“Дуже позитивний результат”. Конгресмени коментують результати зустрічі України та США у Джидді

Американські конгресмени у відповідь на запитання Голосу Америки прокоментували результати перемовин американської та української делегації у Саудівській Аравії.

Як відомо зі спільної заяви у підсумку цієї зустрічі, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного, режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного його виконання Російською Федерацією.

Посадовці США взяли на себе зусилля, щоб довести до відома Росії, що "взаємність з російського боку є ключем до досягнення миру". США також скасували паузу в обміні розвідданими з Україною та відновили безпекову допомогу Україні, мовиться у спільній заяві сторін, оприлюдненій після зустрічі у Джидді.

У коментарі журналістці Голосу Америки Катерині Лісуновій Майкл Маккол, конгресмен-республіканець, зауважив: “Я дуже радий, що сторони досягли згоди. Президент Трамп вирішив розморозити надання розвідувальних даних та зброї, що дуже важливо. А Зеленський погодився на припинення вогню. Отже, все рухається дуже позитивно”.

Конгресмен-демократ Ґленн Айві висловив сподівання, що наступним кроком адміністрація Дональда Трампа “змусить Путіна та росіян погодитися на щось у рамках цієї угоди”.

“Бо зазвичай домовленості про припинення вогню вимагають поступок з обох сторін”, – нагадав Айві. На його думку, американський президент “дуже сильно тиснув на українців”, а припинення обміну розвідданими конгресмен назвав “шокуючим і непродуктивним, з точки зору сигналів, які ми надсилаємо Росії”.

Як повідомляв Голос Америки , за результатами перемовин у Саудівській Аравії США негайно скасували паузу в обміні розвідданими з Україною та відновлюють безпекову допомогу Україні.

“Тож я сподіваюся, що адміністрація Трампа почне звертатися до Путіна та Росії, посадить їх за стіл переговорів і переконається, що вони підуть на певні поступки, які будуть раціональні і вигідні українському народу”, – підсумував Ґленн Айві.

Конгресмен-республіканець Деррік Ван Орден нагадує: “Останні три роки світ надіється на припинення вогню. Вже було забагато вбивств та руйнувань в Україні і в Росії”. З огляду на це, спільну заяву України та США після зустрічі у Джидді він назвав “дуже позитивним результатом”.

“І я дуже пишаюся держсекретарем Марко Рубіо та радником з нацбезпеки Майком Волтцом. Вони обидва чудові люди, і вони добросовісно ведуть переговори”, – сказав Ван Орден.

Він висловив вдячність за ідею припинення вогню і додав: “Ми зможемо побачити менше загиблих молодих чоловіків і жінок, які на цьому етапі гинуть без жодної причини. І я з нетерпінням чекаю на постійне вирішення. Як це буде виглядати, ми дізнаємось найближчим часом”.

Джейсон Кроу, конгресмен-демократ, у коментарі Голосу Америки сказав: “Зупинки допомоги та обміну розвідданими взагалі не повинно було бути. Цієї паузи ніколи не мало статися. Цей крок мав реальні життєві наслідки для українців, які борються за свою свободу, за демократію та національну безпеку. Позитивно, що адміністрація Трампа скасувала це”.

На думку Кроу, стосовно війни, усе повинно закінчитися шляхом переговорів: “Я часто казав, що бійня цієї війни має зрештою закінчитися мирною угодою. Але ми повинні розуміти, Володимир Путін – агресор. Саме він почав цю війну, і він може її закінчити, вивівши свої війська”.

Кроу зауважує: “Подивимося, чи зможе ця адміністрація змусити його сісти за стіл переговорів на умовах, вигідних для Сполучених Штатів та України”.

Райан Маккензі, конгресмен-республіканець, каже: “Зрештою, ми хочемо досягти мирного вирішення в Україні, і частиною цього є дипломатичний процес. Тож ми хочемо продовжити ці переговори. Ми хочемо переконатися, що у нас відкритий і широкий діалог з Україною”.

Маккензі категорично закликав адміністрацію президента США “продовжувати ці переговори із Зеленським”.

Напередодні такі ж питання Голос Америки ставив американським сенаторам. Вони висловили сподівання, що зустріч американської та української делегацій у Саудівській Аравії наблизить Україну до миру.