Reuters: Коломойського звинуватили у шахрайстві та відмиванні грошей

Якою буде третя воєнна зима для України з часу повномасштабного вторгнення Росії і десята з початку війни в 2014 році? На його думку, війна не припиниться до зими, але змінить темп. Як саме, і на щослід звертати увагу, пише у своєму блозі Futura Doctrina Мік Раян, колишній генерал збройних сил Австралії та експерт одного звашингтонських дослідницьких центрів.

Великий історичний досвід зимової війни

З огляду на кількість років війни, військовий каже, що і для українців і для росіян це – “великий історичний досвід зимової війни”.

На думку колишнього генерала, українська зимова кампанія матиме три стратегічні цілі:

зберегти стратегічну ініціативу, вирвану у росіян під час бойових і ударних операцій цього року. Тут він зауважує, що важливим елементом буде дипломатична діяльність із збереження підтримки України задля продовження надходження техніки та боєприпасів, а також “запобігання безглуздим мирним ініціативам”.

зберегти імпульс наземних, повітряних і морських операцій, щоб уникнути зимового застою, який Росія могла б використати для переговорів про припинення вогню.

отримати засоби, щоб пережити холодну сувору зиму, оскільки російські удари по цивільній інфраструктурі можуть і далі погіршувати життя українців і чинити політичний тиск на уряд.

Генерал у відставці очікує, що ЗСУ здійснюватимуть наземні атаки там, де виявлять слабкі місця в російському захисті, а також удари по цілях всередині Росії, щоб зруйнувати якомога більшу частину російської операційної системи до весни.

“Удари повинні мати військову користь або політичний вплив, уникаючи при цьому втрат серед цивільного населення”, – пише Раян про українські пріоритети.

Зима, на думку генерала у відставці, також буде використана для широкого спектру збору розвідувальних даних і матеріально-технічної підготовки, необхідної для військових операцій у 2024 році.

“Ми також можемо очікувати, що українці підіб'ють підсумки та, можливо, внесуть зміни у своє керівництво … на основі уроків 2023 року”, – очікує генерал.

Він каже про необхідність розвиватку глобальної кампанії стратегічного впливу, у якій важливу роль будуть відігравати особисті історії людей, які заохочуватимуть надавати військову, гуманітарну та економічну підтримку, а крім того, підривати моральний дух росіян.

Раян очікує і боротьби з російськими дезінформаційними операціями та зусиллями “російських корисних ідіотів”, які намагатимуться переконати американців і європейців, що їхня підтримка України марна.

Раян попереджає також про потенційні “мирні ініціативи”, які можуть виникнути взимку, але Україна намагатиметься протистояти схилянням до переговорів, коли все ще має шанс перемогти росіян на полі бою.

Як писав Голос Америки, світові ЗМІ, наголошуючи на спротиві українців до будь-яких територіальних поступок перед Росією, все ж наповнені темою потенційних перемовин як варіанту закінчення війни в Україні.

Натомість протилежний табір експертів вважає, що “угода про мир з Росією” стала б для України катастрофою, а сам мир, отриманий таким шляхом – нетривким і “фальшивим”.

Завдання російських військових на зиму: вижити

Щодо прогнозів для Росії на зиму 2023-2024 років, то, на думку Міка Раяна, російські командувачі перейматимуться тим, щоб забезпечити виживання своїх військових – “українці успішно розшукують і вбивають їх”. А також працюватимуть над консолідацією своїх активів для операцій у 2024 році.

«Генерал Герасимов знає, що вищий стратегічний пріоритет — “не програти”, – пише Раян. – Путінська теорія перемоги полягає в тому, щоб українські прихильники втомилися від війни та зменшили свою підтримку».

Тому Герасимов повинен підтримувати свою армію боєздатною та захищати свою землю. Раян припускає, що для росіян пріоритетними будуть дві цілі в Україні – цивільна інфраструктура та українські склади постачання (зокрема з артилерійськими боєприпасами).

А кампанія стратегічного впливу Росії працюватиме, і зокрема міністр закордонних справ Сергій Лавров, на тим, “щоб ті, хто не знає про війну, так і залишилися”. Раян припускає, що російські кампанії дезінформації будуть зосереджені на президентських виборах у США, прагнучи також вплинути на важливі голосування в Конгресі США щодо допомоги Україні.

Тож російський інформаційний персонал інвестуватиме значні кошти у формування сприйняття та допомогу “антиукраїнським” кандидатам у 2024 році.

Боротьба за логістичні та транспортні вузли триватиме взимку як ключова частина оперативних ударів України та Росії.

Головною боротьбою зими 2023 року Раян називає бої за логістичні та транспортні вузли як ключову частину оперативних ударів України та Росії. Обидві сторони намагатимуться захопити або завдати удар по ключових локаціях, які стануть центром транспорту та матеріально-технічного забезпечення.

“Це війна промислових систем, коли Росія, США та Європа починають нарощувати виробництво боєприпасів та іншого обладнання”, – пише генерал про сучасні змагання озброєнням. Водночас сторони проводитимуть операції з пошуку та знищення запасів ворога.

Додатковий ворог – бездоріжжя

З огляду на найхолодніші місяці, період опадів і скорочення світлового дня, Раян застерігає, що пересування з листопада по березень в Україні ускладнюється через бездоріжжя.

“Холодні і болотисті умови вплинуть на матеріально-технічне забезпечення для обох сторін. Навіть гусенична техніка ризикує загрузнути в багнюці. А зимові місяці загалом вичерпують енергію солдатів швидше, ніж у теплу пору. Тож захист воїнів та збереження боєздатності особливо актуальні», – каже колишній автралійський генерал.

Раян звертає увагу і на те, що взимку важче приховувати техніку і людей, крім того, і їх легше виявляти вдосконаленими термодатчиками, ніж влітку.

“І Україна, і Росія шукатимуть способи отримати територію, послабити спроможність іншої сторони та принизити її моральний дух. Ймовірно, ми побачимо креативні та несподівані дії. На це здатні обидві сторони”, – вважає генерал.

Він також радить українцям, з огляду на низку політичних викликів 2024 року та постійну нестачу матеріальної допомоги, задіяти весь свій арсенал дипломатії, впливу, розвідки та бойових навичок взимку.

Запобігання “енергетичному хаосу”

Пригадуючи жовтень 2022 року, аналітичний центр Atlantic Council своєю чергою застерігає: “Незважаючи на те, що Україна підготовлена краще, ніж минулого року, і має міжнародну підтримку, серія влучних російських ударів все ще потенційно може знову занурити країну в енергетичний хаос і спричинити гуманітарну кризу”.

За інформацією Atlantic Council, для відновлення значної шкоди, яка залишилася від російських авіаударів минулої зими, західні уряди та фінансові установи переважно, якщо не повністю, сплатили рахунки за ремонт енергетичного сектору України.

Утім, міжнародна спроба знайти великі автотрансформатори для заміни знищених Росією, зрештою виявила лише кілька, два з яких “все ще повільно рухаються через Польщу та, як очікується, нарешті прибудуть на початку осені 2023 року”. Ще 50 довелося замовити у вітчизняного виробника у Запорізькій області, але завод має потужність виробляти лише два на місяць.

Дослідження, яке публікує Atlantic Council також стверджує, що в одному випадку Міністерство енергетики США та USAID надіслали велику партію обладнання, несумісного з енергосистемою України, яке Україна зараз зберігає, поки опрацьовується логістика його повернення.

Експерти очікують, що Росія відновить атаки на українську енергетичну інфраструктуру, коли температура впаде, “оскільки Москва прагне максимально зашкодити українському суспільству”.

Тож Україна може зіткнутися з важкою зимою, оскільки енергосистема України залишається вразливою. А міжнародні партнери України повинні бути готові запропонувати додаткову підтримку енергетичному сектору, попереджає Сурія Джаянті, старша наукова співробітниця Євразійського центру Atlantic Council.

Наприкінці минулої зими влада вітала українців із тим, що вдалося пережити одні з найскладніших часів в історії. Президент України Володимир Зеленський нагадував, що зима позначилася систематичними атаками Росії на енергетичні об’єкти, які занурили мільйони у темряву та холод.

А міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба сказав: "Ми вистояли найважчу в своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні".