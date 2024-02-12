Super Bowl: перемога Kansas City Chiefs, виступ репера Usher, а також Тейлор Свіфт серед зіркових глядачів

У фіналі щорічного кубка з американського футболу Super Bowl англійською команда Kansas City Chiefs обіграла San Francisco 49ers в овертаймі з рахунком 25-22, здобувши другий поспіль чемпіонський титул.

АР назвало це ймовірно однією з найбільш пам’ятних ігор кубка з огляду на збіг кількох факторів.

Гра вперше відбулася у Лас-Вегасі, а другий поспіль виграш Kansas City Chiefs є рідкісним досягненням. Тим часом зірковий гравець канзаської команди Патрік Магоумс, який привів команду до виграшу, у 28 років досягнув своєї третьої перемоги у Супер Боулі, що ставить його в ряд з великими гравцями американського футболу.

"Магоумс перевершив будь-які уявлення, - пише Washington Post. - Том Брейді, Джо Монтана та Террі Бредшоу є єдиними захисниками, які завоювали більше трофеїв Ломбарді, ніж він. За сім сезонів НФЛ, шість у якості стартера, він побудував кар’єру, завдяки якій став одним із найбільших гравців усіх часів".

Однак "родзинкою" недільного Супер Боулу стала присутність на ньому великої кількості зіркових особистостей, починаючи з американської співачки Тейлор Свіфт, хлопець якої, Тревіс Келс, є одним з гравців Kansas City Chiefs.

Свіфт прилетіла на приватному літаку з Токіо, де вона виступала на концерті свого туру Eras Tour. Саме стосунки Свіфт з Келсом, за висновком АР, додали "шуму" цьому фіналу кубка.

Крім Свіфт, цей Супер Боул відвідала, за словами видання Business Insider, "кожна знаменитість та керівник технологічної компанії". Видання склало довгий список відомих людей, помічених на події.

Jay-Z прийшов зі своїми двома дітьми. Beyonce приєдналася до своєї родини пізніше під час гри.

Джастін та Гейлі Бібер дивилися гру разом з Кендалл Дженнер та Клое Кардаш'ян.

Супер Боул також відвідали співачки Леді Гага та Лана Дель Рей.

Зірковий шеф Гордон Рамзі прийшов зі своєю дочкою.

Ілона Маска побачили з його сином X AE A-Xii.

Також на події були виконавчий директор компанії Apple Тім Кук та виконавчий директор фірми Square і засновник Twitter Джек Дорсі.

Напередодні гри агентство Reuters повідомило, що глядацька аудиторія події цього року могла сягнути рекордних 200,5 мільйонів, а квитки на Супер Боул мали стати найдорожчими за всю історію через ажіотаж, пов’язаний з ймовірною появою на грі Тейлор Свіфт.

Тим часом президент США Джо Байден вдруге відмовився від традиційного інтерв’ю перед грою з мережею CBS, адже, за словами Білого дому, які процитував Reuters, глядачі Супер Боулу хочуть дивитися гру, а не президента.

Агентство нагадує, що традицію давати інтерв’ю перед Супер Боулом, відповідаючи переважно на легкі питання щодо гри, започаткував колишній президент Джордж Буш, який вперше з’явився на CBS у 2004 році. Тоді він сказав: "Я думаю, що це буде дуже напружена боротьба, але що я знаю? Я просто президент".