Росія поцілила у харківську нафтобазу: сім’я з трьома дітьми загинула у пожежі

У ніч проти суботи Росія завдала 73 авіаційні удари, 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та 31 БпЛА типу Shahed по українських військах і населених пунктах призвели до масштабних руйнувань одразу у кількох областях України.

У Харкові від російських обстрілів загинули у вогні 7 людей, серед яких троє дітей.

Масштабну пожежу спричинив витік палива із нафтобази, поціленої російським обстрілом.

“Наразі один резервуар ще заповнений, тому небезпека зберігається. За необхідності розширимо зону евакуації й відселення”, – інформує голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень. Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

У відповідь авіація Збройних сил України завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, інформує Генштаб.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що безпілотники були запущені з Балаклави та мису Чауда у тимчасово окупованому Росією Криму, а також із Курської області Росії. 23 із 31 запущеного безпілотника вдалося збити у межах Одеської та Харківської областей.

7, 4 і пів року - вік загиблих дітей у харківській родині

Західні ЗМІ детально повідомляють про нічну атаку на Україну.

Дітям, що загинули у вогні у Харкові, було 7, 4 і приблизно пів року, пише видання Guardian з посиланням на агенцію France Press.

“Харків регулярно зазнає нападів з початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року, а останніми тижнями він часто стає об’єктом нападів Росії”, – нагадує британське видання.

Англомовна служба Голосу Америки з посиланням на представників влади в Україні та міжнародні агенції повідомляє, що безпілотники іранського виробництва Shahed спричинила пожежу, яка знищила щонайменше 14 будинків у Харкові.

Дрони також пошкодили лікарню та ресторан. Це призвело до необхідності евакуювати десятки пацієнтів.

Окрім Харкова, постраждалі є і в Одеському порту, загиблі – у селі Сумської області на кордоні з Росією.

Російські безпілотники були також націлені на український порт Ізмаїл на Дунаї.

Днем раніше Міноборони Румунії заявляло, що НАТО залучить турецькі військові літаки F-16 з бази на півдні Румунії для виконання розвідувальних місій після того, як Росія завдала ударів по портовій інфраструктурі в Ізмаїлі та Рені на Дунаї. Про це інформувало Радіо Свобода.

У Румунії виявляли уламки дронів після російських атак, а міністерка закордонних справ країна Лумініца Одобеску заявляла, що війна Росії проти України “торкнулася безпосередньо Румунії” і становить ризик для її громадян.

Катарський телеканал Al Jazeera назвав Харків одним з найбільш вразливих міст України, практично незахищеним системами ППО: “Москва застосовує стратегічні бомбардувальники, балістичні та крилаті ракети і безпілотники іранського чи російського виробництва, яким потрібно всього кілька хвилин, щоб дістатися до міста з російського кордону”. Видання Sky News також наголошує на близькості Харкова до кордону та нагадує, що Росія регулярно обстрілює місто з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

У переддень масованого обстрілу в Україні побувала делегація американських законодавців. А президент США Джо Байден назвав "близькою до злочинного нехтування" неспроможність Конгресу проголосувати за допомогу Україні.