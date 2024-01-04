Українці та інші земляни надсилають свої імена на супутник Юпітера – нова місія НАСА

Щонайменше 12 700 українців додали свої імена, щоб вигравіювати їх на мікрочипі у “Посланні від людства”, що полетить у жовтні цього року на крижаний супутник Юпітера на борту роботизованого космічного корабля NASA Europa Clipper.

Місія Europa Clipper має на меті підтвердити існування та описати величезний океан на Європі – на супутнику Юпітера – для “кращого розуміння астробіологічного потенціалу придатних для життя світів за межами Землі”, – йдеться на офіційному сайті Американського космічного агентства НАСА.

У рамках місії триває і кампанія від НАСА “Повідомлення у пляшці”, яка запрошує людей з усього світу підписати свої імена під віршем американської поетки мексиканського походження Ади Лімон. Поема поєднує два світи — планету Земля і супутник Європа, таємниці якої ще належить дослідити людству.

Наразі вже 2 577 583 землян вписали свої імена. Додати власне ім’я та прізвище можна на сайті місії НАСА.

Імена учасників будуть нанесені крихітними літерами на мікрочипи, встановлені на космічному кораблі. Разом вірш та імена подолають 1,8 мільярда миль (2,6 мільярда кілометрів) під час подорожі з американського космічного центру Кеннеді у жовтні 2024 року.

До 2030 року корабель буде на орбіті навколо Юпітера. Протягом кількох років він проведе десятки прольотів навколо Європи, збираючи деталі про супутник, щоб визначити, чи є там умови, придатні для життя, інформує НАСА.

Кожен рядок тексту з переліком імен менший за 1/1000 ширини людської волосини (75 нанометрів). Їх нанесуть у лабораторії НАСА у Каліфорнії за допомогою електронного променя.

Ада Лімон, кажуть у НАСА, як консультантка з поезії Бібліотеки Конгресу США, прагне “підвищити національну свідомість до того, щоб більше цінувати читання та написання віршів”.