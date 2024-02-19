Катар допоміг повернути в Україну 11 викрадених Росією дітей

Катар допоміг повернути з Росії в Україну 11 дітей, деякі з яких мають особливі потреби або потребують медичної допомоги.

Як повідомляють видання AFP та Independent, це діти від 2 до 16 років, яких росіяни вивезли з контрольованої Україною території. Під час війни вони перебували або на окупованих територіях, або в Росії.

“Понад 6 місяців Катар тісно співпрацював зі своїми російськими та українськими колегами, щоб досягнути прогресу в ініціативі возз’єднання, а також у пошуку шляхів зміцнення довіри в інших сферах”, — заявила державна міністерка Катару з міжнародної співпраці Лолва Аль-Хатер.

Станом на понеділок, 19 лютого, всі 11 дітей перебували у посольстві Катару в Москві перед тим, як відправитись на возз'єднання зі своїми родичами в Україні.

Наймолодші в цій групі дітей — двійнята віком два роки. За даними видання Independent, після повномасштабного вторгнення їхні батьки через фінансові труднощі помістили дітей в дитбудинок на окупованій Росією території. Опіку над цими дітьми взяв їхній дядько, що перебуває в Україні.

Ще двоє дітей - 5 та 6 років - на початку вторгнення вже жили в інтернаті для дітей з особливими потребами. Під час наступу росіяни перевезли їх в анексований Крим.

Троє дітей - 10-річний хлопчик і двоє підлітків - проживали самі на контрольованих Росією частинах Запорізької та Донецької областей, їхні матері померли торік. Як очікується, вони мають возз’єднатися зі своїми родичами в Україні.

Ще один хлопчик, якому 14 років, повернеться в Україну до своєї матері, яка у 2022 році перебувала у російському полоні, але наразі вже звільнена.

Хлопчик - 16 років - возз’єднається зі своєю тіткою в Україні. Його сім'я загинула під час спроби евакуації з Луганська.

Міністерка Катару з міжнародних справ заявила, що Доха встановила механізм безпечного повернення українських дітей додому. “Ми продовжуватимемо виступати посередником між двома сторонами до тих пір, поки буде потреба, з надією, що це врешті-решт це призведе до деескалації конфлікту”, - сказала посадовиця.

Влада Катару також повідомила, що запит на допомогу в поверненні дітей вони отримали від України.

Як повідомляв Голос Америки, за даними ООН Росія з часу повномасштабного вторгнення незаконно вивезла з контрольованих Україною територій понад 19 000 українських дітей. З них лише 400 неповнолітніх українців вдалося повернути додому, місце знаходження багатьох дітей залишається невідомим.

Громадська організація “Спасемо Україну”, що займається повернення дітей з Росії в Україну, заявляла, що за 10 років війни Росії проти України з України викрали до півтора мільйона дітей.

Уповноважена РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова раніше заявляла, що Росія “евакуювала” з України близько 700 000 дітей, і багато з них усиновлені російськими сім’ями. Пані Львова-Бєлова та президент Путін є фігурантами ордера Міжнародного кримінального суду на арешт за незаконну депортацію дітей.