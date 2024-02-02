Росіяни не можуть захистити свої кораблі - Годжес про знищення "Івановця"

Російський ракетний катер "Івановець" було знищено ударами українських дронів, повідомив пресі керівник ГУР Кирило Буданов. Він сказав, що для ударів застосувались дрони MAGURA V5.

В Міноборони повідомили, що по судну було завдано шість ударів, під час того, як "Івановець" перебував на рейді в озері Донузлав.

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес, реагуючи на повідомлення про знищення судна, написав в соцмережах, що ЗСУ перевершують Кремль.

"Росіяни, як видається, не можуть захистити енергоінфраструктуру, літаки на землі в Криму, або кораблі, - йдеться в дописі Годжеса. - Ми на Заході не повинні казати Україні, як воювати. Просто дайте їм інструменти".

Американський Інститут вивчення війни в своєму огляді за 1 лютого вказує, що успішні удари Україні по суднах російського Чорноморського флоту та інфраструктурі обмежили здатність росіян діяти в західній частині Чорного моря.

Військово-морські сили ЗСУ назвали знищення "Івановця" суттєвою втратою для росіян і підкреслили, що Чорноморський флот РФ має "всього три таких катери проєкту 1241.1 у складі чорноморського флоту РФ" і озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 км.