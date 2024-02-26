Держдеп: США занепокоєні через зростання торгівлі між Росією та Північною Кореєю

Ріст торгівлі зброєю між Північною Кореєю та Росією є важливим занепокоєнням для Сполучених Штатів та західних партнерів. Про це під час брифінгу 26 лютого заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Відповідаючи на запитання журналістів про ймовірність посилення санкцій проти КНДР та Китаю, що сприяє такому продажу зброї, Міллер заявив, що це є предметом занепокоєння Вашингтона.

Речник Держдепу наголосив, що ця зброя використовується у війні проти України, і наразі США активно обговорюють із низкою держав факт торгівлі КНДР та РФ за сприяння Китаю.

"Ми чітко дали зрозуміти низці країн, що ми вважаємо, що посилення відносин має викликати занепокоєння, коли йдеться про обмін зброєю між Північною Кореєю та Росією. Те, що Північна Корея постачає для Росії зброю, яка використовується на полі бою в Україні, це має бути предметом нашого занепокоєння. І ми продовжимо про це нагадувати". - відповів журналістам Метью Міллер.

Раніше заступник постійної представниці США при ООН Роберт Вуд заявив, що Росія та КНДР мають бути притягнуті до відповідальності за торгівлю зброєю, що відбувається всупереч резолюції Ради Безпеки ООН. Відповідну заяву він зробив під час спеціального засідання Ради Безпеки ООН 6-го лютого, повідомляє Голос Америки.

Американський дипломат наголосив, що РФ продовжує зневажати міжнародне право, порушуючи ембарго ООН на постачання зброї з Північної Кореї. За його словами, станом на зараз Москва щонайменше дев’ять разів запускала поставлені КНДР балістичні ракети проти України.

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