США привітали рішення Японії передати Patriot, що може допомогти й підтримці України

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван привітав рішення Японії передати Сполученим Штатам ракети до зенітно-ракетних комплексів Patriot. Як повідомляв Голос Америки, це дозволить поповнити власні запаси Штатів, а також передати необхідне обладнання до Європи.

За інформацією видання The Wall Street Journal, війна Росії проти України та занепокоєння Токіо щодо Китаю і Північної Кореї спонукали Японію переосмислити свій внесок у міжнародну безпеку.

Тому 22 грудня уряд Японії заявив, що послабить контроль над експортом оборонної продукції, щоб дозволити відправляти зброю, виготовлену в Японії за ліцензією, до країни, яка видає ліцензію.

“Ми вітаємо сьогоднішню заяву уряду Японії про передачу ракет-перехоплювачів Patriot Сполученим Штатам для поповнення запасів США.

Це рішення сприятиме безпеці Японії та миру та стабільності в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, гарантуючи, що збройні сили США у тісній співпраці з японськими силами самооборони продовжуватимуть підтримувати надійний потенціал стримування та реагування”, – йдеться у заяві Саллівана.

За його словами, президент Сполучених Штатів Джо Байден високо цінує та підтримує провідну роль Японії під керівництвом прем’єр-міністра Фуміо Кішіди.

Японія і США продовжуватимуть тісно співпрацювати з японськими союзниками, щоб сприяти миру та процвітанню в Індійсько-Тихоокеанському регіоні та за його межами, йдеться в повідомленні.