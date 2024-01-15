Російські війська планують новий великий наступ в Україні найближчими тижнями, але навряд чи досягнуть значних “проривів”: ISW

Російські війська планують розпочати новий широкомасштабний наступ в Україні найближчими тижнями, однак, навряд чи зможуть досягти якихось значних “проривів”. Про це 14 січня у своєму аналізі ситуації на фронті в Україні повідомив американський Інститут дослідження війни (відомий як ISW за своєю англійською абревіатурою), з посиланням на російські джерела.

Інститут цитує російського “літературознавця та альтернативного історика” Сергія Переслєгіна, який стверджує, що новий великий наступ може розпочатися між 12 січнем та 2 лютим, після того, як замерзне земля, а також коли українські війська, за його словами, “виснажаться” захищати свої позиції в Авдіївці та на східному (лівому) березі Дніпра у Херсонській області.

Водночас Переслєгін вважає, що у Росії недостатньо живої сили для проведення такого широкомасштабного наступу, а кількість персоналу на передовій дозволяє проводити локалізовані тактичні маневри, втім не дозволить досягти значних з оперативної точки зору “проривів”. Інститут погодився з аналізом про те, що росіяни, ймовірно, не досягнуть значних проривів.

Інститут також загалом погодився з оцінкою Переслєгіна, що низькі температури стримують військові операції на фронті. Однак, найближчими тижнями, коли земля замерзне, складуться більш сприятливі умови для механізованих воєнних операцій.

Погодні умови також заважають роботі російської авіації на півдні країни, зазначає Інститут з посиланням на українське Південне оперативне командування. На додаток, активна діяльність українських безпілотників значно ускладнює російські операції та ротацію персоналу, додає Інститут з посиланням на колишнього керівника Роскосмосу Дмитра Рогозіна.

Водночас на думку ISW, російські сили, ймовірно, спробують підтримати або й посилити локалізовані наступальні операції по всій східній Україні, намагаючись перехопити та утримати ініціативу незалежно від зимової погоди та умов місцевості.