільярди доларів, надані семи американським компаніям, для побудови понад 400 супутників. Космічні сили вже замовили два “транші”, або покоління, супутників й оголосили плани щодо третього і четвертого траншу замовлень до кінця 20-х років цього століття, пояснює CNBC.

Своєю чергою Гікс у промові теж пояснила, що Пентагон відмовляється від дорогих супутників й переорієнтовується на розгортання мереж або “сузір'їв” менших та дешевших супутників, які навіть втративши окремі супутники, продовжують працювати, завдяки розподіленій архітектурі. Вона наголосила на ролі приватних компаній, таких як SpaceX, у побудові таких мереж.

“Динамічна комерційна космічна галузь Америки дозволяє це зробити, а також дозволяє Сполученим Штатам значно випереджати [Китай] у рості космічних запусків і корисних навантажень за останні п’ять років”, — цитує Гікс Space.com.

За даними американських військових, з 2019 по 2023 роки, Китай подвоїв кількість щорічних космічних запусків і збільшив більш ніж втричі кількість вантажів, що виводяться на орбіту.

Гікс зазначила, що кількість американських космічних запусків на рік зросла більш ніж у чотири рази, а кількість вантажів, що виводяться, збільшилася майже в 13 разів.

У 2023 році Китай провів 240 запусків на орбіту, а США – понад 2500.

США відстежувати різні загрози у космосі

Тим часом США не залишають без уваги й інших потенційних супротивників у космосі. Як повідомляє південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на посадовців Пентагону, США “дуже серйозно” розглядатимуть військово-космічні спроможності Північної Кореї, якщо стане зрозуміло, що країна здатна використати їх для ведення війни.

«Щодо ідеї Північної Кореї як загрози з космосу, якщо є речі, які дозволяють їй вести війну, ми сприймаємо це серйозно, відстежуємо та вбудовуємо в наші плани», — заявив Джон Пламб, перший помічник міністра оборони з питань космічної політики, цитує агентство.

Згідно з заявами Північної Кореї, вона успішно запустила свій перший військовий супутник-шпигун у листопаді 2023 року, а також пообіцяла запустити ще три супутники у 2024 році, ймовірно, намагаючись розвинути спроможності збору розвідувальної інформації у космосі, додає Yonhap.

Водночас за словами Пламба, на тлі зростання інтересу різних країн до космосу, не є очевидним, що запуск супутника вже становить загрозу.